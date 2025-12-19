北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀4死 多人輕重傷 【不斷更新】
誠品南西店今暫停營業 北市府今早1219事件緊急維安應變小組會議
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治。誠品20日凌晨宣布，南西店周六暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。北巿府及警方將在今早說明案件最新情況。
根據台北市災害防救辦公室19日晚間10時30分最新統計，全案消防局119送醫9人、4人自行就醫，13人為8男5女，其中死亡4名（含犯嫌張文）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。
台北市政府19日深夜公布行程，台北市長蔣萬安20日上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程。北市警局局長李西河隨後將說明偵辦過程。
台北地檢署案發後隨即指揮轄區台北市政府警察局中正第一分局積極偵辦。北市警方表示，已搜索張文在台北中正區租屋處、中山站附近入住旅館與桃園市住家，在租屋處發現製造汽油彈的相關材料，另訪談家屬了解張文交友與健康狀況。
警方調查，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。
張文今年1月在台北市中正區租屋，地點鄰近警分局；但日前入住捷運中山站誠品百貨南西商圈附近旅館，經清查已入住3天。
警方調查，19日下午5時許，張文先在台北車站M7地下通道靠近出口附近通道丟擲煙霧彈，導致1名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救後宣告不治。
根據調查，張文在北車地下通道犯案後，從地下街徒步走至捷運中山站附近旅館拿凶器，進入飯店房間時間約30秒，晚間6時許跑到捷運中山站外丟擲煙霧彈。
張文隨後持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨行凶，造成2人OHCA（到院前心肺功能停止），2人分別在1樓、4樓遭砍傷，傷勢集中在脖子。張文最後從百貨6樓墜樓，送醫搶救不治。
案發後現場血跡斑斑，有目擊者拍攝凶嫌砍人、路人驚慌逃命的過程。警方隨即拉起封鎖線，由鑑識人員採證，並帶回疑似凶嫌使用的爆裂物殘餘，北市警局更一度派出霹靂小組到場。
台北市政府警察局刑事警察大隊長盧俊宏晚間表示，經調閱監視器畫面，尚未發現有共犯，會持續追查張文犯案過程及動機。
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉19日晚間接受媒體聯訪表示，這次事件送至台大的患者共有2人，其中1人於下午5時57分左右送達，到院前已呈現OHCA。該名個案肩部可見一處約4至5公分的傷口，經評估為左側肺葉受損，院方立即進行緊急開胸手術．發現左側上下肺葉皆有受傷。
吳毅暉說，這個傷口進一步自左側後縱膈延伸至左心房，形成約5至6公分的穿刺傷。患者死因研判為出血性休克，搶救過程中始終未能恢復呼吸心跳，最終於晚間8時07分左右宣告不治。整體傷勢研判為尖銳物穿刺傷，並非爆炸碎片所致。院方已通知家屬，並協助其於院內處理後續事宜。
另一名患者為33歲男性，因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，已送入手術室接受治療中。
馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於19日晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。
新光醫院說，收治2名傷者，其中1人約30歲男性到院時已OHCA，於19日晚間7時23分送達醫院，晚間10時13分，經搶救無效過世；另1名22歲女性晚間7時許自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。
誠品表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間疏散民眾並配合警方清查。20日凌晨，誠品再發聲明，宣布南西店周六暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。
總統賴清德19日晚間於臉書po文指出，周五傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。
賴清德呼籲，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行凶的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。
蔣萬安晚間在捷運台北車站地下通道內接受聯訪表示，即刻成立1219台北市緊急維安專案小組；蔣萬安還提到，1名男子在北捷看到犯嫌即刻制止，不幸遭攻擊離世，將由捷運公司等單位給予全面慰問協助。
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我） ※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線 ※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網 ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 ※ 男性關懷專線：0800-013-999 ※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
