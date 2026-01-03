委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍抓捕押到紐約 川普：將「接管」至安全交接【不斷更新】

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。美媒引述聯邦官員報導，載有兩人的飛機已飛抵紐約；馬杜洛預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。美國總統川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

美國司法部說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

16則更新 剛剛 更新 馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭 美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜洛及其妻子押走。美媒下午引述聯邦官員報導，載有兩人的飛機已飛抵紐約；馬杜洛預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。（看更多） 據知情人士透露，馬杜洛及其妻子在睡夢中，被美軍從臥室拖了出來，川普在其社交平台Truth Social公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片。（看更多） 美國總統川普在社群媒體公布馬杜洛被上銬照片。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

18 分鐘前 更新 川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作 美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人正被帶往紐約受審。美國總統川普今天說，美國將和一群人一起治理委內瑞拉，直到當地重回正軌；他還稱，委國副總統已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。 不過，外電報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）隨後在演說中表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。（看更多）

6 小時前 更新 攻擊委內瑞拉切斷首都電力 川普：若有需要已準備第二輪攻擊 川普召開記者會說明整場行動，更宣稱若有需要已準備發動第二波行動，「但目前看來可能不必」，指委內瑞拉「所有軍事力量都已喪失戰鬥能力」，並暗示美國已切斷委內瑞拉首都卡拉卡斯的電力供應。（看更多）

6 小時前 更新 美國總統川普表示，在完成權力移交之前，美國計畫接管委內瑞拉的治理。他聲稱美國的存在已經到位，但目前尚未看到任何明確跡象顯示美國正在實際統治委內瑞拉。 美國總統唐納・川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）向媒體發表談話。

6 小時前 更新 川普在社群公布委內瑞拉總統馬杜洛戴眼罩、手銬，登硫磺島號照片 川普在社群公布委內瑞拉總統馬杜洛戴眼罩、手銬，登硫磺島號照片

7 小時前 更新 川普表示：這次軍事攻擊「是令人難以置信的一幕」 在原訂美東時間上午 11 點開始、延遲近 40 分鐘後，川普的記者會正式開始。陪同美國總統出席的包括國防部長、五角大廈首長彼特．赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿馬可．盧比歐（Marco Rubio）、中央情報局局長約翰．拉特克里夫（John Ratcliffe），以及負責國土安全事務的白宮高級顧問史蒂芬．米勒（Stephen Miller）。 川普稱美軍執行的這項行動是「自第二次世界大戰以來，人們從未見過的攻擊行動」，而且沒有任何其他國家「能夠達成美國昨天所完成的成就」。 川普說：「這是美國歷史上最令人震撼、最有效、也最具力量的美國軍事實力與專業能力展現之一。」 美國總統川普於在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago），在美軍對委內瑞拉展開軍事行動後向媒體發表談話。

9 小時前 更新 美國司法部控委內瑞拉總統馬杜洛涉「毒品恐怖主義」罪名 紐約法院起訴 美國總統川普在3日凌晨4時宣布，已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。美國司法部隨後說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。（看更多） 美國司法部3日指出，委內瑞拉總統馬杜洛（圖右一）被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等陰謀、持有機關槍及破壞性武器針對美國等罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。（路透社資料照）

10 小時前 更新 美國攻擊委內瑞拉 俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴齊聲譴責 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）指控美國是造成首都卡拉卡斯爆炸事件的幕後黑手，並譴責美國「極為嚴重軍事侵略」。包括俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴等國領導人都同聲譴責美國這起攻擊行動。（看更多） 委內瑞拉首都卡拉卡斯爆炸事件。（Photo by AFP/ Getty Images）

10 小時前 更新 委內瑞拉首都遭空襲 防長稱正在全國部署軍隊 委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸後，委內瑞拉國防部長羅培茲今天清晨在社群媒體發布一段影片，宣布軍方正在全國各地部署軍隊。 美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）呼籲全國團結一致，因應「對委內瑞拉史上最嚴重的侵略」。他表示，所有部隊將按照「總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的命令」進行部署，但未提及馬杜洛遭逮捕的相關報導。 委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸。(AP Photo/Matias Delacroix)

10 小時前 更新 美國攻擊委內瑞拉 CBS：三角洲部隊逮獲馬杜洛 美國政府官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天凌晨被美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）逮獲。 CBS報導指出，三角洲部隊也曾參與2019年擊斃極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）時任領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動。（看更多）

10 小時前 更新 委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方 美國總統川普（Donald Trump）稍早在其社群平台「真相社交」（Truth Social）貼文表示美軍已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以及其夫人，兩人均已被載送離境。《天空新聞》（Sky News）報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）已經準備接管該國政府。（看更多）

10 小時前 更新 美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入 委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。

10 小時前 更新 委內瑞拉陷權力真空！副總統急尋馬杜洛下落 前情報首長美軍行動中陣亡 美軍針對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的「閃電突襲」行動，已造成該國政權核心的劇烈震盪。在美國總統川普（Donald Trump）高調宣布「生擒」馬杜羅（Nicolás Maduro）後，委國政府內部陷入高度混亂。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於 3 日發表緊急聲明，坦言政府目前「完全無法掌握」總統及其夫人的行蹤。與此同時，另一項消息傳出，前內政部長兼情報局長洛佩斯（Gustavo González López）已在美軍的軍事打擊中身亡。(看更多）

10 小時前 更新 川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 稍後將舉行記者會宣布 美國總統川普3日在社群媒體宣布，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子，正將兩人押送離境。 哥倫比亞廣播公司新聞網 （CBS News）引述美國官員消息指出，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天凌晨被美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）逮獲。（看更多） 美國總統川普（圖）3日在社群媒體宣布，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其夫人，正將兩人押送離境。（路透社資料照）

10 小時前 更新 委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態 譴責美國「極為嚴重軍事侵略」 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天（3日）宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。

10 小時前 更新 川普要打21世紀的「鴉片戰爭」？！委內瑞拉「太陽集團」名列恐怖組織：這是華府的虛構陰謀，還是馬杜洛領軍的毒品帝國 美國政府2025年11月24日正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（foreign terrorist organization），對這個據稱包括該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其他高層官員的團體，實施更多與恐怖主義相關的制裁。 根據《路透》，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早表示，美國將把太陽集團列為外國恐怖組織，理由是該網絡涉嫌向美國走私毒品。委內瑞拉政府則「斬釘截鐵、堅決、完全」否認這項指控，稱這又是「美國編造的一個荒謬謊言」，並表示「壓根不存在這個組織」。（看更多）

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨發生爆炸。（Photo by AFP via Getty Images）

國際社會反應不一，伊朗、古巴、哥倫比亞等國聲援委內瑞拉、譴責美國；南韓則啟動僑民保護與撤僑準備。美方表示行動細節將公布，但是否取得國會授權仍未說明，委內瑞拉未來政權走向與權力歸屬充滿不確定性。

