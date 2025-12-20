張文北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀4死 【不斷更新】

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治。誠品20日凌晨宣布，南西店周六暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。北巿府及警方將在今早說明案件最新情況。

根據台北市災害防救辦公室19日晚間10時30分最新統計，全案消防局119送醫9人、4人自行就醫，13人為8男5女，其中死亡4名（含犯嫌張文）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。

廣告 廣告

台北市政府19日深夜公布行程，台北市長蔣萬安20日上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程。北市警局局長李西河隨後將說明偵辦過程。