颱風鳳凰減弱為熱帶低壓警報解除 宜蘭東澳嶺近3天雨量破千毫米
中央氣象署今天（12日）表示，第26號颱風鳳凰的中心已於晚間7時40左右登陸屏東縣恆春鎮，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，晚間8時30分解除颱風警報。據氣象署統計，自10日起至今天晚間8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，單日最大雨量為宜蘭冬山，11日降雨量高達795毫米，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量記錄。
11/12 20:40 氣象署記者會
氣象署表示，第26號颱風鳳凰中心於今天晚間7時40分左右登陸屏東恆春，並減弱為熱帶性低氣壓，晚間8時30分解除陸上及海上颱風警報，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。
熱帶性低氣壓（原颱風鳳凰）晚間8時中心位置在北緯22.0度，東經120.8度，即在鵝鑾鼻的北北西方約10公里處，以每小時31公里速度，向東北進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺。
氣象署科長林秉煜表示，氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報，並有豪雨及強風特報。受其外圍環流影響，今晚至明天北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高屏地區、宜花東地區及台北市山區仍要留意有局部大雨發生。
林秉煜說，10日至11日受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應影響，雨勢顯著，統計自10日起至今天晚間8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，其次為新北大粗坑753毫米、北市擎天崗約570毫米、台東縣金針山473毫米。
林秉煜指出，統計颱風警報期間，單日最大雨量宜蘭冬山在11日達795毫米。另外，宜蘭蘇澳648.5毫米、基隆269毫米，皆刷新該氣象站11月單日最大雨量記錄。
林秉煜提到，颱風影響期間各沿海地區有7至10級強陣風，其中東吉島、蘭嶼有12級強陣風；各沿海有3至5公尺浪高，其中馬祖、小琉球、東沙島海面有6至7公尺浪高。
林秉煜提醒，明天持續受東北季風影響，北台灣下雨機率偏高，且白天高溫降至約20至22度，與今天高溫28度相比偏涼，偏涼的氣溫會持續至14日；14日、15日東北季風減弱、氣溫稍微回升；17日起下一波東北季風增強，各地低溫約16至18度，高溫約18至22度，提醒民眾留意溫差。
颱風鳳凰登陸 北北基等9縣市豪、大雨特報
中央氣象署晚間持續發布豪雨特報指出，颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區有局部大雨發生機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。（看更多）
颱風鳳凰持續減弱 晚間7時40分登陸恆春
中央氣象署晚間持續發布颱風鳳凰海上陸上颱風警報，氣象署指出，颱風中心已於晚間7時40分左右登陸屏東恆春，並有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。
氣象署表示，鳳凰晚間7時中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，七級風平均暴風半徑80公里。
陸上警戒範圍為台南、高雄、台東、屏東、恆春半島；海警範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽。
颱風鳳凰減弱 陸警範圍含南高屏、台東 估今晚通過屏東
11/12 17:40 氣象署記者會
氣象署表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。
根據氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午5時的中心位置在北緯22.1度，東經120.2度，即在鵝鑾鼻的西北西方約70公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），七級風平均暴風半徑80公里。
陸上警戒：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。
海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署科長林秉煜在颱風記者會表示，颱風鳳凰有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，比較強的對流在颱風的北側；若鳳凰仍能維持強度，未來1、2個小時會通過屏東，今晚至深夜會在台東、屏東一帶出海，南部、花東慎防降雨。
林秉煜補充，目前不排除鳳凰今晚至深夜會減弱為熱帶性低氣壓，若減弱，會發布熱帶性低氣壓特報，提醒各地區風雨情況。
