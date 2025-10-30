LIVE／全球矚目！「川習會」上午10時登場 全程字幕同步直播

【時報-台北電】光聖(6442)於29日遭證交所列入注意股，原因為10月29日之本益比為61.50，且股價淨值比為21.16。另當日週轉率為11.25%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。最近六個營業日之累積週轉率為50.48%。且10月29日之週轉率為11.25%﹝第十款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達147.00元且。29日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。29日收盤價981.00元，本益比為61.50。 光聖(6442)近3日股價漲23.55%，近5日漲17.63%，近5日成交均量6849張，券資比13.57%。近5日三大法人買超3444張，外資買超1867張，投信買超1390張，自營商買超187張。(編輯：財經內容中心)

時報資訊 ・ 50 分鐘前