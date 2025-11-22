2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看

2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年影后由《地母》范冰冰奪得，導演張吉安在現場以電話連線，讓她表達獲獎的喜悅。影帝則由《幸福之路》張震拿下，這是他繼《緝魂》後二度奪得影帝。最後的最佳劇情片大獎由廖慶松和李屏賓頒給《大濛》。

今年入圍11個獎項的《大濛》陸續拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片共4個獎項，是今年金馬大贏家；《地母》入圍8項，最後帶走最佳原創電影歌曲、最佳攝影、最佳女主角3獎；《我家的事》曾敬驊打敗眾多前輩奪得男配角獎，從台下哭到台上；首次登上三金演出的戴佩妮，在演出結束後也成功以〈布秧〉帶回原創電影歌曲獎。

表演部分由嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲，李竺芯演唱歌曲緬懷逝世影人，黃奇斌、孫盛希攜手演唱多首經典電影歌曲。頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。

金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。

