在CES 2026的LG攤位中，最擁擠的角落是一個模擬居家客廳與廚房展示區。所有人都屏氣凝神，看著一台機器人——它是LG為了實現「零勞動家庭」 (Zero Labor Home) 願景所打造的類人形機器人：LG CLOiD。

LG雙臂類人形機器人CLOiD現場直擊：這才是我們期待的「真・機器人管家」？

過去幾年，我們看過太多掛著「家庭機器人」名號，卻與想像有明顯落差的機器人，但這次LG的 CLOiD所展現的互動運作，或許將是未來的家庭日常寫照。

不只是移動，重點在「那雙手」

實際看到LG CLOiD，第一眼會注意到它那類似人類上半身的設計，甚至在待機時會模擬人類呼吸動作，雙手也會在自然垂墜時呈現細微的小動作，藉此降低機器人給人冰冷的恐懼感。

而不同於Tesla Optimus等機器人堅持以雙足行走，CLOiD則是維持更穩定的輪式底座，但也能依照需求上下調整高度，並且配合雙手、十指進行細微的操作。

在現場演示中，CLOiD接收到「幫我準備早餐」等模糊指令後，系統就會自動判斷當下應該做什麼處理，甚至能進一步推論如何幫忙家中成員，例如發現爸爸將鑰匙遺落在沙發上，CLOiD就會將鑰匙撿起來，並且放在桌上明顯位置，另外也能依照家中成員不同需求、行程提供必要協助。

CLOiD擁有7自由度 (DOF) 的機械手臂，動作比想像中流暢許多，沒有傳統工業機器那種生硬的頓挫感，單一手部更具備5根可獨立驅動的手指，在現場演示中，它成功識別並抓取了冰箱把手，打開冰箱門，然後準確地拿出一瓶牛奶。這個動作看似簡單，但對於機器人來說，要控制力道不捏爆紙盒，同時調整姿態避開障礙，難度極高。

在居家環境中，CLOiD可以跟家裡的ThinQ智慧家電連動，例如在準備家人早餐時候，除了記住每個家庭成員飲食偏好，同時也能預先將烤爐加熱，以利後續烘烤可頌麵包，另外也能透過連線確認洗衣機是否完成衣物洗滌，是否需要將衣物從洗衣機取出，並且進行後續折疊收納，甚至可以主動發現掃地機器人被洗衣籃阻擋清潔路線，進而協助將洗衣籃移開。

現場觀察，CLOiD的動作雖然對比人類仍算緩慢，但透過主動學習、判斷，仍可順利完成相關工作。

為什麼不採用類人雙足設計？

而採用輪式底座設計的原因，LG工作人員表示一般家庭環境會有較多地面變化因素，包含地上的電線、地毯、小物，甚至小孩或寵物都有可能影響機器人走動，因此認為採用輪式底座相對較穩，甚至更容易透過自動駕駛技術移動，同時也能避免雙足行走時產生重心不穩的問題。

不過，輪式底座仍有其應用侷限，例如使用情境明顯無法用於必須上下樓梯的居住空間，同時空間也不能過於狹窄，但LG表示目前設計仍有改善空間，或許未來將能進一步發展更穩定且安全的雙足機器人，藉此對應更多元的應用環境需求。

自研關節AXIUM：LG的硬體底氣

除了機器人本身，LG 這次也同步秀出了肌肉——全新的驅動器品牌 LG Actuator AXIUM。

這就好比機器人的「關節」。LG憑藉著在洗衣機、冰箱馬達累積數十年的技術，打造出高扭力且輕量化的驅動模組。這也是為什麼CLOiD的手臂能做到如此纖細卻又充滿力量。這顯示LG不只想做機器人，更想成為機器人產業鏈的上游供應商。

這款機器人是否能真正實現「零勞動家庭」？以 CES 2026 的現場表現來看，LG 確實讓我們看見了那個未來的雛形。