林秉煜指出，今晚至明晨儘管颱風減弱，受到其外圍環流影響，基隆北海岸、花東、屏東及大台北山區仍可能會有局部豪雨；明天白天受東北季風影響，北台灣雨勢相對較明顯，中南部、花東雨勢緩和，轉為穩定天氣。
林秉煜表示，14日東北季風增強，降雨以迎風面北台灣及東半部為主；15日至16日東北季風減弱，桃園以北、宜蘭剩零星降雨；17日下一波東北季風報到，北部、宜花地區轉局部短暫雨，台東、中南部山區有零星短暫雨，且冷空氣較強、降溫明顯，預估各地低溫攝氏16到18度，會是入冬以來感受偏涼的天氣。
風浪方面，林秉煜提醒，今晚颱風逐漸通過，台中以南到恆春半島、馬祖地區仍有9級陣風，明天、14日沿海地區及恆春半島等地也會出現9至10級強陣風；各地浪高約3至5米，東沙島也出現6米浪高，中部以北、東半部沿海須留意長浪。
颱風鳳凰減弱為輕颱下限 嘉義以南持續警戒
11/12 14:40 氣象署記者會
氣象署表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北移動，其暴風圈已進入灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。
氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在中心位置在北緯22.0 度，東經119.7度，即在鵝鑾鼻的西方約120公里之處，以每小時23轉43公里速度，向東北進行，近中心最大風速為每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。
陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署預報員朱美霖說，鳳凰目前是輕度颱風下限，接近台灣的過程中還有減弱趨勢，但目前陸警跟海警的範圍並沒有改變。
朱美霖指出，預計鳳凰今天晚間就會通過恆春半島，往東北方向移動，有持續減弱趨勢，在移動過程中將減弱為熱帶性低氣壓或變性為溫帶氣旋，若強度維持預計晚間將會從恆春半島通過台灣陸地。
朱美霖說，下午隨著風場改變，基隆北海岸跟北部將會有進一步強降雨出現，明天在偏北風影響下，北台灣的降雨明顯，後續受到東北季風影響仍有斷斷續續的降雨。
朱美霖表示，明後天受到東北季風影響下，北台灣仍斷續會有降雨，周末時東北季風減弱，但17日起下一波東北季風將帶來明顯降溫。
另外，朱美霖提到，鳳凰從西邊過來的路徑，資料上約有10%左右，並不算相當罕見。
北北基等9縣市豪、大雨特報
中央氣象署中午發布豪雨特報指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日北海岸及花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆市、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。（看更多）
颱風鳳凰持續減弱 最快傍晚轉熱帶性低氣壓
11/12 11:40 氣象署記者會
氣象署表示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。
陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午11時的中心位置在北緯21.8度，東經119.5 度，即在鵝鑾鼻的西方約140公里之處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，7級風暴風半徑120公里。
氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰未來持續朝西南方近海移動，預估傍晚晚間通過恆春半島一帶，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，不排除時間會稍微提前。氣象署說，預估鳳凰中心碰到陸地後沒多久就會減弱，時間點落在傍晚到晚間。
朱美霖表示，隨著鳳凰環流以及東北季風影響，今天到明天各沿海浪高有3到4米，台灣海峽有4到5米。
朱美霖指出，今天白天到晚間是鳳凰接近台灣陸地的過程中，沿海區域會有較大風力，今晚後各沿海仍有較大風勢，明天白天到晚間，受到東北季風增強以及鳳凰往東北移動，北台灣風勢強勁，氣象署也持續發布陸上強風特報。
雨勢部分，朱美霖說，東南邊雨勢今天還是會斷斷續續，未來12小時的降雨預報來看，隨著鳳凰接近，中南部今天晚間降雨增多，北台灣則是風向轉為偏北風，降雨增強，基隆北海岸、宜蘭山區也有明顯降雨。
朱美霖指出，晚間左右隨著鳳凰減弱或者變性為溫帶氣旋，在風場影響下，北台灣降雨仍會持續，周末東北季風減弱雨勢減少，17日東北季風增強氣溫下降，降雨增加。
北北基等9縣市豪、大雨特報
中央氣象署上午發布豪雨特報指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。（看更多）
颱風鳳凰7縣市警戒 晚間恆春登陸
11/12 8:40 氣象署記者會
