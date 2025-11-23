LisAni! LIVE TAIPEI第二日五星震撼開唱 蒼井翔太壓軸嗨翻台大體育館

動漫音樂盛事〈LisAni! LIVE TAIPEI 2025〉在台灣大學綜合體育館連續兩天掀起熱潮，第二日「SUNDAY STAGE」由楠木ともり、ペイトン尚未、矢野妃菜喜、愛美及蒼井翔太五位人氣歌手接力開唱，以多元風格的歌聲和爆發力十足的表演，讓數千名樂迷沉浸在熱血與感動交織的音樂世界。

楠木ともり清亮又充滿力量的嗓音瞬間吸引全場目光。（圖／好玩國際文化提供）

率先登場的楠木ともり以〈風前の灯火〉拉開序幕，清亮又充滿力量的嗓音瞬間吸引全場目光。她接連演唱〈BONE ASH〉、〈MAYBLUES〉等曲目，在強烈節奏與細膩情感間切換自如。她還俏皮透露：「這是我第一次參與海外的LIVE活動，即將在11月26日發行第二張專輯，今天特別帶來新歌〈Turquoise blue〉首次表演，日本歌迷還沒聽過，請大家幫忙保密喔！」

ペイトン尚未以〈魔法〉將場館化為夢幻空間。（圖／好玩國際文化提供）

接著登場的ペイトン尚未以〈魔法〉將場館化為夢幻空間，接連帶來〈ねがいプロローグ〉、〈水想〉等歌曲，用精靈般的聲線帶領樂迷進入充滿希望的宇宙。她滿滿元氣地說：「大家好！這是我第一次來台北，見到這麼多人真開心！」演出中她頻頻比愛心，還帶領觀眾練習互動動作，台上台下雙手揮舞，氣氛熱烈又溫馨，結束時她更大喊：「我愛你！」

矢野妃菜喜一上台就以〈劣等、壊せ〉的爆發力點燃全場。（圖／好玩國際文化提供）

矢野妃菜喜一上台就以〈劣等、壊せ〉的爆發力點燃全場，接著演唱〈Jumpin’〉、〈RESISTER〉等熱血歌曲，以穿透力十足的嗓音震撼樂迷。她興奮表示：「大家好high！台北的大家都很熱情，真是開心。」唱到〈ブルジョワタオル〉時，全場甩起毛巾，ペイトン尚未也驚喜上台應援，氣氛瞬間飆到最高點，最後以溫暖的〈ありがとうだよ〉向觀眾表達感謝。

愛美 首次來台 。 （圖／好玩國際文化提供）

首次來台的愛美背著吉他登場，瞬間讓舞台沸騰，她以〈カザニア〉強勢開場，隨後帶來〈MAGICAL DESTROYER〉等曲目，釋放狂野魅力。她熱情招呼：「大家好！我是愛美，讓我們一起度過特別的時光吧！第一次參加海外音樂祭很開心，正在日本巡迴中，歡迎大家來看我！」演出中她還將自己的吉他Pick丟向台下，送給幸運的樂迷。

壓軸的蒼井翔太以〈BAD END〉震撼開場。（圖／好玩國際文化提供）

壓軸的蒼井翔太以〈BAD END〉震撼開場，隨後演唱〈EVOLVE〉、〈絶世スターゲイト〉等曲目，展現高亢優雅的歌聲與絕佳舞台掌控力。他感動地說：「大家好！我是蒼井翔太，終於跟大家見面了，感受到大家的喜愛。昨天和今天都喝了珍珠奶茶，太好喝了，演出後要去吃大雞排。謝謝大家的熱情回應，希望能再見到大家，甚至開個人演唱會。」他還浪漫表示：「我只能給大家愛了！」隨即比出愛心，現場氣氛溫馨又熱烈。

〈LisAni! LIVE TAIPEI 2025〉兩天共十組歌手接力演出，以多元風格的音樂為樂迷打造了一場難忘的視聽盛宴，讓台北的週末夜晚充滿熱血與感動。

