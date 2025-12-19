即時中心／潘柏廷報導

台北市捷運台北車站、中山商圈今（19）日下午5時許起，發生一名27歲張姓通緝犯丟煙霧彈，並隨機攻擊路人的慘劇，造成多人受傷，甚至有人已經命危；行政院長卓榮泰到北車視察後，轉赴中正一分局聽取報告，晚間8時於中正一分局門口說明最新情況。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

廣告 廣告

原文出處：LIVE／北車、中山連環隨機攻擊案！凶嫌畏罪墜樓 卓榮泰20時最新回應

更多民視新聞報導

快訊／北捷煙霧彈男闖中山砍人！遭警包圍墜樓搶救中

北捷驚傳煙霧彈攻擊1人OHCA 卓榮泰：要求警政署徹夜找出嫌犯

最新／行凶畫面曝！北市27歲男「先炸後砍」 5傷4命危搶救中

