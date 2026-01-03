LIVE
委內瑞拉首都多處爆炸、飛機轟鳴掠過 美媒：川普下令攻擊【不斷更新】
委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸與飛機低空掠過聲響，拉卡洛塔空軍基地等地冒出濃煙，美國總統川普先前曾多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡，採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊，將「很快」展開。美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，川普已下令對委內瑞拉境內多處軍事與相關目標發動攻擊，川普也在社群媒體上宣布，美軍已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，正押送離境，行動被形容為針對毒品走私網絡的大規模打擊。
委內瑞拉政府指控美國發動「嚴重軍事侵略」，副總統與國防部長要求美方說明馬杜洛夫婦安危，並下令全國部署軍隊。卡拉卡斯多地停電，重要軍事設施傳出密集爆炸聲，政府宣布國家進入緊急狀態，局勢高度緊張。
Yahoo新聞將持續在本文中持續不斷更新，與網友一起關心國際大事。
更新
委內瑞拉首都遭空襲 防長稱正在全國部署軍隊
更新
美國攻擊委內瑞拉 CBS：三角洲部隊逮獲馬杜洛
更新
委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方
更新
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。
更新
委內瑞拉陷權力真空！副總統急尋馬杜洛下落 前情報首長美軍行動中陣亡
美軍針對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的「閃電突襲」行動，已造成該國政權核心的劇烈震盪。在美國總統川普（Donald Trump）高調宣布「生擒」馬杜羅（Nicolás Maduro）後，委國政府內部陷入高度混亂。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於 3 日發表緊急聲明，坦言政府目前「完全無法掌握」總統及其夫人的行蹤。與此同時，另一項消息傳出，前內政部長兼情報局長洛佩斯（Gustavo González López）已在美軍的軍事打擊中身亡。(看更多）
更新
川普稱已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦 稍後將舉行記者會宣布
更新
委內瑞拉首都遭空襲 總統宣布緊急狀態 譴責美國「極為嚴重軍事侵略」
更新
川普要打21世紀的「鴉片戰爭」？！委內瑞拉「太陽集團」名列恐怖組織：這是華府的虛構陰謀，還是馬杜洛領軍的毒品帝國
美國政府2025年11月24日正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（foreign terrorist organization），對這個據稱包括該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其他高層官員的團體，實施更多與恐怖主義相關的制裁。
根據《路透》，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早表示，美國將把太陽集團列為外國恐怖組織，理由是該網絡涉嫌向美國走私毒品。委內瑞拉政府則「斬釘截鐵、堅決、完全」否認這項指控，稱這又是「美國編造的一個荒謬謊言」，並表示「壓根不存在這個組織」。（看更多）
國際社會反應不一，伊朗、古巴、哥倫比亞等國聲援委內瑞拉、譴責美國；南韓則啟動僑民保護與撤僑準備。美方表示行動細節將公布，但是否取得國會授權仍未說明，委內瑞拉未來政權走向與權力歸屬充滿不確定性。
（責任主編：莊儱宇）
