許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者

2026金球獎／《橫衝直闖》甜茶獲影帝！蘿絲拜恩首度封后

金球獎舉行頒獎典禮，李奧納多狄卡皮歐、提摩西夏勒梅為音樂及喜劇類最佳男主角呼聲最高的兩位。（圖／Getty）
2026金球獎台灣時間22日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。

頒獎嘉賓包括Lisa、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、喬治克隆尼（George Clooney）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、凱文貝肯（Kevin Bacon）、黛安蓮恩（Diane Lane）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）、凱文等人哈特（Kevin Hart）。

      票房成就獎：《罪人》

      最佳迷你劇集及電視電影女主角：《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲

      最佳迷你劇集及電視電影男主角：《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰

      音樂及喜劇類最佳男主角：《橫衝直闖》提摩西夏勒梅

      最佳劇本：《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

      最佳原創配樂：《罪人》

      最佳原創歌曲：Golden《Kpop 獵魔女團》

      音樂及喜劇類影集最佳男主角：《片廠風雲》塞斯羅根

      塞斯羅根。（圖／美聯社）
      影集類最佳男配角：《混沌少年時》歐文庫柏

      歐文庫柏。（圖／Getty）
      音樂及喜劇類影集最佳女主角：《天后與草莓》珍史瑪特

      珍史瑪特。（圖／Getty）
      戲劇類影集最佳男主角：《匹茲堡醫魂》諾亞懷利

      諾亞懷利。（圖／Getty）
      電影類最佳男配角：《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉

      史戴倫史柯斯嘉。（圖／Getty）
      對於獲獎，史戴倫史柯斯嘉認為最重要的是，《情感的價值》是一部沒有廣告預算或任何資源的小成本挪威電影，卻能以這樣的方式走向世界，他喊話大家進戲院欣賞本片，「因為電影院現在快要變成滅絕物種了，在電影院裡，當燈光暗下，最終你的座椅與其他人的脈搏同步跳動，那就是魔法，電影就應該在電影院裡觀賞。」

      2026金球獎／漫威男星奪男配角 史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》彌補父女情

      電影類最佳女配角：《一戰再戰》堤亞娜泰勒

      堤亞娜泰勒。（圖／Getty）
      堤亞娜泰勒。（圖／Getty）
      頒獎典禮開始

      《烈愛對決》雙男主也來帥翻紅毯

      康納史托瑞。（圖／Getty）
      康納史托瑞。（圖／Getty）
      哈德森威廉斯。（圖／Getty）
      哈德森威廉斯。（圖／Getty）

      以人氣影集《烈愛對決》（Heated Rivalry）走紅的哈德森威廉斯（Hudson Williams）、康納史托瑞（Connor Storrie）也受邀出席盛會，並擔任頒獎嘉賓。

      珍妮佛羅培茲透視裝辣出S曲線

      珍妮佛羅培茲出席金球獎。（圖／Getty）
      珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）今日身穿緊身透視禮服，展露完美曲線，重點部位巧妙地被衣服上的紋路遮蓋，下擺如花朵般盛開，性感又不失霸氣。

      珍妮佛勞倫斯「花卉透視裝」太震撼！

      珍妮佛勞倫斯身穿透視禮服現身。（圖／Getty）
      珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）以以一襲極致大膽的「花卉裸色透視裝」現身，她身穿一件近乎全透明的薄紗長洋裝，全身僅在重點部位以精緻的立體花卉刺繡巧妙遮蓋，若隱若現展現穠纖合度的曲線。為了平衡透視裝的視覺衝擊，她特別搭配了一條同款的花卉披肩，隨著步伐擺動，既像走在春日花園中的仙子，又充滿了影后的霸氣。

      珍妮佛勞倫斯全透視禮服震驚金球獎 自嘲「我都快全裸了」

      Lisa透視裝火辣登紅毯

      Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。（圖／Getty）
      BLACKPINK成員Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。她不僅以一襲性感透視裝稱霸紅毯，更憑藉跨足影視圈的亮眼表現，寫下金球獎史上的全新篇章。

      Lisa今日踏上紅毯時，選擇了一套完美展現身材曲線的性感透視禮服，大膽的剪裁與精緻的細節設計，讓她顯得既有女神氣勢又不失神祕感。Lisa一現身立刻引爆現場攝影師的閃光燈與尖叫聲，無疑是紅毯上最亮眼的視覺焦點。

      Lisa此次受邀頒獎，與她跨足影視界的成功密不可分。她在熱門影集《白蓮花大飯店》第3季中獻出螢幕處女作，演員的身分早已獲得國際主流影壇的高度關注。

      Lisa透視裝火辣登金球獎紅毯 一轉正面全場驚呼

      2026金球獎｜典禮資訊

      • 典禮時間：2026/01/11（日）20:00（台灣時間1/12上午9點）

      • 典禮地點：BEVERLY HILLS 比佛利山莊

      • 主持人：妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）

      • 直播：CBS、Paramount+

