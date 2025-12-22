Lizi栗子新歌上線談人生 李聖傑倒數小巨蛋 梁河懸宣布專場演出

CNEWS195251222a01

華語樂壇近期三組音樂人動向齊發，從創作哲學、新作推出到現場演出規劃，各自以不同形式與聽眾對話。Lizi 栗子透過新歌《糞》談放下與當下，李聖傑以全新單曲《晚成》回望人生節奏，樂團梁河懸則宣布首度舉辦同名專場，在專輯發行前完整呈現創作軌跡，三條音樂路線同時引起關注。

嘻哈創作歌手 Lizi 栗子推出個人首張專輯《Off the Chain》第三波 MV《糞》，以直白語言與荒誕比喻，傳達「該排就排、該清就清」的人生觀，提醒人們放下功利、專注當下。MV 拍攝過程也解鎖他人生首次露營體驗，為呈現自然狀態，團隊特別選在陌生山林取景，三天兩夜拍攝下來，他笑說更像「上山睡覺」。歌曲上架後獲得不少聽眾共鳴，被形容為意外療癒的作品。

在宣傳新專輯期間，栗子同時經歷喪父之痛，他選擇將難以言說的情緒轉化為創作能量，讓作品成為與人生對話的出口。專輯中收錄曲《Dear Family》便直面家庭曾走過的傷痛，也讓整張作品更具情感重量。《糞》MV 目前已於「Lizi 栗子」官方 YouTube 頻道上線。

另一邊，「情歌之王」李聖傑推出全新單曲《晚成》，作為首次登上台北小巨蛋前送給歌迷的作品。歌曲由陳學聖作詞、蔡伯南作曲，延續兩人繼《痴心絕對》後二十三年的再度合作，主題不再聚焦愛情，而是回望人生歷程與內在狀態。李聖傑形容，錄音時像是一段自我對話，如何唱出成熟、承載歌詞重量，成為全新挑戰。

李聖傑將於 12 月 26、27 日在台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，目前已進入倒數階段。他透露已進行長達兩個月的身體管理，從飲食到訓練皆嚴格執行，並喊話「從開場到安可都是驚喜」，無論音樂編排、造型或舞台視覺都全面升級。《晚成》已於 12 月 19 日全面上架。

新生代樂團梁河懸則宣布，將於 2026 年 1 月 25 日在台北 Clapper Studio 舉辦《梁河懸同名專場》，作為正式發行專輯前的重要階段整理。樂團自成軍以來累積多項比賽肯定，並因參與《樂團祭 Bandstival》受到更多關注，演出片段《Losing My Way》在網路上引發討論。

團員表示，首次專場既緊張又期待，希望藉由演出回顧從學生時期至今的音樂累積，向一路陪伴的聽眾致意。演出將呈現近年原創作品與少見編排曲目，部分內容可能成為限定版本。音樂廠牌歪的音樂也指出，這場專場是梁河懸邁向下一階段的重要契機。《梁河懸同名專場》已於 12 月 17 日中午 12 點開賣。

