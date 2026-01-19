LIVE／蘆洲逆倫血案！開山刀狠砍雙親37刀 警方最新說明

即時中心／廖予瑄報導

新北市蘆洲區發生駭人兇殺！一名37歲廖姓男子疑似持開山刀，殘忍殺害67歲廖姓父親與75歲許姓母親，2人被發現時，腦部重創、一共身中37刀，且刀刀見骨、大量失血。今（19）日晚間6時許，廖男已在新莊地區落網，並被員警帶回警局訊問。蘆洲警分局在今晚8時30分將做出最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

