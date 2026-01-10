LIVE
金唱片頒獎典禮看這篇 入圍名單、紅毯星光一次看（不斷更新）
第40屆金唱片將於1月10日在臺北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，頒獎典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）於1986年創立，評選標準以專輯銷量、數位音源成績、專業評審綜合評選，有「韓國葛萊美獎」美譽。
金唱片哪裡看？
獨家線上直播：Disney+
電視轉播：TVBS歡樂台
👉金唱片哪裡看？蔡依林、許光漢出席頒獎！18組表演卡司、直播平台一次看
👉金唱片七大亮點！宋仲基、邊佑錫、安孝燮頒獎 Jennie個人舞台必看
👉金唱片頒獎典禮是什麼？淵源、歷年大賞一次看
更新
金唱片頒獎典禮｜章昊、成韓彬演唱寶兒（BoA）歌曲《Better》
ZEROBASEONE成員章昊、成韓彬，以寶兒（BoA）歌曲《Better》為典禮拉開序幕。
更新
金唱片頒獎典禮｜典禮17:30開始
第40屆金唱片頒獎典禮主持陣容公布，典禮將由成始璄與文佳煐攜手主持。
觀眾可透過 Disney+ 獨家網路直播，或鎖定電視轉播頻道 TVBS 歡樂台，即時收看金唱片紅毯盛況。
更新
金唱片紅毯｜Jennie女王氣場紅裙登台
Jennie穿著一身大紅色禮服登場，氣勢強壓全場，心情也明媚許多，露出燦爛笑容。壓軸登場的團體，則是剛迎來出道10周年的MONSTA X。
更新
金唱片紅毯｜男團接力登台
更新
金唱片紅毯｜女神降臨！LE SSERAFIM、IVE仙氣飄飄
更新
金唱片紅毯｜ZEROBASEONE成員恰逢生日
值得一提的是，ZEROBASEONE成員朴乾旭（最右）今天剛好度過21歲生日，成員們也在台上為他祝賀，讓朴乾旭笑得當場躲到成員RICKY的背後。
更新
金唱片紅毯｜女團KiiiKiii、izna
更新
金唱片紅毯｜CORTIS下台跑錯邊 與ALLDAY PROJECT撞個正著
首先走上紅毯的團體，為大勢新人男團CORTIS。有趣的是，擺出酷帥poss拍完照，準備離場時，五人不小心走錯邊，與下一組即將登台的ALLDAY PROJECT撞個正著，趕緊小跑步跑向另外一邊離場。
更新
金唱片頒獎典禮｜紅毯16:00開始
第40屆金唱片頒獎典禮主持陣容，典禮將由成始璄與文佳煐攜手主持，紅毯環節則交由 JTBC 主播金夏恩擔任主持。觀眾可透過 Disney+ 獨家網路直播，或鎖定電視轉播頻道 TVBS 歡樂台，即時收看金唱片紅毯盛況。
更新
金唱片｜完整出席卡司
ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ
更新
金唱片亮點｜限定團ZEROBASEONE再登台
選秀節目誕生的限定團ZEROBASEONE，原定將在明年1月解散，12月6日來台舉辦的專場演唱會本來恐怕成為絕響，所幸官方宣布合約延長2個月，延後至3月才會解散，而ZB1也確定出席金唱片頒獎典禮演出，與台灣的粉絲再度見面。
更新
金唱片亮點｜Jennie台北首度solo舞台
BLACKPINK成員Jennie不僅入圍本屆金唱片專輯本賞，也將帶來表演舞台，雖然之前Jennie也曾隨隊來台開唱，但這次是她首次個人登上台北舞台，台灣粉絲有機會可以現場看到《Seoul City》、《ZEN》、《like JENNIE》等精彩演出。
更新
金唱片亮點｜三代團MONSTA X回憶殺
2015年出道的MONSTA X之前在AAA頒獎典禮上，熟悉的前奏一 下，就引起老K-POP粉陣陣應援。今年將回歸的包括防彈少年團、EXO、Apink、Wanna One，這些二、三代團紛紛回歸舞台，勾起時代的眼淚，也成為金唱片必看亮點之一。
更新
金唱片亮點｜AAA話題新人ADP、CORTIS再登台
還記得在AAA頒獎典禮掀起話題的兩組新人團體ALLDAY PROJECT和CORTIS嗎？這次金唱片頒獎典禮他們將再度登台，帶來精彩舞台，並角逐新人獎寶座！
👉金唱片再登台！男女混聲組合ALLDAY PROJECT成員背景超狂 詳細介紹一次看
👉金唱片再登台！大勢新人CORTIS是誰？阿妹也會唱「吳麗萍搭丟賽」迷因哏
更新
金唱片｜「地主代表」蔡依林、許光漢驚喜頒獎
金唱片難得在台灣舉辦，主辦單位也宣布將邀請台灣嘉賓，流行天后Jolin蔡依林，以及初戀男神許光漢。Jolin剛在臺北大巨蛋舉辦完三場演唱會，帶來震撼的舞台；許光漢因為《想見你》在韓國同樣擁有高知名度，這次將成為台灣男神代表，與韓國男神同場淨化觀眾的眼睛！
更新
金唱片亮點｜宋仲基、邊佑錫、安孝燮韓劇男神登台
