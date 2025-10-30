LIVE／全球矚目！「川習會」上午10時登場 全程字幕同步直播
LIVE／全球矚目！「川習會」上午10時登場 全程字幕同步直播
即時中心／綜合報導
美國總統川普將於台灣時間今（30）日上午10時，在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行峰會。川普在會前表示，他非常期待與習近平的會面，並暗示若中國加強對芬太尼出口的管控，美國有可能降低對中關稅。《民視新聞網》將全程透過AI中英翻譯為觀眾呈現直播內容，請持續鎖定。
原文出處：LIVE／全球矚目！「川習會」上午10時登場 全程字幕同步直播
更多民視新聞報導
破壞環境！光電板入侵釧路濕原 日環境省擬擴大國家公園範圍反制
北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦
巨獸降臨！輝達市值破5兆美元「史上第一家」 投資機會、風險並存
其他人也在看
APEC與「習特會」：元首「場邊會面」頻頻上演，是否能收穫更多實質成果？
自2014年習近平上任以來，中美元首有8次會晤均落在多邊峰會期間舉行。BBC NEWS 中文 ・ 35 分鐘前
旅英脫口秀演員開場突問「有小草嗎？」 怒諷「看我表演要有智商」
即時中心／徐子為報導旅居英國倫敦的台灣脫口秀演員黃冠文，近日返台表演，他在台上突然詢問現場觀眾「有沒有小草？」，接著拿出一罐噴霧稱其是「除草劑」，直言「看我的表演要有一定智商」，該現場影片曝光後笑翻不少網友，數萬人讚爆。民視 ・ 46 分鐘前
《光電股》注意股：邑錡 近5日跌7.41%
【時報-台北電】邑錡(7402)於29日遭櫃買中心列入注意股，原因為當日本益比為480.77、股價淨值比為7.13且為其所屬產業類別股價淨值比之2.84倍、當日週轉率達7.65%(第六款)。29日收盤價為125.00元，本益比為480.77。 邑錡(7402)近3日股價跌8.09%，近5日跌7.41%，近5日成交均量632張，券資比11.42%，近5日當沖比24.66%。近5日三大法人賣超62張，外資賣超291張，自營商買超228張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 50 分鐘前
巴西血腥掃黑震驚國際 聯合國要求調查與改革
（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西里約熱內盧警方針對販毒黑幫「紅軍團」展開史上最致命的打擊行動，造成至少132人死亡，震驚國際。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）呼籲巴西政府進行全面警察制度改革與獨立調查。中央社 ・ 57 分鐘前
青年1及青年2庇護工場 促身障者自立
圖▲無薇不至青年1及2庇護工場。(圖/庇護工場提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 在臺北市，有一群熱血青年秉持著 […]民眾日報 ・ 50 分鐘前
《通網股》注意股：光聖 近5日漲17.63%
【時報-台北電】光聖(6442)於29日遭證交所列入注意股，原因為10月29日之本益比為61.50，且股價淨值比為21.16。另當日週轉率為11.25%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上﹝第六款﹞。最近六個營業日之累積週轉率為50.48%。且10月29日之週轉率為11.25%﹝第十款﹞。六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達147.00元且。29日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者﹝第十一款﹞。29日收盤價981.00元，本益比為61.50。 光聖(6442)近3日股價漲23.55%，近5日漲17.63%，近5日成交均量6849張，券資比13.57%。近5日三大法人買超3444張，外資買超1867張，投信買超1390張，自營商買超187張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 50 分鐘前
「川習會」前夕出招！川普批准南韓打造核潛艦 劍指中國、北韓
美國總統川普在與南韓總統李在明會晤後，今日（10/30）在社群媒體發文表示，美國將分享高度保密的技術，協助首爾建造核動力潛艦，此舉將使南韓加入擁有核潛艦的少數國家俱樂部。太報 ・ 53 分鐘前
日月光投控、華星光 法人看好
台股在29日盤中與收盤雙雙再創歷史新高，終場以上漲345點至28,294點作收、漲幅1.24％，盤面上強勢族群百花齊放，資金逐漸擴散至多個AI供應鏈相關衍生族群當中，包括日月光投控（3711）、華星光（4979）等CPO概念股轉強突破壓力區，分別寫歷史新高與波段新高價。工商時報 ・ 4 小時前
先進封裝疫後首度漲價！大摩調升封測雙雄目標價
