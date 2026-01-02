LIVE／元旦加班竟遭酒駕男撞死 檢方下午解剖淡水清潔隊員遺體

即時中心／綜合報導

新北淡水57歲毛姓清潔隊員昨（1）日上午在騎機車上班途中，於停等紅燈時遭後方自小客車高速追撞，送醫後宣告不治。然而肇事駕駛相當惡劣，不僅加速逃逸，更前往桃園機場試圖出境，卻忘記攜帶護照未果；警方循線逮捕肇事的24歲嚴姓男子，經抽血檢驗後發現酒測值超標，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸移送，稍早法院已裁定將嚴男羈押。今（2）日下午2時30分檢方將解剖毛姓清潔隊員遺體，更多資訊，請鎖定《民視新聞網》直播。

