張文北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀4死 【不斷更新】

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治。誠品20日凌晨宣布，南西店周六暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。北巿府及警方將在今早說明案件最新情況。

據衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡（含犯嫌張文），2人仍在加護病房中。

台北市政府19日深夜公布行程，台北市長蔣萬安20日上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程。北市警局局長李西河隨後將說明偵辦過程。

廣告 廣告

21則更新 精選頭條 1 小時前 張文北車、中山站隨機攻擊釀4死 賴清德、卓榮泰11:00聽取調查專案進度報告 北捷台北車站、中山站周邊昨晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。總統賴清德、行政院長卓榮泰今天（20日）上午11時將前往警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。（看更多） 捷運台北車站19日晚間遭丟擲煙霧彈，犯嫌隨後續往北走，在中山商圈誠品南西店隨機傷人，造成多人輕重傷。警方鑑識小組在誠品南西店外拉起封鎖線，進行相關採證作業。（中央社） 5 分鐘前 更新 北車隨機攻擊案余男見義勇為亡 蔣萬安：至少補償500萬元 27歲張文昨天在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，57歲余姓男子為制止而傷重不治。台北市長蔣萬安今天說，余男見義勇為，將從寬從優給予撫卹及賠償，目前確定有新台幣500萬元補償金。此外，將持續提供傷者及亡者家屬心理諮商及法律諮詢服務。（看更多） 27歲張文昨天在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，57歲余姓男子為制止而傷重不治。台北市長蔣萬安（前）20日表示，余男19日在台北車站M7出口附近見義勇為，將從寬從優給予撫卹及賠償，目前確定會有500萬元補償金。（中央社）

39 分鐘前 更新 張文北車、中山站隨機攻擊釀4死 北市警局曝犯案軌跡 犯前多次場勘 五度變裝 警方調查，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。其犯案後警方調閱監視器發現，張文近日均獨自1人在北車、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊。並在犯前多次場勘，包含車站及誠品南西店等地，且五度變裝，跡證顯示，目前由張文1人涉案，排除共犯。（看更多）

1 小時前 更新 張文隨機攻擊釀4死多傷 父母做完筆錄離開不發一語 27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查，今晨做完筆錄離去時不發一語。（看更多）

1 小時前 更新 北車隨機攻擊案賴清德慰問傷患 下令撤查犯案動機、有無共犯 台北市發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機、有沒有共犯等，進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。此外，行政院長卓榮泰今天赴馬偕醫院慰問傷者及家屬時說，為安定民心，國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站提高見警率作法將持續一段時間。（看更多） 嫌犯張文北捷隨機傷人案，總統賴清德（中）20日上午到台大醫院慰問傷者與家屬。（中央社）

2 小時前 更新 「以為自己會死」...麥當勞店員急拉鐵門躲櫃台 誠品員工肉身擋門 台北捷運攻擊事件兇嫌張文19日下午在台北車站捷運站犯案後，又持長刀闖入中山捷運站的誠品南西店百貨，民眾瞬間尖叫逃竄，有目擊者回想，當時看到一大群人衝過來，完全來不及反應，下一秒就看到一名男子手持長刀朝人群揮砍，「那一瞬間真的覺得自己可能會死」，還有人嚇到腿軟跌倒，當場落淚，不少民眾則躲進店家倉庫避難。（看更多）

2 小時前 更新 張文北車、中山站隨機攻擊釀4死11傷 2人仍在加護病房 27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。（看更多） 北捷台北車站及中山站周邊19日晚間發生隨機傷人案，造成多人傷亡，周邊拉起封鎖線，大批警力維安與蒐證調查。（中央社）