金唱片不只有華麗的演出陣容，頒獎嘉賓同樣星光閃耀，韓星方面有宋仲基、邊佑錫、安孝燮將登台。宋仲基以《太陽的後裔》奠定韓劇男神的地位；邊佑錫2024年以黑馬韓劇《背著善宰跑》爆紅，高人氣席捲亞洲，他與IU合作的新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題；安孝燮近期在現象級動畫電影《K-pop 獵魔女團》中為男主角「振宇」配音，帥氣外表和迷人低音擄獲大批粉絲！
更新
金唱片亮點｜成始璄、文佳煐搭檔主持
第40屆金唱片主持人為第10次主持金唱片的歌手成始璄，搭檔演員文佳煐。成始璄有「情歌皇太子」之稱，出道25年，擁有無數經典歌曲。童星出身的文佳煐，以漫改作品《女神降臨》廣受全球觀眾熟知，作品包括《瑞草洞》、《那個男人的記憶法》、《偉大的誘惑者》、《愛情的理解》。
更新
金唱片｜首次移師台灣 臺北大巨蛋登場
金唱片頒獎典禮曾在韓國以外的多個國家舉辦，今年金唱片首次移師台灣，除了展現出台灣對K-POP的包容與喜愛之外，也是金唱片將韓流文化推廣至亞洲各地的決心。此舉對於喜歡K-POP的粉絲而言是一大樂事，能一次見到多組當紅歌手，可說是多個願望一次滿足。
更新
金唱片｜頒獎典禮時間地點資訊
更多金唱片頒獎典禮相關：
👉金唱片再登台！男女混聲組合ALLDAY PROJECT成員背景超狂 詳細介紹一次看
👉金唱片再登台！大勢新人CORTIS是誰？阿妹也會唱「吳麗萍搭丟賽」迷因哏
其他人也在看
金唱片明天登場！CORTIS、LE SSERAFIM現身北捷 驚喜拍「台北歡迎影片」
第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）明(10)日將在台北大巨蛋登場，有民眾今(9)日搭乘捷運時，發現站內播放了韓團ENHYPEN、LE SSERAFIM的廣播，令他相當驚喜。而台北...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 32
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 27
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 9
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
蔡依林演唱會主辦喊告！ 《星光5》季軍網紅梁曉珺逆風開嗆：我榮幸
蔡依林「PLEASURE」演唱會獲得好評，將從3月唱進中國大陸進行巡演，更傳出6月將站上指標性場地鳥巢開唱的好消息。但演唱會內容卻被網紅「斯理亞」拍片，惡意解讀，讓蔡依林演唱會的中國大陸主辦出面要告她，本來影片都已經刪除，沒想到她再度重傳爭議影片，並表示「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 51
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 49
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」造咖 ・ 23 小時前 ・ 1
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人
喜劇演員林妍霏近期上線的單人脫口秀片段惹議，拿李珠珢拍廣告只說一句「喝水」就被誇可愛當引子，接著提及李多慧與粉絲道別的影片，誇張模仿對方中文口音連喊「晚安、回家、快回家」，還脫口補上一句「有人類這樣講話嗎？」被不少觀眾指控是在嘲笑外籍人士學中文，根本霸凌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導粉絲尖叫！韓國男神宋仲基為參加明（10）日於台北大巨蛋舉行的南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」，在今（9）日下午2時20分搭乘華航班機抵達台灣。只見宋下飛機時，戴著口罩、帽子，穿著灰色帽T；面對鏡頭，他也親切揮手、點頭致意。據了解，本次頒獎典禮是首度於台北舉行，活動邀請到ALLDAY PROJECT、ARrC、CORTIS、ENHYPEN等18組藝人演出，而宋仲基、安孝燮、邊佑錫、許光漢、蔡依林等多名台韓大咖也將擔任頒獎嘉賓。宋仲基揮手向記者們打招呼。（圖／民視新聞）原文出處：最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」 更多民視新聞報導嘉義市爆4月大女嬰「趴睡斷氣」 照顧者委託鄰居看護竟釀悲劇韓國瑜道歉了！王世堅怒駁斥「求見柯韓」傳言 韓：對他很不好意思王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言