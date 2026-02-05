LIVE／劉向婕切割丈夫杜秉澄！下午2點道歉大會「現場直擊」

即時中心／林韋慈報導

昨（4）日，國民黨立委徐巧芯姻親杜秉澄出席法院調解，並在媒體前大罵徐巧芯，讓徐巧芯揚言提告並且建請法院重判，而徐巧芯的大姑劉向婕也發布聲明，並在今日下午兩點現身，準備向社會大眾與徐巧芯道歉。請鎖定《民視新聞網》直播。

劉向婕也在聲明中呼籲，杜秉澄應理性面對司法，積極處理和解事宜，讓法官感受到悔意，方能為自身爭取司法相關權益，切勿再節外生枝。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