2 小時前 更新 張文攻擊案掀混亂！《衛報》關注煙霧彈來源 報導最後表示，從台灣媒體發布的照片​​看來，一個燒毀的袋子裡裝滿了疑似未使用的燃燒彈，在台灣的網路商城有販售，但《衛報》在襲擊發生後查詢該網站時，發現已經沒貨，一家與該產品相關的獨立購物平台店已於週五晚間關閉。 一位相關裝備銷售商告訴《衛報》，事件發生後他們查閱了記錄，並未發現任何異常或大量購買的狀況，表明施擊者並未從他們那裡購買煙霧彈，還說這類物品主要是在用於戶外活動、訓練或發訊號等合法用途，而非暴力目的。（看更多）

3 小時前 更新 與北捷砍人嫌四目相交！她目睹驚悚過程 大讚救人店員「超級無敵帥」 一名女網友昨晚下班行經誠品南西店時，遭遇北捷隨機砍人案，她在threads發文回憶當時與持刀嫌犯僅有一階電扶梯之隔，恐懼讓腦袋一片空白。所幸一名女性服飾店員機警挺身而出，引導民眾躲進更衣室，更在危急時刻留在外面安撫群眾並引導逃生，讓該名網友由衷感謝店員救命之恩，直呼對方「超級無敵帥」。（看更多）

3 小時前 更新 張文犯前4度縱火時間軸！這原因警抓人撲空 2025年12月19日下午3時52分：陸續在北市長安東路、林森北路以及長安東路一處巷內縱火，共使用了六枚汽油彈。 2025年12月19日下午4時57分：張文至台北市中正區公園路20巷的租屋處縱火燒屋，在陽台燃燒雜物。 2025年12月19日下午5時24分：張文於北捷台北車站M7地下連通道、星巴克咖啡旁丟汽油彈後再扔多顆煙霧彈。保全57歲余姓男子傷重不治，捷運局員工54歲劉姓男子嗆傷送醫。警方立即啟動調查，且一組人員前往桃園抓人。 2025年12月19日下午5時39分：張文返回落腳的旅館補充彈藥。 2025年12月19日下午6時41分：張文現身北捷中山站出口前南京西路，當街丟擲煙霧彈，並持長刀朝路上人群與騎士逼近揮砍。37歲蕭男、37歲王男共兩人中刀不治；張文隨後跑進百貨一路往高樓層殺，最後墜樓身亡。（看更多）

3 小時前 更新 北車、捷運中山站隨機攻擊 警搜索張文桃園老家帶回電腦、手機 27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終墜樓不治。警方今天（20日）凌晨在他桃園楊梅的老家搜索，帶走張文曾使用過的手機、電腦等，張文父母也配合再次北上協助調查。（看更多）

3 小時前 更新 遇突發危險不慌亂！黑熊學院：常備哨子、防身噴霧 熟記「逃躲打」原則 台北捷運台北車站與中山站今天(19日)連續發生隨機傷人事件，已造成9人受傷，其中4人重傷，震驚社會。黑熊學院提醒，周末人潮眾多，務必要提高警覺，同時也建議民眾平時要養成隨時觀察四周狀況外，也可以隨身常備哨子、防身噴霧，若遇突發危險，也要採「逃躲打」原則自保。（看更多）

3 小時前 更新 兒子台北隨機砍人釀4死！做完筆錄現身 張文父母面對追問「沉默不語」 北捷台北車站M7出口、中山商圈與誠品南西店，昨（19）日晚間驚傳恐怖攻擊，造成4死、5人輕重傷，27歲男子張文在行兇後畏罪墜樓不治。張文的父母稍早被從桃園楊梅老家帶回台北市中山警分局中山一派出所製做筆錄，並已於今（20）日凌晨零時10分左右離開警局，面對大批媒體詢問，張文的雙親不發一語，搭上座車離開現場。（看更多）

3 小時前 更新 北車中山站隨機砍人釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵 27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊案引發全台震驚，隨著警方調閱監視器與搜索嫌犯落腳處，發現這是一場精心策畫、意圖造成大規模殺傷的恐怖行動，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷。警方表示，在現場尋獲張文遺落的筆記本並送交鑑識人員分析，並進一步解鎖分析他的隨身手機，以釐清犯案動機。（看更多）