AI半導體強勁需求影響性再擴大，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，此狀況進一步壓縮台系封測廠產能，先進封裝將出現疫情晶片缺貨以來首度漲價，並把二大封測股日月光投控（3711）、京元電（2449）推測合理股價分別升至228元與218元。工商時報 ・ 4 小時前
日本熊攻擊人數增 旅客憂！專家揭「遇熊自保」關鍵絕招
近年日本多地接連傳出熊出沒事件，已不限於北海道，連青森、秋田、福島、岐阜等賞楓勝地皆有熊蹤跡！專家提醒，遇熊切忌轉身逃跑，應慢慢離開；若與熊距離僅15公尺，更須使用防熊噴霧自保。為此，前往日本健行、旅行的台灣遊客特地購買熊鈴的比例增加3至4成之多。專家建議若擔心遇熊，不妨避開山區，或等到12月熊進入冬眠期再前往旅遊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
川普才說「台灣就是台灣」！白宮：川習會週四10點登場 預計談4小時
眾所矚目的川習會明（30）日於南韓登場，白宮稍早表示，將在韓國上午11點，也就是台灣時間上午10點進行談話。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
北市路樹頻倒塌 議員提議擬加保天災險
林珍羽表示，極端天氣影響下，北市近年愈來愈多路樹倒塌壓傷人、車意外，只要下大雨就會出現樹倒造成傷亡或財產受損。她指出，市府對於路樹僅投保公共意外險，若遭遇天災常難以理賠，民眾只能改申請國賠，但國賠訴訟須花費3至6年不等，且最終獲得理賠案件更是少數，不僅費時...CTWANT ・ 1 小時前
下週又有熱帶擾動！預估路徑「從這通過」機會最高
今（30）日東北季風減弱，結束長達十日左右的連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面的大臺北東側、東半部地區仍會有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
記憶會消失手藝不會！11位失智長輩重陽辦桌重現拿手菜
記憶會消失，但手藝不會！弘道老人福利基金會昨日在溪湖「憶耆道老服務據點」舉辦重陽節辦桌活動，邀請11位失智長輩共同掌廚。有人看到菜籃裡的蔬菜立刻想起年輕時的拿手菜，也有人重拾廚藝露出久違笑容，用味道喚醒記憶，讓這場辦桌成為一場溫馨的饗宴。「蒜要先爆香，料理才會香」，82歲的楊幸阿嬤五年前被診斷失智，自由時報 ・ 41 分鐘前
川習會明登場 川普：將與習近平談輝達Blackwell晶片
美國總統川普今天表示，他預計在明天（30日）與中國國家主席習近平會面的會議上，談論輝達（Nvidia）最先進的Blackwell人工智慧（AI）晶片的相關問題。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
獨／民進黨台南初選網軍系列操作曝光 假帳號帶風向遭林俊憲團隊報案處理
據了解，一名網友15日在社群平台發文稱，「感謝林俊憲委員招待總統府一日遊，還有我最敬愛的總統親自接見，餐點很好吃、還有禮物可拿，台南市長一定要支持林俊憲，俊憲加油。」並附上一段遊覽車影片，片中民眾手持兩樣物品，引來留言質疑「有吃又有拿！這是賄選嗎？」、「圖...CTWANT ・ 50 分鐘前
館長被北京男嗆"一邊一國" 台網友笑:中國人比你有種
政治中心／綜合報導親中網紅"館長"陳之漢，25號光復節又赴中國，展開為期12天參訪，不國前一天（28號）直播遇到民眾找他合照，沒想到對方當場比出倒讚，還在館長耳邊悄悄說出"中國台灣，一邊一國"，聲音全被麥克風清楚收錄引發兩岸網友熱議，台灣網友大讚，看了真舒服，笑稱這中國人比肉呆有種。民視 ・ 2 小時前
粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻
廣告小妹指出，粿粿與王子及眾友人飛了一趟美國後，「整個人就變得怪怪的」。先是向老公提出「想保留個人空間、不想常常黏在一起、要有各自社交圈」等訴求，令丈夫難以理解變化的原因。廣告小妹酸道：「這和飛哪個國家無關，反向飛行也會是類似結局。」廣告小妹更以親身經驗...CTWANT ・ 52 分鐘前
假日急症中心４天後上路 石崇良：首重內科、兒科
為解決醫院急診壅塞問題，衛福部規劃的假日急症中心（UCC）將於11月2日正式上路。衛福部長石崇良表示，該中心主要目標是緩解醫學中心急診壅塞情況，特別因應明年長達9天的春節連假。目前全國已有13處地點初步完成設備及人力輪值安排，科別包括內科、兒科及處理外傷的骨外科。中天新聞網 ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應
范姜彥豐在貼文中點名粿粿與王子，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，讓他被矇在鼓裡。他指出，粿粿自今年3至4月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊回國後，行為變得異常，經常與同一群人外出，甚至逐漸不再告知行蹤，讓夫妻...CTWANT ・ 41 分鐘前