伊朗鎮壓 統計醫院通報恐已釀6千人死 德黑蘭當局警告美軍和以色列勿介入【不斷更新】

伊朗全國性抗議行動持續升溫，反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓。一個致力於促進伊朗人權的非政府組織11日指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡。抗議遍及全國各地，矛頭直指伊朗神權統治體制。美國《時代雜誌》（TIME）12日報導，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體統計，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人，但確切死亡人數尚無法核實。。

流亡美國的伊朗已故國王巴勒維之子芮沙．巴勒維，公開呼籲民眾不僅走上街頭，更要準備占領城市核心，展現挑戰現行政權的明確政治企圖。美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。德黑蘭當局則警告，若美國動武保護示威者，美軍和以色列將成「合法目標」。

12則更新 23 小時前 更新 伊朗鎮壓機關槍掃射 統計醫院通報示威者恐已6千人死 伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，《時代雜誌》（TIME）12日報導，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體統計，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。（看更多） 伊朗反政府示威，群眾10日晚間聚集，抗議活動不斷升級，現場煙霧瀰漫。（ REDES SOCIALES/路透社）

23 小時前 更新 川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰 伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天針對美國總統川普揚言軍事干預發表回應，表示伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰，同時也準備談判。法新社報導，阿拉奇在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」（看更多）

2026年1月11日 週日 下午8:32 川普：伊朗領袖曾致電尋求談判 不排除會面前先採取行動 伊朗全國性抗議行動迄今已近兩周，美國總統川普11日表示，針對伊朗境內大規模反政府示威，在他威脅伊朗政權若對平民動用武力，美國將採取軍事行動干預後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。川普也說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」（看更多）

2026年1月11日 週日 下午4:38 伊朗至少538人命喪鎮壓 逾1萬人遭拘留 德黑蘭當局警告美軍和以色列 一個致力於促進伊朗人權的非政府組織11日指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡。德黑蘭當局則警告，若美國動武保護示威者，美軍和以色列將成「合法目標」。以色列消息人士則透露，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）10日和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，討論美國干預伊朗事宜。（看更多） 非政府組織11日指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡。（UGC／美聯社）

2026年1月11日 週日 上午7:12 紐時：川普聽取軍事打擊伊朗選項簡報 但尚未下決定 紐約時報（The New York Times）報導，多名知情美國官員透露，美國總統川普（Donald Trump）近幾天聽取了關於對伊朗進行軍事打擊的新選項簡報，但他尚未做出最後決定。紐約時報報導，這些官員指出，川普認真考慮授權對伊朗政權發動攻擊，以回應伊朗鎮壓因經濟不滿引發的示威活動。（看更多）

2026年1月11日 週日 上午4:06 伊朗示威抗議至少釀192死 國營媒體專訪總統談經濟與「人民要求」 伊朗全國性抗議行動迄今已近兩周，目前仍持續升溫，人權團體11日指出，伊朗過去兩周來抗議政府及經濟困境的示威，已造成至少192人喪命，且因當地連日斷網，死亡人數可能比預估更高。根據伊朗國營媒體報導，11日稍晚將播出總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）專訪，其中談及政府經濟計畫與「人民要求」等內容。（看更多） 伊朗全國性抗議行動持續升溫，根據伊朗國營媒體報導，11日稍晚將播出總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian，圖）專訪，其中談及政府經濟計畫與「人民要求」等內容。（美聯社資料照）

2026年1月11日 週日 上午3:16 伊朗政府斷網逾60小時 警方：已逮捕多名重要抗議人士 伊朗全國性抗議行動持續升溫，追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks 11日表示，伊朗政府為因應反政府示威，已持續封鎖網路超過60小時。伊朗警察首長拉丹（Ahmad-Reza Radan）指出，當局已在過去2周襲捲全國的示威行動中逮捕多名重要人士。（看更多）

2026年1月11日 週日 上午1:34 伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體 若干抗議者告訴美國有線電視新聞網（CNN），政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其中一名女子稱她看見一家醫院內「疊滿遺體」。根據一名60多歲女子和70歲男子描述，他們在8日至9日看見大批民眾不分年齡走上德黑蘭街頭，並表示安全部隊9日晚間持軍用步槍殺害「許多人」。（看更多）

2026年1月10日 週六 下午5:56 伊朗當局斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議 歐盟譴責「暴力鎮壓」 伊朗首都德黑蘭（Tehran）街頭10日夜間再度響起反政府口號，儘管當局在網路斷線掩護下展開致命鎮壓。這場三年來規模最大的反伊斯蘭政權運動，目前似乎沒有止歇跡象。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，抗議活動已造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。（看更多） 伊朗民眾1月9日聚集在首都德黑蘭街頭，抗議政府失敗的經濟政策。這場席捲全國的民眾活動始於去年12月底，至今未有平息跡象。 (圖／ Khoshiran / Middle East Images / AFP via Getty Images)

2026年1月10日 週六 下午4:46 伊朗鎮壓持續 川普聲援示威民眾：美國準備好協助 伊朗抗議活動迄今已近兩周，儘管當局加強鎮壓且境內通訊受阻，德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。美國國務院則另發布聲明警告：「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」（看更多）

2026年1月10日 週六 下午4:33 伊朗示威升溫 已故國王巴勒維之子籲人民占領各大城市中心 伊朗各大城市9日深夜再度出現大規模集會，示威者齊聲譴責伊朗當局，這波長達兩周的抗議，已成為自1979年伊斯蘭革命以來統治伊朗神權當局面臨的最大挑戰之一。流亡美國的伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維10日呼籲伊朗民眾不僅要走上街頭，更要準備占領各大城市中心，並表示「正準備返回我的祖國」。（看更多） 流亡美國的伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維（圖）10日呼籲伊朗民眾不僅要走上街頭，更要準備占領各大城市中心，並表示「正準備返回我的祖國」。（美聯社資料照）

2026年1月10日 週六 下午4:32 伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死、2311人遭捕 傳美軍機自德國急飛中東 總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）彙整公民回報與媒體報導，於9日指出，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動在過去13天內，已釀成至少65人死亡、2311人遭逮捕，抗議活動遍及31個省分、180座城市的512個地點。德黑蘭及多個大中小城市的夜間抗議活動，仍在持續。（看更多） 伊朗德黑蘭反政府抗議活動愈演愈烈，9日在街上可看到群眾圍觀被焚燒汽車。（Social Media／路透社）

法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼態度強硬，將國內動盪歸咎於美國勢力介入，但群眾抗議行動仍持續擴大。這波長達兩周的抗爭，被視為 1979 年伊斯蘭革命以來，伊朗神權體制面臨的最大挑戰之一。

巴勒維政權於革命中被推翻，其國王本人於 1980 年去世；芮沙．巴勒維則宣稱，自己正「準備返回祖國」，並認為關鍵時刻已非常接近。