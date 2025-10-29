即時中心／徐子為、黃彥翔報導



正展開亞洲行的美國總統川普，行前就向外界透露此趟「最終站」將與中國國家主席習近平在南韓面對面會談，不過中方都未正面證實。直到今（29）日下午，中國官方證實川習會明（30）上午登場，今晚白宮進一步證實時間是明上午10時舉行。







此次川習會，除了美中貿易爭端，台海問題也是國際關注焦點。川普今在空軍一號上受訪時，被問到台灣議題時向記者表示，「我不知道我們甚至會不會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問。但沒什麼好問的。台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。」而我國總統府則表示，樂見美中領袖展開交流對話，任何能降低區域衝突發生的努力，我們都正面樂觀看待。



另外，中方也宣布，本週五習近平將與高市早苗舉行首次會晤，當天恰逢在南韓召開的亞太經合組織（APEC）峰會。據了解，挺台立場堅定的高市早苗，將強調台海和平穩定必要性，並對中方在東海日益頻繁的軍事活動表達關切。

廣告 廣告

更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。





原文出處：LIVE／川普亞洲行最終站！ 「川習會」敲定30日上午10時韓國釜山登場

更多民視新聞報導

終於！立霧溪堰塞湖潰壩「無傷亡」 靳珩隧道西口重見天日畫面曝光

狂賀！陳其邁率高雄拿最多獎 名列「永續幸福城市獎」六都第2

藍批中央欲轉移邊境管制責任 海關反擊了：6天已攔15公斤違規豬肉製品

