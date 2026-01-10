金唱片典禮總盤點／Jennie火辣舞台抱回大賞！40周年特別舞台BIGBANG、BTS、Wonder Girls金曲登場！

第40屆金唱片1月10日在臺北大巨蛋登場，由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫、安孝燮、宋仲基等人擔任頒獎嘉賓，包括Jennie、MONSTA X、Stray Kids、ATEEZ、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM等18組演出卡司，陣容相當豪華。

金唱片最後的三個大賞分別由Stray Kids、GD、Jennie拿下；話題新人CORTIS、ALLDAY PROJECT從蔡依林手中接過新人獎，趙雨凡興奮用中文喊出感謝；此外ZEROBASEONE成員朴乾旭生日正好就在今天，他們領獎時在台上唱生日快樂歌，歡樂氣氛感染現場觀眾。

表演舞台方面，Jennie做為全場大前輩，帶來火辣精彩的舞台；Stray Kids也準備了如電影情節般的特別舞台；IVE更是直接化身啦啦隊，演唱她們今年推出的熱門歌曲。此外為紀念金唱片40周年，不少團體都準備了翻唱歌壇前輩經典歌曲的舞台，如CLOSE YOUR EYES翻唱BIGBANG經典歌曲《Lies》、ARrC演唱1TYM歌曲《Hot》、TWS演唱BTS防彈少年團《春日》、izna演唱Wonder Girls《Be my Baby》等，頗有紀念意義。

金唱片哪裡看？

獨家線上直播：Disney+

電視轉播：TVBS歡樂台

👉 金唱片完整得獎名單

62則更新 11 分鐘前 更新 專輯大賞：Stray Kids 宋仲基和中央日報 JTBC副會長洪正道一起頒發專輯大賞給Stray Kids。 宋仲基和中央日報 JTBC副會長一起頒獎。（圖／擷取自Disney+） Stray Kids獲專輯大賞。（圖／擷取自Disney+）

23 分鐘前 更新 音源大賞：G-Dragon《Home Sweet Home》 數位音源大獎由演員邊佑錫頒發，G-Dragon以歌曲《Home Sweet Home》拿下該獎項。雖說無法出席，但G-Dragon以錄影方式發表得獎感言，謝謝粉絲和說聲新年快樂，預告今年會跟著團體BIGBANG一同回歸。 G-Dragon以《Home Sweet Home》獲音源大賞。（圖／擷取自Disney+）

29 分鐘前 更新 藝人大賞：Jennie 邊佑錫壓軸帥氣登台，頒發藝人大賞給Jennie。 邊佑錫擔任頒獎人。（圖／擷取自Disney+） Jennie獲藝人大賞。（圖／擷取自Disney+）

35 分鐘前 更新 表演舞台：Jennie Jennie演唱歌曲《Damn Right》時將長袍脫掉，露出美背，性感指數破表。最後與數十位舞群，一同演繹《like JENNIE》，氣勢震懾全場。 Jennie帶來火辣舞台。（圖／擷取自Disney+） Jennie帶來火辣舞台。（圖／擷取自Disney+）

42 分鐘前 更新 專輯本賞：SEVENTEEN、ENHYPEN ENHYPEN拿下專輯本賞。（圖／擷取自Disney+）

45 分鐘前 更新 音源本賞：IVE、G-Dragon IVE拿下音源本賞。（圖／擷取自Disney+）

48 分鐘前 更新 最佳團體獎：MONSTA X MONSTA X獲最佳團體獎。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 表演舞台：Stray Kids Stray Kids成員方燦在歌曲《Do It》演唱尾聲，突然將衣服脫掉，瞬間引起全場暴動，最後演唱歌曲《CEREMONY》時，五光十色的燈光搭上重低音節奏，更是將台北大巨蛋變成大型夜店。 Stray Kids。（圖／擷取自Disney+） Stray Kids。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 人氣獎：Jin、Heart2Heart Golden Disc 人氣獎(男)：Jin（防彈少年團）

Golden Disc 人氣獎(女)：Heart2Heart

1 小時前 更新 許光漢撂流利韓文 頒獎給BOYNEXTDOOR 台灣演員許光漢以戲劇《想見你》在韓國爆紅，「初戀系」形象深植人心，他受邀擔任「NAVER AI CHOICE」獎項頒獎人，開頭便以流利的韓文表示：「台北有很多好吃的，如果有時間的話，也可以品嚐一下美食。」接著以中文說到，自己認為KPOP非常有趣的事情之一，便是「歌曲挑戰」環節，每每看到都覺得原來音樂還可以這樣玩，彷彿讓粉絲和藝人之間沒有距離，一同完成作品，所以剛剛也有藉此機會，進行了TWS的撒嬌挑戰。該獎項由BOYNEXTDOOR拿下。 許光漢。（圖／擷取自Disney+） BOYNEXTDOOR。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 表演舞台：ATEEZ ATEEZ。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 最佳表演獎：izna、TWS izna。（圖／擷取自Disney+） TWS。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 表演舞台：ENHYPEN ENHYPEN表演舞台。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 專輯本賞：ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER ZEROBASEONE為選秀節目《BOYS PLANET》出道的期間限定團體，合約兩年半，原訂2026年一月就合約期滿。不過全員一致同意延長合約至今年三月，舉辦完安可演唱會，並推出最後一張專輯。領獎時，中國籍成員Ricky也用中文說：「出道兩年半，時間過得非常快，多虧粉絲，我們才有這麼多美好回憶跟成就，不管未來怎麼樣，我們都會把這一刻銘記在心裡。」。TOMORROW X TOGETHER也獲得專輯本賞。 ZEROBASEONE拿下專輯本賞，在台上為成員朴乾旭唱生日快樂歌。（圖／擷取自Disney+）

1 小時前 更新 表演舞台：MONSTA X 去年迎來出道10周年的MONSTA X，在本次典禮中演唱的三首歌曲全為新歌，包括Rapper周憲的solo曲《Sting》，以及團體歌曲《N the Front》、《DO WHAT I WANT》。 特別的是，全員全程以手持麥克風演出，穩定的唱跳功力令人驚艷。另一方面，成員I.M因為即將服兵役，不克出席頒獎典禮，團體以五人形式活動。 MONSTA X表演。（圖／擷取自Disney+）

2 小時前 更新 翻唱舞台：CLOSE YOUR EYES、ARrC CLOSE YOUR EYES演唱BIGBANG經典歌曲《謊話》；ARrC演唱1TYM歌曲《Hot》。 CLOSE YOUR EYES演唱BIGBANG經典歌曲《謊話》。（圖／擷取自Disney+） ARrC演唱1TYM歌曲《Hot》。（圖／擷取自Disney+）

2 小時前 更新 音源本賞：ZO ZASS、aespa

2 小時前 更新 表演舞台：IVE IVE穿上藍色啦啦隊服，演唱歌曲《beats》，舞蹈過程中，用彩球擺出愛心圖案，萌度破表。 IVE穿上藍色啦啦隊服表演。（圖／擷取自Disney+）

2 小時前 更新 專輯本賞：Stray Kids、G-Dragon Stray Kids拿下專輯本賞。（圖／擷取自Disney+）

2 小時前 更新 表演舞台：LE SSERAFIM LE SSERAFIM。（圖／擷取自Disney+） 顯示更多更新

金唱片紅毯｜韓男女團ALLDAY PROJECT、KiiiKiii、LE SSERAFIM、CORTIS和氣場紅裙登台的Jennie（圖／小娛樂）

