金唱片頒獎典禮看這篇 入圍名單、紅毯星光一次看（不斷更新）
第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）於1986年創立，評選標準以專輯銷量、數位音源成績、專業評審綜合評選，有「韓國葛萊美獎」美譽。
（直擊）Stray Kids備戰金唱片！8人首抵達桃園機場 Lee Know腳傷康復
第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）於臺北大巨蛋舉行，Stray Kids上午11時許抵達桃園機場，是今天第一組來台的韓星，吸引不少粉絲目睹。先前兩度來台都是到高雄，這是他們第一次公開在台北演出，想必北台灣的熱情也不會讓他們失望。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
金唱片、Energy、Air Supply、張棟樑、俞利⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你1/7~1/11
本周熱門演唱會與見面會整理來了！金唱片頒獎典禮首次移師臺北大巨蛋舉行，多組韓國藝人歌手登台，包括成始璄、文佳煐、宋仲基、邊佑錫、安孝燮，以及偶像團體Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR等，此外還請別邀請蔡依林、許光漢登上金唱片舞台！Energy台北小巨蛋演唱會周末登場，入場須知？開始時兼？西洋樂壇傳奇組合 Air Supply 空中補給合唱團迎來成軍50週年，台北場地點？演唱時間？張棟樑將在高雄開唱，入場時間？演唱會地點？此外還有俞利、FIFTY FIFTY、楊肅浩、甜約翰、孔燦等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 天前 ・ 6
BTS師弟男團CORTIS出道10天封「怪物新人」！忙內Ending動圖瘋傳 最新行程活動一次看
BTS、TXT師弟團「CORTIS」一出道就獲得廣大關注，除了是BigHit Music時隔六年再度推出的男子團體外，CORTIS五位成員平均年齡17歲，撲鼻而來的青春氣息和亮眼外型，瞬間擄獲姐姐們的心！此外，CORTIS成員還參與了新專輯所有歌曲的創作，展現他們扎實的音樂實力，被封為「BigHit怪物新人」，出道不到一周就受邀參加日本大型公演，在音樂節目的舞台表現更是圈粉無數！馬上來看看這個8/18才出道的新男團CORTIS究竟還有什麼隱藏魅力吧！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前 ・ 發表留言
金唱片頒獎典禮／入場時間、實名驗證須知！金唱片陣容 Jennie、Stray Kids、IVE、ENHYPEN、ZB1…18組表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看
韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，特別的是明年確定將在台灣舉辦，2026年1月10日在台北大巨蛋登場！繼先前公布的AAA頒獎典禮將在桃園舉辦後，又有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，回顧2024年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像皆在列，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 個月前 ・ 發表留言
金唱片明天登場！CORTIS、LE SSERAFIM現身北捷 驚喜拍「台北歡迎影片」
第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）明(10)日將在台北大巨蛋登場，有民眾今(9)日搭乘捷運時，發現站內播放了韓團ENHYPEN、LE SSERAFIM的廣播，令他相當驚喜。而台北...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
（直擊）金唱片場外佈置搶先看！大巨蛋柱子貼滿18組卡司
第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）登場，台北大巨蛋的柱子上已經貼滿出席的18組超強卡司的海報，外頭也有旗子飛揚，甚至有粉絲早就等在場外聽「彩排漏音」，可見粉絲有多期待。記者昨天現身大巨蛋直擊「藝人專屬打卡柱」，現場的柱子貼滿了藝人的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
