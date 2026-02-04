LIVE／民進黨再提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

柯文哲近日說：「國民黨不要高估自己實力」，以柯文哲的個性，他這個說法不會只是簡單的說說而已。至少包含了：一，藍白合，不是誰大誰小的問題，而是影響力有多大？後座力有多巨；二、合到甚麼程度？利益怎麼分配？ 上述柯文哲的警語，說穿了，就是國民黨一些老問題勾勾纏，甩不開，斷不了，離不去所造成的。問題在，鄭麗文必須大刀闊斧，切斷切除殆盡，否則尾大不掉，徒增齟齬與困境。本文提出四個鄭麗文必須清除的沉痾與禍端，以聚戰力，以融怨力，團結一致，指向對手，贏得勝選。

奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 13 則留言