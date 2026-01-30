Lizzy酒駕後難復出 直播淚崩喊「活著真的太辛苦」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國女團After School出身的歌手兼演員Lizzy，在2021年爆出酒駕後，至今難以在演藝圈活動。近日她透過社群平台直播，談及長期累積的心理壓力，過程中數度哽咽落淚。直播內容曝光後，讓不少粉絲感到擔心。

韓國女團 After School 出身的歌手兼演員 Lizzy，談及長期累積的心理壓力，數度哽咽落淚。（圖／翻攝自X）

Lizzy於28日直播時分享身為藝人的心境，表示這是一個「所有事情都被攤在陽光下」的職業，承受的壓力遠比外界想像得大。她坦言，若有人詢問是否要投入公開活動，自己會勸對方多加思考，「尤其是女偶像，真的覺得難度很高」。

Lizzy坦言，雖然不後悔選擇演藝這條路，但對於過去的一些行為，時常陷入自責。她也提到，由於憂鬱情緒嚴重，曾在其他平台談及生死，帳號因此被封鎖，才到社群平台開直播抒發心情。

直播過程中，她一度情緒潰堤，直言「大家都會說世界這麼好，為什麼要死？但對我來說，活著真的太辛苦了，世界好不好又有什麼意義？」相關發言讓粉絲十分擔憂。

此外，Lizzy也回應留言中出現的外貌與整形質疑，說明自己過去因醫療事故進行修復手術，並非刻意整形。即便情緒低落，她仍在直播尾聲反過來安慰粉絲，「就算覺得很辛苦，也可以不用假裝沒事。今天能撐過來，我只能對你們說謝謝。」

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

