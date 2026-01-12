LIVE
2026金球獎／《橫衝直闖》甜茶獲影帝！蘿絲拜恩首度封后
2026金球獎台灣時間22日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。
頒獎嘉賓包括Lisa、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、喬治克隆尼（George Clooney）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、凱文貝肯（Kevin Bacon）、黛安蓮恩（Diane Lane）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）、凱文等人哈特（Kevin Hart）。
更新
票房成就獎：《罪人》
更新
最佳迷你劇集及電視電影女主角：《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲
更新
最佳迷你劇集及電視電影男主角：《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰
更新
音樂及喜劇類最佳男主角：《橫衝直闖》提摩西夏勒梅
更新
音樂及喜劇類最佳女主角：《媽的踹爆你》蘿絲拜恩
更新
最佳劇本：《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森
更新
最佳原創配樂：《罪人》
更新
最佳原創歌曲：Golden《Kpop 獵魔女團》
更新
音樂及喜劇類影集最佳男主角：《片廠風雲》塞斯羅根
更新
影集類最佳男配角：《混沌少年時》歐文庫柏
更新
音樂及喜劇類影集最佳女主角：《天后與草莓》珍史瑪特
更新
戲劇類影集最佳男主角：《匹茲堡醫魂》諾亞懷利
更新
電影類最佳男配角：《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉
對於獲獎，史戴倫史柯斯嘉認為最重要的是，《情感的價值》是一部沒有廣告預算或任何資源的小成本挪威電影，卻能以這樣的方式走向世界，他喊話大家進戲院欣賞本片，「因為電影院現在快要變成滅絕物種了，在電影院裡，當燈光暗下，最終你的座椅與其他人的脈搏同步跳動，那就是魔法，電影就應該在電影院裡觀賞。」
更新
電影類最佳女配角：《一戰再戰》堤亞娜泰勒
更新
頒獎典禮開始
更新
《烈愛對決》雙男主也來帥翻紅毯
以人氣影集《烈愛對決》（Heated Rivalry）走紅的哈德森威廉斯（Hudson Williams）、康納史托瑞（Connor Storrie）也受邀出席盛會，並擔任頒獎嘉賓。
更新
珍妮佛羅培茲透視裝辣出S曲線
珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）今日身穿緊身透視禮服，展露完美曲線，重點部位巧妙地被衣服上的紋路遮蓋，下擺如花朵般盛開，性感又不失霸氣。
更新
珍妮佛勞倫斯「花卉透視裝」太震撼！
珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）以以一襲極致大膽的「花卉裸色透視裝」現身，她身穿一件近乎全透明的薄紗長洋裝，全身僅在重點部位以精緻的立體花卉刺繡巧妙遮蓋，若隱若現展現穠纖合度的曲線。為了平衡透視裝的視覺衝擊，她特別搭配了一條同款的花卉披肩，隨著步伐擺動，既像走在春日花園中的仙子，又充滿了影后的霸氣。
更新
Lisa透視裝火辣登紅毯
BLACKPINK成員Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。她不僅以一襲性感透視裝稱霸紅毯，更憑藉跨足影視圈的亮眼表現，寫下金球獎史上的全新篇章。
Lisa今日踏上紅毯時，選擇了一套完美展現身材曲線的性感透視禮服，大膽的剪裁與精緻的細節設計，讓她顯得既有女神氣勢又不失神祕感。Lisa一現身立刻引爆現場攝影師的閃光燈與尖叫聲，無疑是紅毯上最亮眼的視覺焦點。
Lisa此次受邀頒獎，與她跨足影視界的成功密不可分。她在熱門影集《白蓮花大飯店》第3季中獻出螢幕處女作，演員的身分早已獲得國際主流影壇的高度關注。
更新
2026金球獎｜典禮資訊
典禮時間：2026/01/11（日）20:00（台灣時間1/12上午9點）
典禮地點：BEVERLY HILLS 比佛利山莊
主持人：妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）
直播：CBS、Paramount+
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 41
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 68
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 16 小時前 ・ 98
阿信合體F3又摔倒了 「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套！驚險倒地
五月天主唱阿信與F3在「F✦FOREVER 恆星之城」巡演中國成都場11日再度發生跌倒意外。阿信在演唱〈離開地球表面〉時，「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套，直接重心不穩往後摔。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 27
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因
男團「Energy」昨（10）日晚間於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，「大嫂團」Mei（邱馨葦）、謝京穎都到場力挺，其中成員書偉演出時甜吻謝京穎的手，畫面閃瞎全場。不過懷孕數個月的謝京穎，事後在社群平台透露，自己不僅哭到淚流不止，就連鼻血也止不住。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 5
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 1
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅
多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
網友求阿信帥照釣出本尊超驚喜 周渝民怕重演「抱緊處理」
自己糗事自己虧，近日有網友在社群發文「能蓋一個阿信樓嗎？想當桌布」，號召分享五月天阿信的帥照，沒想到被本尊海巡到，還親自貼出一張照片回應，卻是他上月22日在上海演唱會跌落舞台的瞬間畫面，讓網友全體傻眼又笑翻。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4