張文北車、捷運中山站隨機攻擊 含嫌犯釀4死 【不斷更新】
誠品南西店今暫停營業 北市府今早1219事件緊急維安應變小組會議
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治。誠品20日凌晨宣布，南西店周六暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。北巿府及警方將在今早說明案件最新情況。
根據台北市災害防救辦公室19日晚間10時30分最新統計，全案消防局119送醫9人、4人自行就醫，13人為8男5女，其中死亡4名（含犯嫌張文）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。
台北市政府19日深夜公布行程，台北市長蔣萬安20日上午將在北市府召開1219事件緊急維安應變小組會議，會後將向外界說明此案過程。北市警局局長李西河隨後將說明偵辦過程。
遇突發危險不慌亂！黑熊學院：常備哨子、防身噴霧 熟記「逃躲打」原則
兒子台北隨機砍人釀4死！做完筆錄現身 張文父母面對追問「沉默不語」
北車中山站隨機砍人釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵
27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊案引發全台震驚，隨著警方調閱監視器與搜索嫌犯落腳處，發現這是一場精心策畫、意圖造成大規模殺傷的恐怖行動，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷。警方表示，在現場尋獲張文遺落的筆記本並送交鑑識人員分析，並進一步解鎖分析他的隨身手機，以釐清犯案動機。（看更多）
北捷隨機殺人釀4死悲劇！讓全店夥伴好好休息…誠品南西店休館1天
桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終跑到誠品生活南西店墜樓身亡，引起社會譁然。關於這起駭人攻擊事件，今天（20日）凌晨，誠品發出聲明，幽暗的時刻，一起感受到勇氣與愛的力量，將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。（看更多）
誠品書店外等女兒突遭重擊 婦人：背痛流血才知被刺
北車、捷運中山站隨機攻擊 嫌犯涉妨害兵役 桃檢7月發布通緝
27歲張姓男子今天（19日）在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，疑墜樓輕生宣告不治。台灣桃園地方檢察署表示，張姓男子由於遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被發布通緝。（看更多）
北捷台北車站及中山站周邊19日晚間發生隨機傷人案，造成多人傷亡，中山商圈案發現場周邊拉起封鎖線，並可見大批警力進駐。（中央社）
北捷隨機傷人案5旬死者 台大：不像是炸彈造成
北車隨機砍人奪4命！張文犯前4次縱火 北市警「早已鎖定」可惜撲空
台北市昨天晚上發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈、汽油彈攻擊至今已釀4死5傷，專案小組釐清發現，張文是有備而來，明明是桃園人，卻北上在中正區公園路租屋，又疑似早準備好連續犯案，選在第二案發地點的南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他投宿房間裡查扣25瓶汽油彈、1把長刀、2個平板電腦、面罩、護具等用品，「火力」十分可觀。（看更多）
台北市誠品生活南西店19日發生恐怖攻擊。記者翁至成／攝影
台北車站中山站凶嫌隨機砍人 共釀四死
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉19日晚間接受媒體聯訪表示，這次事件送至台大的患者共有2人，其中1人於下午5時57分左右送達，到院前已呈現OHCA。該名個案肩部可見一處約4至5公分的傷口，經評估為左側肺葉受損，院方立即進行緊急開胸手術．發現左側上下肺葉皆有受傷。
吳毅暉說，這個傷口進一步自左側後縱膈延伸至左心房，形成約5至6公分的穿刺傷。患者死因研判為出血性休克，搶救過程中始終未能恢復呼吸心跳，最終於晚間8時07分左右宣告不治。整體傷勢研判為尖銳物穿刺傷，並非爆炸碎片所致。院方已通知家屬，並協助其於院內處理後續事宜。
另一名患者為33歲男性，因頸部外傷送醫，經電腦斷層檢查後，發現其頸動脈及氣管出現撕裂傷，已送入手術室接受治療中。
馬偕醫院表示，共收2名傷者，其中1人送達時已OHCA，經搶救於19日晚間8時許仍不治，而另一名50多歲男性輕微嗆傷，狀況不嚴重，留院觀察。
新光醫院說，收治2名傷者，其中1人約30歲男性到院時已OHCA，於19日晚間7時23分送達醫院，晚間10時13分，經搶救無效過世；另1名22歲女性晚間7時許自行到新光醫院急診就醫，自述有吸入性嗆傷狀況且頭暈不適，狀況已改善，家屬也到院陪同，正在急診休息觀察。
張文北車中山站隨機砍人後墜樓不治 租屋處發現汽油彈材料
台北地檢署案發後隨即指揮轄區台北市政府警察局中正第一分局積極偵辦。北市警方表示，已搜索張文在台北中正區租屋處、中山站附近入住旅館與桃園市住家，在租屋處發現製造汽油彈的相關材料，另訪談家屬了解張文交友與健康狀況。
警方調查，27歲張文無業、桃園人，曾當過保全，涉犯妨害兵役治罪條例，7月被桃園地檢署發布通緝。
張文今年1月在台北市中正區租屋，地點鄰近警分局；但日前入住捷運中山站誠品百貨南西商圈附近旅館，經清查已入住3天。
警方調查，19日下午5時許，張文先在台北車站M7地下通道靠近出口附近通道丟擲煙霧彈，導致1名57歲男性無意識、心肺功能停止，送醫急救後宣告不治。
根據調查，張文在北車地下通道犯案後，從地下街徒步走至捷運中山站附近旅館拿凶器，進入飯店房間時間約30秒，晚間6時許跑到捷運中山站外丟擲煙霧彈。
張文隨後持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨行凶，造成2人OHCA（到院前心肺功能停止），2人分別在1樓、4樓遭砍傷，傷勢集中在脖子。張文最後從百貨6樓墜樓，送醫搶救不治。
案發後現場血跡斑斑，有目擊者拍攝凶嫌砍人、路人驚慌逃命的過程。警方隨即拉起封鎖線，由鑑識人員採證，並帶回疑似凶嫌使用的爆裂物殘餘，北市警局更一度派出霹靂小組到場。
台北市政府警察局刑事警察大隊長盧俊宏晚間表示，經調閱監視器畫面，尚未發現有共犯，會持續追查張文犯案過程及動機。
