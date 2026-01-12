2026金球獎／《橫衝直闖》甜茶獲影帝！蘿絲拜恩首度封后

Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。（圖／Getty）

BLACKPINK成員Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。她不僅以一襲性感透視裝稱霸紅毯，更憑藉跨足影視圈的亮眼表現，寫下金球獎史上的全新篇章。

Lisa今日踏上紅毯時，選擇了一套完美展現身材曲線的性感透視禮服，大膽的剪裁與精緻的細節設計，讓她顯得既有女神氣勢又不失神祕感。Lisa一現身立刻引爆現場攝影師的閃光燈與尖叫聲，無疑是紅毯上最亮眼的視覺焦點。

Lisa此次受邀頒獎，與她跨足影視界的成功密不可分。她在熱門影集《白蓮花大飯店》第3季中獻出螢幕處女作，演員的身分早已獲得國際主流影壇的高度關注。

Lisa透視裝火辣登金球獎紅毯 一轉正面全場驚呼