氣象署指出，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午8時的中心位置在北緯21.5 度，東經 119.4 度，即在鵝鑾鼻的西南西方約160公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速為每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，7級風暴風半徑為150公里。
氣象署預報員朱美霖表示，由於鳳凰強度減弱，暴風圈縮小，因此雲林及澎湖已經脫離陸上颱風警報的範圍之內，未來預測鳳凰將持續往東北方向移動，在晚間登陸恆春半島，但鳳凰強度有持續減弱趨勢，不排除會提早減弱為熱帶性低氣壓。
朱美霖說，從衛星雲圖上來看，鳳凰目前有高低層分離現象，低層環流中心明顯，但旺盛對流在西北邊這一側，結構明顯較差。
朱美霖表示，在未來降雨趨勢上，今天白天花東還是降雨熱區，隨著鳳凰移動仍會有間歇性降雨，中南部隨著鳳凰接近，降雨也有增多趨勢，晚間花東雨勢減緩，但北部東北部因風向改變雨勢增多，中南部雨勢則要視鳳凰的強度而定。
朱美霖指出，13日白天到晚間北部及宜蘭仍有降雨趨勢，其他地區則是多雲到晴，風力上沿海仍有9到11級強陣風。周末東北季風減弱，雨勢減緩，迎風面仍有陣雨，17日及18日受到東北季風影響，迎風面降雨增加，且有明顯冷空氣南下，各地溫度下降。
11縣市停班停課 台中、台南、高雄等縣市清運資訊總整理
氣象署今（12）日持續發布輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報，台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市，以及花蓮部分地區宣布停止上班、停止上課。究竟放颱風假（災害假）的縣市還有垃圾車嗎？垃圾清運時間為何？Yahoo新聞帶你一次了解，民眾可多加留意時程，避免錯過垃圾車的清運時間。（看更多）
颱風鳳凰來襲 北北基等10縣市豪、大雨特報
中央氣象署清晨發布豪雨特報指出，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。（看更多）
鳳凰颱風持續逼近 暴風圈侵襲率「4地高達100％」
第26號颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢，中央氣象署資料顯示，高雄市、屏東縣、恆春、綠島「120小時暴風圈侵襲率」已達100％。（看更多）
輕度颱風鳳凰暴風圈已進入台灣南部陸地
11/12 6:40 氣象署記者會
氣象署今天持續發布輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報，另因颱風及其外圍環流影響，7縣市豪雨特報，3縣市大雨特報。氣象署表示，今天是颱風最接近台灣的期間，預估今天晚間左右會逐漸登陸到台灣的南端陸地，並且從台東附近往東北出海，預計颱風鳳凰在往東北方向移動這段期間，有快速減弱的趨勢，可能會轉為熱帶性低氣壓，或是進一步變性為溫帶氣旋。
根據最新資料顯示，第26號颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
警戒區域
陸上警戒：雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖應嚴加戒備。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署上午4時15分發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，今（12）日北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
大雨特報：桃園市、高雄市、澎湖縣。
颱風及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。
氣象署表示，雖然颱風鳳凰逐漸減弱，不過仍對台灣近海帶來風雨上的威脅，需要多加留意，預估今天傍晚左右會接近恆春半島一帶，傍晚到晚間就會通過台灣的南端陸地，並且從台東附近往東北出海，預計颱風鳳凰在往東北方向移動這段期間，有快速減弱的趨勢，可能會轉為熱帶性低氣壓，或是進一步變性為溫帶氣旋。
氣象署表示，今、明兩天的東北風或是偏北風偏強，沿海空曠地區要注意9到11級左右的強陣風，且附近的近海浪高有3到5米左右，亦有可能會出現長浪的情形，請盡量避免前往海邊活動。今天颱風是最為接近台灣的期間 ，大約在今天晚間左右就會逐漸登陸到台灣的南端陸地並且出海，這段期間還是要留意颱風所帶來的影響。
鳳凰颱風陸警新增4縣市 宜蘭、基隆、新北瑞芳貢寮超大豪雨警戒
11/11 23:40 氣象署記者會
根據最新資料，第26號颱風中心目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，正向東北移動。其暴風圈已進入台灣西南方近海，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅。預估颱風強度將持續減弱，暴風圈也有縮小的趨勢。氣象署科長林秉煜表示，颱風預計明天下午到傍晚之間接近屏東一帶的陸地。此外可能在明天晚上到深夜之間，從台東到屏東交界一帶逐漸出海。在降雨警戒的部分，除了原本的宜蘭地區之外，也新增新北市的瑞芳和貢寮。宜蘭和新北這些地區仍須注意，可能會出現超大豪雨的情況。
