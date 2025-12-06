AAA頒獎典禮／張員瑛、李俊昊雙人舞開場！表演舞台、得獎名單不斷更新

很快的，今年遊戲圈最重要的頒獎典禮之一年度遊戲大獎（TGA 2025）即將在 12 月 12 日正式登場，揭曉今年的各類遊戲獎項與最佳年度遊戲獎落誰家。而除了緊張刺激的頒獎典禮外，全球遊戲廠商們也摩拳擦掌，與往年一樣打算在 TGA 2025 上帶來更多未來新作的消息。昨（5）天年度遊戲大獎主辦人 Geoff Keighley 搶先確認，即將在明年 2 月 27 日正式上市的《惡靈古堡9 安魂曲》這次也將在 TGA 2025 上帶來更進一步的消息！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話