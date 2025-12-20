LIVE
張文北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀4死 【不斷更新】
誠品南西店今暫停營業 北市府今早1219事件緊急維安應變小組會議
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治。誠品20日凌晨宣布，南西店周六暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。北巿府及警方將在今早說明案件最新情況。
據衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡（含犯嫌張文），2人仍在加護病房中。
台北市政府19日深夜公布行程，台北市長蔣萬安20日上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程。北市警局局長李西河隨後將說明偵辦過程。
- 精選頭條
張文北車、中山站隨機攻擊釀4死 賴清德、卓榮泰11:00聽取調查專案進度報告
更新
北車隨機攻擊案余男見義勇為亡 蔣萬安：至少補償500萬元
27歲張文昨天在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，57歲余姓男子為制止而傷重不治。台北市長蔣萬安今天說，余男見義勇為，將從寬從優給予撫卹及賠償，目前確定有新台幣500萬元補償金。此外，將持續提供傷者及亡者家屬心理諮商及法律諮詢服務。（看更多）
更新
張文北車、中山站隨機攻擊釀4死 北市警局曝犯案軌跡 犯前多次場勘 五度變裝
警方調查，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。其犯案後警方調閱監視器發現，張文近日均獨自1人在北車、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊。並在犯前多次場勘，包含車站及誠品南西店等地，且五度變裝，跡證顯示，目前由張文1人涉案，排除共犯。（看更多）
更新
張文隨機攻擊釀4死多傷 父母做完筆錄離開不發一語
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查，今晨做完筆錄離去時不發一語。（看更多）
更新
北車隨機攻擊案賴清德慰問傷患 下令撤查犯案動機、有無共犯
台北市發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機、有沒有共犯等，進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。此外，行政院長卓榮泰今天赴馬偕醫院慰問傷者及家屬時說，為安定民心，國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站提高見警率作法將持續一段時間。（看更多）
更新
「以為自己會死」...麥當勞店員急拉鐵門躲櫃台 誠品員工肉身擋門
台北捷運攻擊事件兇嫌張文19日下午在台北車站捷運站犯案後，又持長刀闖入中山捷運站的誠品南西店百貨，民眾瞬間尖叫逃竄，有目擊者回想，當時看到一大群人衝過來，完全來不及反應，下一秒就看到一名男子手持長刀朝人群揮砍，「那一瞬間真的覺得自己可能會死」，還有人嚇到腿軟跌倒，當場落淚，不少民眾則躲進店家倉庫避難。（看更多）
更新
張文北車、中山站隨機攻擊釀4死11傷 2人仍在加護病房
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。（看更多）
更新
張文攻擊案掀混亂！《衛報》關注煙霧彈來源
報導最後表示，從台灣媒體發布的照片看來，一個燒毀的袋子裡裝滿了疑似未使用的燃燒彈，在台灣的網路商城有販售，但《衛報》在襲擊發生後查詢該網站時，發現已經沒貨，一家與該產品相關的獨立購物平台店已於週五晚間關閉。
一位相關裝備銷售商告訴《衛報》，事件發生後他們查閱了記錄，並未發現任何異常或大量購買的狀況，表明施擊者並未從他們那裡購買煙霧彈，還說這類物品主要是在用於戶外活動、訓練或發訊號等合法用途，而非暴力目的。（看更多）
更新
與北捷砍人嫌四目相交！她目睹驚悚過程 大讚救人店員「超級無敵帥」
一名女網友昨晚下班行經誠品南西店時，遭遇北捷隨機砍人案，她在threads發文回憶當時與持刀嫌犯僅有一階電扶梯之隔，恐懼讓腦袋一片空白。所幸一名女性服飾店員機警挺身而出，引導民眾躲進更衣室，更在危急時刻留在外面安撫群眾並引導逃生，讓該名網友由衷感謝店員救命之恩，直呼對方「超級無敵帥」。（看更多）
更新
張文犯前4度縱火時間軸！這原因警抓人撲空
2025年12月19日下午3時52分：陸續在北市長安東路、林森北路以及長安東路一處巷內縱火，共使用了六枚汽油彈。
2025年12月19日下午4時57分：張文至台北市中正區公園路20巷的租屋處縱火燒屋，在陽台燃燒雜物。
2025年12月19日下午5時24分：張文於北捷台北車站M7地下連通道、星巴克咖啡旁丟汽油彈後再扔多顆煙霧彈。保全57歲余姓男子傷重不治，捷運局員工54歲劉姓男子嗆傷送醫。警方立即啟動調查，且一組人員前往桃園抓人。
2025年12月19日下午5時39分：張文返回落腳的旅館補充彈藥。
2025年12月19日下午6時41分：張文現身北捷中山站出口前南京西路，當街丟擲煙霧彈，並持長刀朝路上人群與騎士逼近揮砍。37歲蕭男、37歲王男共兩人中刀不治；張文隨後跑進百貨一路往高樓層殺，最後墜樓身亡。（看更多）
更新
北車、捷運中山站隨機攻擊 警搜索張文桃園老家帶回電腦、手機
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查。（看更多）
更新
遇突發危險不慌亂！黑熊學院：常備哨子、防身噴霧 熟記「逃躲打」原則
更新
兒子台北隨機砍人釀4死！做完筆錄現身 張文父母面對追問「沉默不語」
更新
北車中山站隨機砍人釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵
27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊案引發全台震驚，隨著警方調閱監視器與搜索嫌犯落腳處，發現這是一場精心策畫、意圖造成大規模殺傷的恐怖行動，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷。警方表示，在現場尋獲張文遺落的筆記本並送交鑑識人員分析，並進一步解鎖分析他的隨身手機，以釐清犯案動機。（看更多）
更新
北捷隨機殺人釀4死悲劇！讓全店夥伴好好休息…誠品南西店休館1天
桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終跑到誠品生活南西店墜樓身亡，引起社會譁然。關於這起駭人攻擊事件，今天（20日）凌晨，誠品發出聲明，幽暗的時刻，一起感受到勇氣與愛的力量，將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。（看更多）
更新
誠品書店外等女兒突遭重擊 婦人：背痛流血才知被刺
更新
北車、捷運中山站隨機攻擊 嫌犯涉妨害兵役 桃檢7月發布通緝
27歲張姓男子今天（19日）在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，疑墜樓輕生宣告不治。台灣桃園地方檢察署表示，張姓男子由於遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被發布通緝。（看更多）
北捷台北車站及中山站周邊19日晚間發生隨機傷人案，造成多人傷亡，中山商圈案發現場周邊拉起封鎖線，並可見大批警力進駐。（中央社）
更新
北捷隨機傷人案5旬死者 台大：不像是炸彈造成
更新
北車隨機砍人奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空
台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明明是桃園人，卻北上在中正區公園路租屋，又疑似早準備好連續犯案，選在第二案發地點的南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他投宿房間裡查扣25瓶汽油彈、1把長刀、2個平板電腦、面罩、護具等用品，「火力」十分可觀。（看更多）
台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。記者翁至成／攝影
更新
台北車站中山站凶嫌隨機砍人 共釀四死
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉19日晚間接受媒體聯訪表示，這次事件送至台大的患者共有2人，其中1人於下午5時57分左右送達，到院前已呈現OHCA。該名個案肩部可見一處約4至5公分的傷口，經評估為左側肺葉受損，院方立即進行緊急開胸手術．發現左側上下肺葉皆有受傷。
吳毅暉說，這個傷口進一步自左側後縱膈延伸至左心房，形成約5至6公分的穿刺傷。患者死因研判為出血性休克，搶救過程中始終未能恢復呼吸心跳，最終於晚間8時07分左右宣告不治。整體傷勢研判為尖銳物穿刺傷，並非爆炸碎片所致。院方已通知家屬，並協助其於院內處理後續事宜。
另一名患者為33歲男性，因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，已送入手術室接受治療中。
馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於19日晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。
新光醫院說，收治2名傷者，其中1人約30歲男性到院時已OHCA，於19日晚間7時23分送達醫院，晚間10時13分，經搶救無效過世；另1名22歲女性晚間7時許自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）
※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線
※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 男性關懷專線：0800-013-999
※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
其他人也在看
北車、捷運中山站隨機攻擊 嫌犯涉妨害兵役 桃檢7月發布通緝
27歲張姓男子今天（19日）在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，疑墜樓輕生宣告不治。台灣桃園地方檢察署表示，張姓男子由於遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被發布通緝。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前 ・ 130
察覺異常先遠離 掃描出口自保
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊，一名27歲男子在投放煙霧彈後隨即殺人。專家指出，多數暴力事件是「多重因素疊加」的結果，非單一人格造成，常見的高風險心理特徵包括強烈的被害感、情緒調節能力低、衝動性高、社會疏離與孤立。民眾察覺異常，就應先拉開距離，不要等確認。不論是在捷運、百貨等地方，先記住出口，應養成「快速掃描出口」的習慣，別低頭滑手機。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生隨機殺人事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 5 分鐘前 ・ 32
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 68
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 229
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 84
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 77
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 43
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 18
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 3 小時前 ・ 18
北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機
台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 9
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 7
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 82
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 8