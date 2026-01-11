伊朗鎮壓釀逾72死 川普聲援示威民眾：美國準備好協助【不斷更新】

伊朗全國性抗議行動持續升溫。總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）指出，儘管當局大規模封鎖網路，過去 13 天的抗爭已造成至少72人死亡、逾2300人遭逮捕。抗議遍及全國各地，矛頭直指伊朗神權統治體制。流亡美國的伊朗已故國王巴勒維之子芮沙．巴勒維，公開呼籲民眾不僅走上街頭，更要準備占領城市核心。美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。Yahoo新聞將在此文不斷更新，與網友一同關心國際大事。

伊朗各大城市 9 日深夜再度爆發大規模集會，示威者齊聲譴責政府當局。流亡的國王之子芮沙．巴勒維隨後在社群媒體發布影片，讚揚當天「大規模」的動員成果，並呼籲民眾發動更具針對性的行動。他直言，抗爭目標已不再只是示威，而是「占領並掌控各城市的市中心」，展現挑戰現行政權的明確政治企圖。

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威民眾：美國準備好協助 伊朗抗議活動迄今已近兩周,儘管當局加強鎮壓且境內通訊受阻,德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普10日表示,美方「準備好提供協助」。美國國務院則另發布聲明警告:「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」

伊朗示威升溫 已故國王巴勒維之子籲人民占領各大城市中心 伊朗各大城市9日深夜再度出現大規模集會,示威者齊聲譴責伊朗當局,這波長達兩周的抗議,已成為自1979年伊斯蘭革命以來統治伊朗神權當局面臨的最大挑戰之一。流亡美國的伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維10日呼籲伊朗民眾不僅要走上街頭,更要準備占領各大城市中心,並表示「正準備返回我的祖國」。

伊朗示威升溫!人權團體稱已釀65死、2311人遭捕 傳美軍機自德國急飛中東 總部位於美國的「人權運動人士通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA)彙整公民回報與媒體報導,於9日指出,儘管網路遭到大規模封鎖,伊朗全國性抗議行動在過去13天內,已釀成至少65人死亡、2311人遭逮捕,抗議活動遍及31個省分、180座城市的512個地點。德黑蘭及多個大中小城市的夜間抗議活動,仍在持續。

法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼態度強硬，將國內動盪歸咎於美國勢力介入，但群眾抗議行動仍持續擴大。這波長達兩周的抗爭，被視為 1979 年伊斯蘭革命以來，伊朗神權體制面臨的最大挑戰之一。

巴勒維政權於革命中被推翻，其國王本人於 1980 年去世；芮沙．巴勒維則宣稱，自己正「準備返回祖國」，並認為關鍵時刻已非常接近。