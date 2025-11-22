LIVE
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年影后由《地母》范冰冰奪得，導演張吉安在現場以電話連線，讓她表達獲獎的喜悅。影帝則由《幸福之路》張震拿下，這是他繼《緝魂》後二度奪得影帝。最後的最佳劇情片大獎由廖慶松和李屏賓頒給《大濛》。
今年入圍11個獎項的《大濛》陸續拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片共4個獎項，是今年金馬大贏家；《地母》入圍8項，最後帶走最佳原創電影歌曲、最佳攝影、最佳女主角3獎；《我家的事》曾敬驊打敗眾多前輩奪得男配角獎，從台下哭到台上；首次登上三金演出的戴佩妮，在演出結束後也成功以〈布秧〉帶回原創電影歌曲獎。
表演部分由嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲，李竺芯演唱歌曲緬懷逝世影人，黃奇斌、孫盛希攜手演唱多首經典電影歌曲。頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
更新
2025金馬獎｜得獎總數整理
《大濛》入圍11獎／得獎4獎
→最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片
《地母》入圍8獎／得獎3獎
最佳原創電影歌曲、最佳攝影、最佳女主角
《幸福之路》入圍5獎／得獎3獎
→最佳原創電影音樂、最佳新導演、最佳男主角
《我家的事》入圍8獎／得獎2獎
→最佳改編劇本、最佳男配角
《左撇子女孩》入圍9獎／得獎1獎
→最佳新演員
《人生海海》入圍5獎／得獎1獎
→最佳女配角
《眾生相》入圍5獎／得獎1獎
→最佳導演
更新
最佳劇情片：《大濛》
監製葉如芬說這是她和李烈、陳玉勳第四次合作，「謝謝勳導寫出這麼棒、這麼感人熱淚的劇本，非常榮幸能做這樣的故事，非常不容易，找錢很難，尤其在這艱困環境，所有投資方都說瘋了，怎麼會拍50年代的電影，但每個時代都能看見非常艱困的環境，人都還是可以傳遞非常善良的心。」
更新
最佳男主角：張震／《幸福之路》
張震以《幸福之路》拿下最佳男主角，該獎項由西島秀俊、桂綸鎂頒發，這也是他繼第58屆金馬獎以《緝魂》後，二度拿下影帝。張震在得獎感言中，提到父親張國柱，從13歲開始引領他進入電影的世界。對於外界認為他爽爽拿獎，他也反駁道：「我是真的很努力。」
👉張震奪最佳男主角！ 二度奪影帝「被說爽拿獎」：我是真的很努力
更新
最佳女主角：范冰冰／《地母》
中國女星范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，《地母》導演張吉安代領獎，並表示范冰冰曾告訴他：「我想要重新來過。」並現場打電話給范冰冰。范冰冰馬上接起電話，大概3秒後她語帶哽咽說：「首先感謝金馬主委會，給我這個肯定，真的深深的感謝導演，堅定不移對我的信任，回想當初，我說范冰冰奉陪到底！其實這不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧地相信。」
👉范冰冰奪女主角獎 現場電話連線哽咽「想重新來過」
更新
最佳新導演：Lloyd Lee Choi／《幸福之路》
最佳導演：李駿碩／《眾生相》
更新
表演節目：孫盛希、黃奇斌《煞到電影這款夢中人》
黃奇斌、孫盛希同台演出《煞到電影這款夢中人》，唱出電影人的愛與痴迷。
更新
最佳劇情短片：《疊羅漢》
更新
最佳新演員：馬士媛／《左撇子女孩》
馬士媛開心上台先謝謝金馬獎評審給予肯定，還有《左撇子女孩》幕前幕後所有人，「謝謝你們的投入，我才有勇氣完成宜安這角色。」她也感謝一直努力堅持做事的人們，「因為你們影響到我，讓我找到最想做的事，才能讓我今天站在台上。」最後她分享一段最近影響她很深的一句話，「重點不在於我們是誰，是我們想傳達的故事是什麼還有真誠的心，也希望帶給你們一點力量。」
