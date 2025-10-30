LIVE／已故前新北市議員張瑞山告別式 總統、新北政要皆出席

即時中心／徐子為、黃彥翔報導



前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山於本月18日辭世，享壽71歲。張瑞山從政30餘年，深耕中和地區。他的告別式於今（30）日上午9時在新北市立板橋殯儀館舉行，據了解，總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、以及新北市各黨派政要皆會出席，《民視新聞網》將在現場帶觀眾隨時掌握最新情況。





張瑞山出生嘉義縣大埔鄉，早年帶著家人北上落腳中和，育有2子1女。張瑞山從政30餘年，1986年起連任4屆台北縣中和市民代表、2屆台北縣議員，升格直轄市後又任新北市第1、2屆議員。1994年加入民進黨後，兩度出任黨團總召，也在蔡英文競選新北市長與總統時擔任副總幹事，政壇經歷豐富。



2018年張瑞山交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，而張維倩也順利當選第3、4屆新北市議員。

