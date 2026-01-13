LIVE／高雄市長初選結果即將揭曉 陳其邁最新回應

南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導網路購物千萬要小心，被騙可能不只有錢財損失這麼簡單，高雄一名張先生，因為喜歡收藏"數碼寶貝"公仔，多次向一對蕭姓兄妹購買，起初交易都很正常，沒想到後面訂的大公仔都不來，對方還謊稱提款卡壞掉，轉帳給他，要他幫忙提領放到管理室，張先生直到帳戶被凍結，才驚覺自己成了詐騙集團的盜領車手。張先生因為喜歡收藏"數碼寶貝"公仔，多次向一對蕭姓兄妹購買公仔，沒想到因此被詐騙。（圖／民視新聞）熱血音樂，知名動畫數碼寶貝，是不少八零年代民眾的共同回憶，但高雄一名張先生，為了收藏公仔，成為詐騙集團的目標。被害人張先生：「就那時候是FB社團認識的，看到那個娃娃賣的還蠻便宜的，然後後來就面交，一手交錢一手交貨。」各式各樣數碼寶貝玩偶跟公仔，甚至是整套卡冊，都是張先生珍藏，他透露在社團認識蕭姓兄妹，賣給他幾次公仔，大多約在店家或超商面交，後來這對兄妹詢問他，是否要收購大型公仔，張先生就再也沒拿到貨過。被害人張先生：「後來就是問我說，要不要公仔他說錢先給他，他再寄給我，那時候我們就是已經有交易過兩次，就是已經有基礎的信任，匯款共31800元。」張先生不只被詐騙公仔的款項，甚至還因為幫忙提醒現金，帳戶因此被凍結。（圖／民視新聞）畫面中的張先生，拿白紙袋寄放管理室，就是幫蕭姓兄妹，跑腿去提領現金。張先生匯三萬多元拿不到公仔外，還曾借錢給對方看醫師，甚至兄妹還自稱提款卡有問題，轉到張先生的帳戶要他領出來，直到他發現帳戶被凍結，才驚覺自己淪為車手。被害人張先生：「我借了他五千塊，繳了那個房租那些費用，他共匯錢匯了一萬塊過來，然後就是說五千塊是還我，五千塊是叫我拿現金給他，結果後面變成是他哥匯錯，他哥又匯錯要我領出來。」高市警前鎮分局偵查隊副隊長陳卓賦：「至本分局提出詐欺告訴，另對嫌疑人提出恐嚇告訴，本分局依規定受理完畢，全案目前積極查證相關資料。」以為認識同好，一起買公仔，不料被騙錢還因此淪為車手，吃上官司，讓張先生相當崩潰。也提醒民眾，網路購物千萬要小心，可別以為撿到便宜，小心變成詐騙集團的肥羊。原文出處：多次向同買家網購公仔成陷阱 協助提領轉帳成車手 更多民視新聞報導移工詐騙猖獗! 馬籍車手3天狂領150萬遭逮時手抖腿軟「神鵰俠侶」阻詐300萬! 休假警逮車 妻助掌鏡蒐證騙到日本去？30歲台男涉詐3000萬 長崎縣警遠赴關東逮人歸案

民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言