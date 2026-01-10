金唱片頒獎典禮看這篇 入圍名單、紅毯星光一次看（不斷更新）

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導粉絲尖叫！韓國男神宋仲基為參加明（10）日於台北大巨蛋舉行的南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」，在今（9）日下午2時20分搭乘華航班機抵達台灣。只見宋下飛機時，戴著口罩、帽子，穿著灰色帽T；面對鏡頭，他也親切揮手、點頭致意。據了解，本次頒獎典禮是首度於台北舉行，活動邀請到ALLDAY PROJECT、ARrC、CORTIS、ENHYPEN等18組藝人演出，而宋仲基、安孝燮、邊佑錫、許光漢、蔡依林等多名台韓大咖也將擔任頒獎嘉賓。宋仲基揮手向記者們打招呼。（圖／民視新聞）原文出處：最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」 更多民視新聞報導嘉義市爆4月大女嬰「趴睡斷氣」 照顧者委託鄰居看護竟釀悲劇韓國瑜道歉了！王世堅怒駁斥「求見柯韓」傳言 韓：對他很不好意思王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發

