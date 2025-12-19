LIVE／憲法法庭停擺一年有望大復活？ 司法院現場直擊

即時中心／林韋慈報導

司法院將於今（19）日下午2點50分召開記者會，公布憲法法庭114年憲判字第1號判決【憲法訴訟法修正案】。由於憲法法庭已超過1年未有判決，外界關心是否延宕多時的憲法法庭有望恢復運作。此次將由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞主持，更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。





《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

