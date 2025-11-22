LIVE
2025金馬獎／金馬62看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看（不斷更新）
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。
中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚頒獎典禮。然而22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，究竟會不會現身金馬獎？成為今晚最令人期待之事。
頒獎嘉賓邀請到日本金像獎影帝西島秀俊，七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。表演嘉賓有嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲。
金馬62不設主持人，結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行；紅毯星光大道則由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐三人搭檔主持。
2025金馬獎｜最佳劇情片獎、導演獎預測 獎落誰家？
第62屆金馬獎最佳劇情片獎入圍電影分別為《大濛》、《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》與《地母》。《大濛》是年度入圍最大贏家，得獎勢在必得，就看會得幾獎？《左撇子女孩》衝奧氣勢逐漸炸開，搶獎有望。然而范冰冰所主演的《地母》很高分，可能成為奪獎黑馬片，同為大馬電影的《人生海海》有高度戲劇性，香港電影《眾生相》則做到了多數華語所做不到的高度。今年最佳導演獎與最佳劇情片獎有四部重疊，究竟會獎落誰家呢？
👉最佳劇情片獎、導演獎預測：《大濛》勢在必得、范冰冰主演《地母》是黑馬？
2025金馬獎｜除了新演員 初次入圍金馬的還有他們！
今年金馬獎初次入圍的演員，除了「新演員獎」5位入圍者牧森、馬士媛、 張迪文、林怡婷和劉敬之外，影帝組的許瑞奇、藍葦華，影后組的高伊玲，以及女配角入圍者蔡淑臻、葉子綺、鄧濤、黃珮琪和男配角組的黃鐙輝與姚淳耀，也都是第一次入圍金馬獎！
👉入圍名單大數據「透露得獎勝率」？他家共13座金馬獎並將再度創造紀錄？！
2025金馬獎｜范冰冰快閃來台現身金馬獎？
中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚頒獎典禮。然而22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，究竟會不會現身金馬獎？成為今晚最令人期待之事。
2025金馬獎｜終身成就獎：陳淑芳
第62屆金馬獎「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳，陳淑芳過去雖曾獲得過兩座金馬獎，但執委們強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，邁入影壇已68年的陳淑芳身體力行地示範：「表演，可以是一輩子的追求」。這個獎項也將由她在《孤味》中的三個女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳一起頒發。
2025金馬獎｜10影評人預測投票
Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完四大獎入圍組（最佳劇情片、最佳導演、影帝、影后）電影作品，並以他們以專業角度為四獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測。
影后得主預測👉十影評人預測投票！影后范冰冰VS林依晨戰況膠著！
影帝得主預測👉十影評人預測投票！影帝張孝全力壓群雄、柯煒林緊追在後！
2025金馬獎｜頒獎嘉賓
日本金像獎影帝西島秀俊。
金馬影帝張震，曾獲金馬男配角獎的林柏宏、劉冠廷。
七位金馬影后：翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。
資深金獎監製李烈、葉如芬頒發「年度台灣傑出電影工作者獎」。
銀幕母女檔：《孤味》的徐若瑄、謝盈萱、孫可芳三姊妹為母親陳淑芳獻上「終身成就獎」。
更多重磅卡司：李安導演、劉若英、陳意涵、許瑋甯、方郁婷、柯煒林、曾敬驊、張孝全、鳳小岳、李國煌
2025金馬獎｜典禮亮點
此外今年頒獎典禮將上演「銀幕母女大團圓」，《孤味》的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳三姊妹，將齊聚一堂為銀幕上的母親陳淑芳獻上「終身成就獎」；金馬影后林嘉欣也將帶領《美國女孩》兩名女兒方郁婷、林品彤上台頒獎，並替再度角逐影后的方郁婷加油打氣！
2025金馬獎｜入圍亮點
今年金馬獎入圍最多的電影是《大濛》11項，其次是《左撇子女孩》9項，《地母》、《我家的事》以8項居三。影帝人選有6度入圍的張震，3度角逐的張孝全，還有許瑞奇、柯煒林、藍葦華；影后入圍者中最大亮點是中國演員范冰冰重回華語影壇就以《地母》問鼎影后，此外劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲也來勢洶洶。
2025金馬獎｜入圍者專訪
2025金馬獎｜頑童開場表演 戴佩妮、告五人、9m88熱唱
今年金馬獎公布四段表演卡司，首先由頑童MJ116開場，點燃拍片當下的滿腔熱血。追思逝世影人環節由新晉金曲台語歌后李竺芯，唱出經典回憶與思念之情。此外還有茄子蛋主唱黃奇斌與金曲歌后孫盛希同台演出，唱出電影人的愛與痴迷。而本屆入圍原創電影歌曲的戴佩妮、告五人、9m88也將登台演唱他們今年入圍的歌曲。 👉金馬獎超強表演陣容公布 頑童、戴佩妮都來唱
2025金馬獎｜典禮不設主持人 楊千霈16度主持紅毯
星光大道主持人：楊千霈、徐鈞浩、彭千祐
頒獎典禮未設主持人
2025金馬獎｜直播平台
2025金馬獎｜典禮時間、地點資訊
典禮日期：2025/11/22（六）
典禮時間：17:30 星光大道｜19:00 頒獎典禮
典禮地點：台北流行音樂中心
