委內瑞拉總統馬杜洛押到紐約將受審 川普警告新領袖要做正確的事【不斷更新】
美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。美媒引述聯邦官員報導，載有兩人的飛機已飛抵紐約，預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。美國總統川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。他更警告代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若不配合美方，將會「付出巨大的代價」。
美國司法部說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。
聯合國安全理事會預計將於5日開會討論。聯合國秘書長古特瑞斯認為，此舉樹立了「危險的先例」。
委內瑞拉總統馬杜洛 已押解至紐約出庭
委內瑞拉總統馬杜洛遭到美軍突襲活逮，5日在層層戒備下於紐約法院出庭。照片顯示，疑似身穿囚服的馬杜洛，雙手被控制，在全副武裝的美國緝毒局以及安全人員戒護下現身。（看更多）
12艘油輪似突破美國嚴格封鎖 暗中離開委內瑞拉水域
根據追蹤油輪與原油運輸的商業情報服務機構TankerTrackers.com資料，約12艘裝載委內瑞拉原油及燃料的油輪近日似乎突破美國實施的嚴格封鎖，以「暗黑模式」離開委內瑞拉水域。路透社報導，所有已辨識出離港的船隻皆屬於美國制裁名單內。同樣受制裁的另一批船隻，則在近日完成進口卸貨或國內運輸任務後空船離開。（看更多）
川普揚言可能再對委內瑞拉動武 脅威對哥倫比亞、墨西哥軍事行動
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）3日在美軍突襲行動被捕後，預計5日在美國法院出庭。馬杜洛政府在卡拉卡斯依然掌權，且高層官員們態度強硬。美國總統川普4日表示，如果委內瑞拉在開放石油產業及阻止毒品販運議題上不配合美國，他可能會下令再次對委內瑞拉發動攻擊。（看更多）
委內瑞拉臨時領導人：盼與美國建立「平衡且相互尊重」關係
美國總統川普政府3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任委國臨時領導人。羅德里格斯4日表示，當務之急是與美國建立「平衡且相互尊重」的關係，並向川普喊話，「我們人民和此區域需要和平與對話，而不是戰爭。」（看更多）
美喊接管委內瑞拉 哥倫比亞、西班牙等6國拒外力掌控
川普：委內瑞拉新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價
馬杜洛遭美軍逮捕 委內瑞拉最高法院下令副總統任臨時領導人
美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，並押解出境。委內瑞拉最高法院晚間裁定，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任委國臨時領導人，保障行政持續運作及國家整體防衛。（看更多）
川普打擊委內瑞拉未經國會授權 參院擬下周表決戰爭權力法案制衡
白宮公布最新馬杜洛上銬畫面
白宮今（4）日在X平台官方帳號「Rapid Response 47」公開委內瑞拉總統馬杜洛被拘留的最新畫面，影片可見馬杜洛身穿黑色連帽衣，兩手戴著手銬，在美國緝毒局（DEA）探員押送下，走過DEA辦公室走廊，過程中，馬杜洛還向一旁的圍觀者說「晚安，新年快樂」。
美軍抓捕馬杜洛 美國盟邦與對立國家反應一覽
美國3日對委內瑞拉實施軍事打擊，引起全球譁然，一些國家予以譴責，但也有華府盟邦公開表達支持。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「我們認為馬杜洛（Nicolas Maduro）是非法總統，我們不會為他的政權終結感到惋惜。」
中國外交部表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。中方敦促美方，停止侵犯別國的主權安全。（看更多）
委內瑞拉官邸到紐約拘留所 美神速拘捕運送馬杜洛 預計1/5首次出庭
被美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），在美東時間3日下午4時45分左右，搭機被送至紐約上州紐堡（Newburgh）的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），約晚間7時由直升機運至下曼哈頓西30街河岸碼頭，在多輛警車戒護下，送至位於布魯克林的拘留所。（看更多）
川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作
美國總統川普3日表示，美國將和一群人一起治理委內瑞拉，直到當地重回正軌；他還稱，委國副總統已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。
不過，外電報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）隨後在演說中表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。（看更多）
攻擊委內瑞拉切斷首都電力 川普：若有需要已準備第二輪攻擊
川普召開記者會說明整場行動，更宣稱若有需要已準備發動第二波行動，「但目前看來可能不必」，指委內瑞拉「所有軍事力量都已喪失戰鬥能力」，並暗示美國已切斷委內瑞拉首都卡拉卡斯的電力供應。（看更多）
川普：美國將治理委內瑞拉 直到能安全、適當交接
美國總統川普表示，在完成權力移交之前，美國計畫接管委內瑞拉的治理。他聲稱美國的存在已經到位，但目前尚未看到任何明確跡象顯示美國正在實際統治委內瑞拉。（看更多）
川普在社群公布委內瑞拉總統馬杜洛戴眼罩、手銬，登硫磺島號照片
川普全程觀看馬杜洛逮捕行動 自豪美軍精準打擊
在原訂美東時間上午 11 點開始、延遲近 40 分鐘後，川普的記者會正式開始。陪同美國總統出席的包括國防部長、五角大廈首長彼特．赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿馬可．盧比歐（Marco Rubio）、中央情報局局長約翰．拉特克里夫（John Ratcliffe），以及負責國土安全事務的白宮高級顧問史蒂芬．米勒（Stephen Miller）。
川普稱美軍執行的這項行動是「自第二次世界大戰以來，人們從未見過的攻擊行動」，而且沒有任何其他國家「能夠達成美國昨天所完成的成就」。
川普說：「這是美國歷史上最令人震撼、最有效、也最具力量的美國軍事實力與專業能力展現之一。」
川普在記者會上證實，他全程監看這場行動。川普稱讚美軍的科技「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。（看更多）
美國司法部控委內瑞拉總統馬杜洛涉「毒品恐怖主義」罪名 紐約法院起訴
美國總統川普在3日凌晨4時宣布，已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。美國司法部隨後說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。（看更多）
美國攻擊委內瑞拉 俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴齊聲譴責
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）指控美國是造成首都卡拉卡斯爆炸事件的幕後黑手，並譴責美國「極為嚴重軍事侵略」。包括俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴等國領導人都同聲譴責美國這起攻擊行動。（看更多）
委內瑞拉首都遭空襲 防長稱正在全國部署軍隊
美國攻擊委內瑞拉 CBS：三角洲部隊逮獲馬杜洛
國際社會反應不一，伊朗、古巴、哥倫比亞等國聲援委內瑞拉、譴責美國；南韓則啟動僑民保護與撤僑準備。美方表示行動細節將公布，但是否取得國會授權仍未說明，委內瑞拉未來政權走向與權力歸屬充滿不確定性。
