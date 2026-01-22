LIVE／張文隨機攻擊震撼全台！台北車站14:00危安演習 現場直擊

即時中心／潘柏廷報導

震驚全台的2025年12月19日北市隨機攻擊事件，凶嫌張文在捷運北車和中山站周邊商圈丟擲煙霧彈外，更持刀攻擊路人，最終逃至誠品南西店頂樓墜樓輕生不治，總共造成4死11傷的慘劇，也讓外界關心未來該如何應對類似案件。對此，台北市政府今（22）日將在下午2時至3時，於台北車站特定區舉行高強度無差別攻擊危安演習，屆時市長蔣萬安也將到場視察。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

