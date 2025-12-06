LIVE
AAA頒獎典禮／張員瑛、李俊昊雙人舞開場！表演舞台、得獎名單不斷更新
2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。
頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。
更新
2025 AAA頒獎典禮 資訊、線上看平台
典禮日期：2025/12/06（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:00
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)
15:30：藝人繞場 & 紅毯訪問 直播
17:30：頒獎典禮 完整播出
網路直播：LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 16:15 開始直播
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
