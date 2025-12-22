Lizi栗子宣傳專輯父突逝世 以「糞」訴心情：拉完就沒事

Lizi 栗子分享新專輯故事。（不能想太多提供）

嘻哈創作歌手Lizi栗子個人首張專輯《Off the Chain》，日前推出第三波MV〈糞〉，以直白簡潔的創作語言傳達「放下功利，活在當下」的重要性。在奔波於新專輯宣傳之際，遺憾的是栗子同時經歷了喪父之痛，栗子坦言面對至親的失去，有難過和不捨，但這些都是人生必經的過程。栗子透露，這張專輯不只是寫了自己的人生故事，更是寫給他的家人，如專輯中的收錄曲〈Dear Family〉便以直面家庭曾經歷的痛苦，用悲傷的情緒找回活著的力量。

MV上架後隨即引發粉絲熱烈討論，歌曲以看似荒誕卻真實的比喻切入，談論人生中所遇到的困難，與對世俗的雜念與，都該用「該排就排、該清就清」的另類哲學去面對。分享到〈糞〉這首歌的歌詞靈感時，他笑說想用最直接、不過度美化的方式進行比喻，也是他在創作期間頓悟的人生哲學，以最直白的比喻表達：「你以為你快不行了，其實只是拉肚子，拉完就沒事了。」

栗子想透過歌曲提醒大家，別被外界眼光牽著走，而是專注在生活當下，才能把腦袋裡那些雜念一次排乾淨。譬如歌詞中唱道：「拉掉那糞接著飛，專注別管稱謂。」，讓不少聽眾直呼聽完歌曲後被安慰了。