👉《左撇子女孩》開胡！馬士媛奪新演員熬過五年迷惘
更新
年度台灣傑出電影工作者：鍾瓊婷
頒獎人：李烈、葉如芬
燈光師鍾瓊婷以敏銳與專注，為許多影像創作者提供了可靠的支持與靈感。她參與過的作品跨越不同世代與類型。今年她以《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，與《我們意外的勇氣》細膩而溫暖的光線，展現獨到的手筆。
更新
最佳攝影：梁銘佳／《地母》
更新
最佳男配角：曾敬驊／《我家的事》
眾所矚目的「最佳男配角」獎項，由電影《我家的事》中的年輕演員曾敬驊擊敗眾多資深前輩，成功抱回獎座！曾敬驊一上台便情緒潰堤，當場激動大哭，淚水奪眶而出。他哽咽地感謝了同片演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀，特別提到在拍攝他的特寫鏡頭時，其他演員們都在鏡頭外真誠地幫助他對戲。
👉金馬獎／曾敬驊擊敗資深前輩抱回男配 台上潰堤...後台提到爸媽又淚崩
更新
表演節目：李竺芯《In Memoriam》
李竺芯在今年金曲獎拿下台語歌后，她接著獲邀在金馬獎典禮獻唱「In Memoriam」橋段，她從〈魯冰花〉開頭，伴隨她溫暖人心的歌聲，大螢幕播放著今年過世的演員，影視歌三棲的大S，也在中段出現，她的倩影一出現在大螢幕，現場就發出許多嘆息聲，另外劉家昌、瓊瑤、坣娜、馮淬帆、顏正國也出現在螢幕裡，許多影人都在2025年隕落，讓人不勝唏噓。
👉大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
更新
最佳美術設計：王誌成、尤麗雯／《大濛》
最佳造型設計：許力文／《大濛》
👉李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉
更新
最佳紀錄短片：《她的碎片》
最佳紀錄長片：《隱蹟之書：重寫自我》
更新
終身成就獎：陳淑芳
陳淑芳榮獲終身成就獎，並由《孤味》三姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎。《孤味》導演許承傑為陳淑芳拍攝一支影片，只見陳淑芳不斷念出一個又一個名字，原來這些都是她演過的電影角色。
上台領獎時，陳淑芳難掩激動、淚流滿面，心中充滿感謝地說，當演員有時入戲太深，一路從片場哭回家，躺在床上，哭著哭著就睡著了：「但我從不喊我累了，因為從事影視是我的志趣，我要一輩子演下去。」
👉陳淑芳獲頒終身成就獎！ 出道68年「女兒」徐若瑄獻獎哭了
更新
最佳剪輯：雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》
更新
最佳女配角：陳雪甄／《人生海海》
陳雪甄上台淚崩表示，演員這條路走了17年，並感謝導演廖克發的信任，讓她今天站在這裡，「謝謝你永遠總跑在最前面，引領我們相信電影和說故事的力量。」她也感謝本片所有工作人員，「是你們付出所有才華成就這部電影，我才能被看到。」
👉《人生海海》陳雪甄獲女配角！淚喊走了17年「送給所有擔任配角的演員們」
更新
最佳原創電影音樂：Charles Humenry／《幸福之路》
最佳原創電影歌曲：〈布秧〉／《地母》
👉戴佩妮奪電影歌曲「第一次創作就得獎」 圓四年前遺憾
👉75歲翁倩玉重回金馬舞台 一口秀流利英文驚豔眾人
更新
戴佩妮、9m88、告五人演唱「最佳原創電影歌曲」入圍作品
戴佩妮、9m88、告五人演唱今年入圍「最佳原創電影歌曲」的作品，分別是戴佩妮《布秧》（地母）、9m88《大濛的暗眠》（大濛）、告五人《我天生－有病版》（有病才會喜歡你）。
👉告五人頂住了！戴佩妮、9m88金馬開嗓 網友狂轟：收音有問題！
更新
最佳原著劇本：陳玉勳／《大濛》
最佳改編劇本：潘客印／《我家的事》
