委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕 川普：將「接管」至安全交接【不斷更新】
委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸與飛機低空掠過聲響，拉卡洛塔空軍基地等地冒出濃煙，川普後續已證實下令對委內瑞拉境內多處軍事與相關目標發動攻擊，川普也在社群媒體與記者會中宣布，美軍已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，正押送離境，行動被形容為針對毒品走私網絡的大規模打擊。
美國司法部隨後說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。
美國總統川普先前曾多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡，採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊，將「很快」展開。
委內瑞拉政府指控美國發動「嚴重軍事侵略」，副總統與國防部長要求美方說明馬杜洛夫婦安危，並下令全國部署軍隊。卡拉卡斯多地停電，重要軍事設施傳出密集爆炸聲，政府宣布國家進入緊急狀態，局勢高度緊張。
更新
攻擊委內瑞拉切斷首都電力 川普：若有需要已準備第二輪攻擊
川普召開記者會說明整場行動，更宣稱若有需要已準備發動第二波行動，「但目前看來可能不必」，指委內瑞拉「所有軍事力量都已喪失戰鬥能力」，並暗示美國已切斷委內瑞拉首都卡拉卡斯的電力供應。（看更多）
更新
美國總統川普表示，在完成權力移交之前，美國計畫接管委內瑞拉的治理。他聲稱美國的存在已經到位，但目前尚未看到任何明確跡象顯示美國正在實際統治委內瑞拉。
更新
川普在社群公布委內瑞拉總統馬杜洛戴眼罩、手銬，登硫磺島號照片
更新
川普表示：這次軍事攻擊「是令人難以置信的一幕」
在原訂美東時間上午 11 點開始、延遲近 40 分鐘後，川普的記者會正式開始。陪同美國總統出席的包括國防部長、五角大廈首長彼特．赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿馬可．盧比歐（Marco Rubio）、中央情報局局長約翰．拉特克里夫（John Ratcliffe），以及負責國土安全事務的白宮高級顧問史蒂芬．米勒（Stephen Miller）。
川普稱美軍執行的這項行動是「自第二次世界大戰以來，人們從未見過的攻擊行動」，而且沒有任何其他國家「能夠達成美國昨天所完成的成就」。
川普說：「這是美國歷史上最令人震撼、最有效、也最具力量的美國軍事實力與專業能力展現之一。」
更新
美國司法部控委內瑞拉總統馬杜洛涉「毒品恐怖主義」罪名 紐約法院起訴
美國總統川普在3日凌晨4時宣布，已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。美國司法部隨後說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。（看更多）
更新
美國攻擊委內瑞拉 俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴齊聲譴責
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）指控美國是造成首都卡拉卡斯爆炸事件的幕後黑手，並譴責美國「極為嚴重軍事侵略」。包括俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴等國領導人都同聲譴責美國這起攻擊行動。（看更多）
更新
委內瑞拉首都遭空襲 防長稱正在全國部署軍隊
更新
美國攻擊委內瑞拉 CBS：三角洲部隊逮獲馬杜洛
更新
委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方
更新
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。
更新
委內瑞拉陷權力真空！副總統急尋馬杜洛下落 前情報首長美軍行動中陣亡
美軍針對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的「閃電突襲」行動，已造成該國政權核心的劇烈震盪。在美國總統川普（Donald Trump）高調宣布「生擒」馬杜羅（Nicolás Maduro）後，委國政府內部陷入高度混亂。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於 3 日發表緊急聲明，坦言政府目前「完全無法掌握」總統及其夫人的行蹤。與此同時，另一項消息傳出，前內政部長兼情報局長洛佩斯（Gustavo González López）已在美軍的軍事打擊中身亡。(看更多）
更新
川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 稍後將舉行記者會宣布
更新
委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態 譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
更新
川普要打21世紀的「鴉片戰爭」？！委內瑞拉「太陽集團」名列恐怖組織：這是華府的虛構陰謀，還是馬杜洛領軍的毒品帝國
美國政府2025年11月24日正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（foreign terrorist organization），對這個據稱包括該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其他高層官員的團體，實施更多與恐怖主義相關的制裁。
根據《路透》，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早表示，美國將把太陽集團列為外國恐怖組織，理由是該網絡涉嫌向美國走私毒品。委內瑞拉政府則「斬釘截鐵、堅決、完全」否認這項指控，稱這又是「美國編造的一個荒謬謊言」，並表示「壓根不存在這個組織」。（看更多）
國際社會反應不一，伊朗、古巴、哥倫比亞等國聲援委內瑞拉、譴責美國；南韓則啟動僑民保護與撤僑準備。美方表示行動細節將公布，但是否取得國會授權仍未說明，委內瑞拉未來政權走向與權力歸屬充滿不確定性。