警戒區域與事項
陸上警戒：花蓮、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。
降雨警戒：宜蘭縣、新北市（瑞芳、貢寮）。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽及東沙島海面航行與作業船隻應嚴加戒備。
豪（大）雨特報
受颱風及其外圍環流與東北季風影響，易有短時強降雨。今（11日）晚至明（12日）宜蘭縣及北海岸地區有局部大豪雨或超大豪雨；基隆市、新北市、台東縣山區、台北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨；台北地區、高雄、屏東及澎湖地區也有局部大雨機率。山區請嚴防坍方、落石、土石流與山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
超大豪雨地區： 新北市、宜蘭縣。
林秉煜說明，降雨部分，今晚的降雨主要分成兩個區域。
第一，是北台灣的宜蘭與基隆北海岸，受地形與共伴效應影響，容易出現短延時強降雨。
第二，是花東地區，隨著颱風逐漸北上，東南風帶來間歇性的強對流，也導致花東地區出現降雨。
到了明天白天，花東地區的降雨會較今晚緩和一些，但因颱風持續接近，台南、高雄、屏東仍有短暫降雨，時間約半天左右。
陸上強風特報
受颱風及其外圍環流與東北風影響，今（11日）晚至明（12日）桃園市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣部分地區有平均風9級以上或陣風11級以上的機率（橙色燈號）；蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣部分地區有平均風6級以上或陣風8級以上的機率（黃色燈號），請注意防範。
注意事項
今（11）日至明（12）日台灣附近各沿海浪高達3至5米並伴隨長浪，南部、恆春半島沿海、澎湖及馬祖浪高可達5至6米以上，請避免前往海邊活動。
室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架應加強固定，陽台盆栽等物品請妥善安置。
自11月10日0時至11日23時累積雨量較大地區如下：宜蘭縣東澳嶺1058.5毫米、新北市大粗坑671.5毫米、台北市擎天崗469.5毫米、台東縣牛頭山422毫米、基隆市377.5毫米、花蓮縣秀林349.5毫米、屏東縣壽卡259毫米、桃園市四稜224.5毫米。較大陣風地區包括：蘭嶼12級、彭佳嶼11級、恆春、東吉島、新屋10級。
颱風鳳凰暴風圈逼近 北北基宜防強降雨 估明午後登陸高屏
11/11 20:40 氣象署記者會
中央氣象署今天晚間持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。晚間8時中心位置在北緯20.8度，東經118.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約270公里處，以每小時8轉23公里速度，向東北進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，七級風平均暴風半徑200公里。中央氣象署科長林秉煜在颱風記者會說明，颱風鳳凰在接近台灣的過程中持續減弱，預估明天下午至晚間有機會在高屏登陸、接著在花東一帶出海，今晚明晨基隆、大台北及宜蘭仍要嚴防強降雨。
根據中央氣象署最新颱風資料顯示，第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，暴風圈已進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。
降雨警戒：宜蘭縣。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
林秉煜在記者表示，受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應，以及宜蘭、新北地形影響，今天傍晚至明天清晨宜蘭、大台北、基隆北海岸有明顯降雨，花東也還是有短延時強降雨、尤其山區較明顯，南高屏也有短暫陣雨。
林秉煜說，明天白天北台灣降雨稍緩，南高屏地區降雨增加；隨著颱風移動，受颱風環流及地形交互影響，明晚至13日清晨北台灣雨勢相對較大，南台灣逐漸緩和；14日白天颱風減弱遠離，仍受東北季風影響，北台灣可能還是會有局部大雨或豪雨。
林秉煜提醒，今天各地都有8至9級強陣風，隨著颱風逐漸接近，明天澎湖、南部沿海可能會出現10至11級強陣風。另外，目前台灣周遭海域已有3至5公尺浪高，隨著颱風接近，南部、恆春半島及澎湖、馬祖留意5至6公尺浪高。
颱風鳳凰暴風圈逐漸進入台灣西南方近海 嘉義納陸警明午後登陸高屏
11/11 17:40 氣象署記者會
