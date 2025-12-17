Live Band 開唱、K-POP 即跳 高雄聖誕生活節最強青春週末嗨翻中央公園

▲「Merry Band Vibes」街頭展演由青年局「高速青春」音樂培育計畫歷屆培育樂團領軍，串聯校園熱音社團接力演出。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為響應高雄冬季指標性活動「2025 高雄聖誕生活節」，高雄市政府青年局將於本週六（20 日）、日（21 日）兩天，在中央公園玉竹商圈推出「Merry Band Vibes」音樂展演及「Merry KPOP Night」即播即跳雙日活動，並串聯經濟發展局「Merry 買你的市集」，透過音樂、舞蹈與街頭互動，為聖誕節慶加碼注入青春能量，邀請市民朋友相揪到中央公園，共度最熱鬧、最有節奏感的聖誕週末。

▲「Merry Band Vibes」演出時間為12月20日（六）下午5時至晚間8時30分，共計五組樂團為「2025高雄聖誕生活節」注入青春節奏。

青年局長林楷軒表示，青年局轄下的「雄校聯社團養成實驗室」就設於中央公園玉竹商圈，平時即是學生青年社團交流與展演的重要場域，因此在高雄聖誕生活節最後一個週末，串聯經發局周圍市集，結合雄校聯最受歡迎的熱音與熱舞項目加碼演出，並邀請「高速青春-音樂培力計畫」歷屆樂團共同參與，讓聖誕生活節周邊氛圍更加熱鬧。

▲高速青春培育樂團「聽聽就好Just Listen」、「津波Tsunami」、福誠高中熱音社、道明中學民謠吉他社、小港高中熱音社輪番震撼演出，「Merry KPOP Night」邀請喜愛K-POP的市民朋友於12月21日（日）齊聚中央公園玉竹商圈，隨節奏舞動共享城市夜晚的青春氛圍。

週六下午5時至晚間8時30分登場的「Merry Band Vibes」音樂展演，將由青年局「高速青春」培育樂團擔綱演出，包括「聽聽就好 Just Listen」、「津波 Tsunami」領軍開唱，並串聯「雄校聯」的校園音樂能量，由福誠高中熱音社、道明中學民謠吉他社及小港高中熱音社接力登台，以青春樂音點亮中央公園玉竹商圈，展現校園社團與城市街頭接軌的音樂動能。

值得一提的是，本次「高速青春」歷屆培育樂團於週六全面動員，除參與中央公園「Merry Band Vibes」音樂展演外，「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」亦將登上「高雄聖誕生活節」中央公園主舞台；「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」則於駁二大義倉庫 LIVE WAREHOUSE 小庫舉辦五週年專場，並邀請「BUTTER RIOT」擔任演出嘉賓，多場演出同步展現高雄青年樂團豐沛的創作能量，也突顯青年局在串聯展演舞台、推動城市音樂生態中的積極角色。

▲「Merry KPOP Night」邀請喜愛K-POP的民眾一起跟隨K-POP旋律，在街頭共舞感受聖誕氛圍。

週日晚間 6 時 30 分登場的「Merry KPOP Night」，將讓中央公園玉竹商圈化身大型 K-POP 音樂派對，現場播放超過百首當紅韓團歌曲，除有雄校聯學生熱舞社團接力演出助陣外，也邀請民眾跟隨節奏即興舞動，讓街頭成為人人都能參與的動感舞台，為聖誕週末注入最熱血的青春氣息。

青年局表示，響應第三屆「2025 高雄聖誕生活節」，本局透過音樂展演與街頭互動節目，為青年創作者創造更多被看見的舞台，也讓市民在節慶氛圍中，感受高雄年輕世代源源不絕的創作能量，讓聖誕前夕成為城市與青年共同發光的時刻。（圖╱高市府青年局提供）