4 小時前 更新 北捷隨機殺人釀4死悲劇！讓全店夥伴好好休息…誠品南西店休館1天 桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終跑到誠品生活南西店墜樓身亡，引起社會譁然。關於這起駭人攻擊事件，今天（20日）凌晨，誠品發出聲明，幽暗的時刻，一起感受到勇氣與愛的力量，將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。（看更多）

4 小時前 更新 誠品書店外等女兒突遭重擊 婦人：背痛流血才知被刺 妨害兵役通緝犯張文19日傍晚在台北火車站、北捷中山站丟擲煙霧彈，還在中山站持刀攻擊乘客、路人，釀4死6傷。遭張文砍傷婦人驚魂未定表示，她當時在誠品書店外等女兒，突遭張文從她背後重擊，後來才發現背部流血，原來遭張文從背部捅了1刀。另有目擊者拍下張文手持利刃，蹲在斑馬線上，從背包內拿出煙霧彈，朝人、車丟擲後，持刀闖入誠品書店見人就砍，過程驚悚。（看更多）

4 小時前 更新 北車、捷運中山站隨機攻擊 嫌犯涉妨害兵役 桃檢7月發布通緝 27歲張姓男子今天（19日）在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，疑墜樓輕生宣告不治。台灣桃園地方檢察署表示，張姓男子由於遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被發布通緝。（看更多） 北捷台北車站及中山站周邊19日晚間發生隨機傷人案，造成多人傷亡，中山商圈案發現場周邊拉起封鎖線，並可見大批警力進駐。（中央社）

4 小時前 更新 北捷隨機傷人案5旬死者 台大：不像是炸彈造成 北捷隨機傷人案，57多歲傷患不治，台大醫院晚間說明，死者的致命原因為出血性休克，傷口為約5公分的尖銳物刺傷，從右側肺葉貫穿至左側心房，研判「傷勢並不像是炸彈造成」。（看更多）

4 小時前 更新 北車隨機砍人奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空 台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明明是桃園人，卻北上在中正區公園路租屋，又疑似早準備好連續犯案，選在第二案發地點的南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他投宿房間裡查扣25瓶汽油彈、1把長刀、2個平板電腦、面罩、護具等用品，「火力」十分可觀。（看更多） 台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。記者翁至成／攝影

4 小時前 更新 台北車站中山站凶嫌隨機砍人 共釀四死 台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉19日晚間接受媒體聯訪表示，這次事件送至台大的患者共有2人，其中1人於下午5時57分左右送達，到院前已呈現OHCA。該名個案肩部可見一處約4至5公分的傷口，經評估為左側肺葉受損，院方立即進行緊急開胸手術．發現左側上下肺葉皆有受傷。 吳毅暉說，這個傷口進一步自左側後縱膈延伸至左心房，形成約5至6公分的穿刺傷。患者死因研判為出血性休克，搶救過程中始終未能恢復呼吸心跳，最終於晚間8時07分左右宣告不治。整體傷勢研判為尖銳物穿刺傷，並非爆炸碎片所致。院方已通知家屬，並協助其於院內處理後續事宜。 另一名患者為33歲男性，因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，已送入手術室接受治療中。 馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於19日晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。 新光醫院說，收治2名傷者，其中1人約30歲男性到院時已OHCA，於19日晚間7時23分送達醫院，晚間10時13分，經搶救無效過世；另1名22歲女性晚間7時許自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。 顯示更多更新

張文凶嫌涉嫌在捷運台北車站及中山站以煙霧彈襲擊以及隨機傷人案，誠品南西店外一度血跡斑斑，警方完成蒐證後，百貨業者派出清潔人員整理現場。 中央社記者鄭清元攝 114年12月19日

Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線

※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）

※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線

※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 男性關懷專線：0800-013-999

※ 家庭教育諮詢專線：412-8185