中央氣象署今天傍晚持續發布颱風鳳凰海上陸上颱風警報，並新增嘉義縣市納入陸警範圍，中央氣象署科長林秉煜在颱風記者會中表示，颱風鳳凰強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢，預估明天下午會接近台灣西南方近海，並在高屏一帶登陸、花東一帶出海，強度會持續減弱。
中央氣象署最新颱風資料顯示，第26號颱風風鳳凰下午5時中心位置在北緯20.4度，東經118.5度，即在鵝鑾鼻的西南方約300公里處，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑220公里。暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
陸上警戒範圍包含嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島；海上警戒範圍為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。宜蘭縣持續維持降雨警戒。
陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、東、恆春半島應嚴加戒備。
降雨警戒：宜蘭縣。
海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
林秉煜在記者會指出，受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，今天宜蘭地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮地區、綠島也有局部豪雨或大豪雨，其他各地也有局部大雨或豪雨。
氣象署統計，從昨天起至今天下午5時20分，累積雨量以宜蘭911毫米最多，其他縣市部分，新北市531毫米，綠島402毫米，台北市381毫米、花蓮346毫米。
林秉煜說，今晚至明晨共伴效應區域逐漸北抬，大台北、基隆北海岸仍要留意強降雨；明天白天颱風更接近，澎湖、南高屏地區可能會有局部大雨，花東降雨較今天緩和，但仍然有局部大雨；明晚至13日清晨，颱風會持續向東移動，各地區降雨情況要視颱風移動速度而定，但因為偏北風，大台北、桃竹苗可能會有局部大雨或較大雨勢。
林秉煜提醒，今晚至明天台灣附近各沿海有3至5公尺浪高，尤其南部、恆春半島沿海及澎湖及馬祖預估會有5至6公尺以上浪高。西半部沿海、離島地區風力持續偏強，陣風約9至10級；隨著颱風逐漸接近，嘉義以南沿海鄉鎮風力增強，也開始出現9至10級強陣風。
11縣市豪、大雨特報 宜蘭防超大豪雨 北海岸、花蓮、綠島留意大豪雨
中央氣象署今天（11日）發布豪雨特報指出，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣。（看更多）
11/12是否颱風假？最新風雨預報出爐 10縣市達停班停課標準
颱風鳳凰逼近，中央氣象署估明、後天（12、13日）距離台灣最近，預計明天傍晚到晚上左右將會從高屏登陸，氣象署今天下午發布最新風雨預報，共有10個縣市預估達到停班課標準。（看更多）
颱風鳳凰明後天最接近台灣 登陸後估減弱為熱帶性低氣壓
11/11 14:40 氣象署記者會
氣象署指出，最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、東、恆春半島將構成威脅。
氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯20.3度，東經118.3 度，即在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。
陸上警戒：台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。
降雨警戒：宜蘭縣。
海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
預報員朱美霖在記者會上說，鳳凰過去已經往東北轉向，強度有減弱，但7級暴風半徑仍維持220公里，未來路徑上會持續往東北前進，接近台灣西南方近海，北上過程中強度仍有減弱或暴風圈縮小趨勢。
朱美霖指出，鳳凰預期明天傍晚到明天晚間會接近西南沿海，從屏東、高雄一帶登陸，預計13日清晨從台東出海，且受到地形破壞，鳳凰登陸後預期會快速減弱為熱帶性低氣壓，隨著持續往東北移動將會變性為溫帶氣旋。
朱美霖說，迎風面降雨到晚間會有減緩跡象，明天白天東部雨勢會更進一步減少，中南部雨勢則要是鳳凰接近程度而定，可能會有短延時強降雨，明天晚間基隆北海岸、北部地區仍有明顯雨勢外，其他地區則有明顯減緩。
朱美霖指出，東北風偏強，沿海空曠地區有9到11級強陣風，隨著鳳凰接近，明天中南部也要留意近中心有較強風勢出現。
朱美霖提到，的確過去11月及12月有登陸台灣的颱風較為少見，過去11月及12月登陸台灣的颱風只有2個，是1967年11月登陸的颱風吉達以及2004年12月登陸的颱風南瑪都，但後續還要視鳳凰接近台灣過程中的強度而定。
土石流紅色警戒10條 全在宜蘭縣蘇澳、南澳
颱風鳳凰來襲，農業部農村發展及水土保持署今天上午發布10條土石流潛勢溪流紅色警戒，全在宜蘭縣蘇澳、南澳。另外，農村水保署發布112條土石流潛勢溪流黃色警戒，分別在宜蘭及花蓮。（看更多）
