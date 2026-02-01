LiSA 6月攻蛋 中文祝歌迷「馬上有票」

LiSA提前來台宣傳6月在台北小巨蛋的演唱會，1日出席記者會。（孫伊萱攝）

日本歌姬LiSA將於6月19日、20日登上台北小巨蛋連唱2天，2月1日舉行記者會，現場拉開金色彩球，裡面紅布條寫著「賀十五週年」、「制霸小巨蛋」，讓她又驚又喜，她也不忘用中文向台灣歌迷送上祝福喊：「新年快樂，恭喜發財，馬上有票！」

記者會前一天，LiSA在台北車站大廳舉辦快閃見面會。她笑說原本只聽說約300人抽選，沒想到現場人數多達10倍，讓她相當震驚，也因此更加期待6月在台北小巨蛋看到滿場歌迷的那一刻。她感性表示，離開日本卻能在海外遇見這麼多支持她的人，至今仍覺得不可思議。

而能在出道15周年這個重要時刻站上小巨蛋，她視為「初步完成的夢想」，也為未來立下新目標，笑說聽聞台北還有更大的場地「大巨蛋」，直言「不管了，先說先贏嘛，說了才會實現」。

談到近況，LiSA坦言幾乎沒有過年實感，年底參加《NHK紅白歌唱大賽》後便立刻投入巡演，唯一的過年目標就是「不要感冒」，所以有好好保暖跟休息。過去巡演前常做惡夢的她，如今學會調適，每天起床回想粉絲的臉龐，提醒自己站上舞台永遠是最快樂的時刻。