第40屆金唱片入圍名單｜典禮時間、主持人、卡司一次看
第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）於1986年創立，評選標準以專輯銷量、數位音源成績、專業評審綜合評選，有「韓國葛萊美獎」美譽。
金唱片主持人：成始璄、文佳煐
邁入第40年，金唱片首度移師海外舉行，主持人為第10次主持金唱片的歌手成始璄，搭檔演員文佳煐。
成始璄有「情歌皇太子」之稱，出道25年，擁有無數經典歌曲，《兩個人》更是南韓指標性的婚禮祝歌，觀眾對他在《來自星星的你》演唱的OST《你的每個瞬間》同樣耳熟能詳。
童星出身的文佳煐，以漫改作品《女神降臨》廣受全球觀眾熟知，作品包括《瑞草洞》、《那個男人的記憶法》、《偉大的誘惑者》、《愛情的理解》。
金唱片頒獎嘉賓
除了演出陣容華麗，頒獎嘉賓同樣星光閃耀，韓國方面有宋仲基、邊佑錫、安孝燮，台灣則請到剛在台北大巨蛋完成演唱會的蔡依林，以及因為《想見你》在韓國同樣擁有高知名度的許光漢。
金唱片表演嘉賓
18組演出嘉賓，包括：BLACKPINK Jennie、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPHEN、NCT WISH、ZEROBASEONE（ZB1）、ATEEZ、Stray Kids、MONSTA X、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、ARrC、CLOSE YOUR EYES、izna、KiiiKiii。
金唱片直播平台
時間：紅毯 16:00 開始｜典禮 17:30 開始
電視將由TVBS轉播，線上由Disney+同步直播。
第40屆金唱片入圍名單
數位音源本賞（依韓文順序）：
Rosé
LE SSERAFIM
MAKTUB
MEOVV
BOYNEXTDOOR
BLACKPINK
SEVENTEEN
IVE
IU
aespa
OVAN
ALLDAY PROJECT
Woody
Jennie
ZOZAZZ
G-Dragon
KiiiKiii
PLAVE
Hearts2Hearts
黃嘉藍
專輯本賞：
THE BOYZ
RIIZE
伯賢
SEVENTEEN
Stray Kids
i-dle
IVE
&TEAM
S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）
aespa
ATEEZ
NCT DREAM
NCT WISH
ENHYPEN
Jennie
ZEROBASEONE
G-Dragon
Jin
TXT
TWICE
新人獎（依音源使用量與專輯銷量綜合評定）：
NouerA
idntt
IDID
AHOF
ALLDAY PROJECT
izna
ZO ZAZZ
CORTIS
CLOSE YOUR EYES
KiiiKiii
KickFlip
Hearts2Hearts
※入圍資格以2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與專輯為對象，依照量化數據進行評估。若同一位藝人推出多張作品，則選擇銷售數據最高的音源或專輯作為代表，列入對應獎項評選。
