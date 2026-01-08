LNG船市回溫 中韓造船業者搶單戰正式開打

根據中國大陸相關單位表示，二○二六年一開始全球液化天然氣（LNG）運輸船新造船市場釋出回暖訊號。長期主導大型LNG船市場的韓國造船廠率先拿下今年第一筆訂單，象徵新一輪中、韓造船業在高附加價值船型上的搶單戰正式展開。相較之下，中國大陸造船廠受限於船位緊張與政策因素影響，去年大型LNG船接單量明顯下滑，市場版圖出現變化。

韓國現代集團旗下，韓國造船海洋於宣布，已與美洲地區船東簽署四艘二十萬立方公尺級LNG運輸船建造合約，總金額達一兆四千九百九十三億韓元，約十點三六億美元，單船造價約二點五九億美元，這是該公司二○二六年承接第一筆新船訂單。

這批超大型LNG船將由現代重工蔚山造船廠承建，預計於二○二九年六月底前陸續交付。市場消息指出，該訂單來自日本郵船，新船交付後將長期租賃給美國LNG企業Cheniere營運。克拉克森數據顯示，目前一艘十七點四萬立方公尺級大型LNG船市場價格約為二點四八億美元，較去年同期略為下滑，顯示船價進入盤整期。

事實上，日本郵船與韓國造船海洋於去年底已簽署八艘二十萬立方公尺LNG船建造意向書，並由日本郵船與挪威Ocean Yield共同投資。Ocean Yield表示，這批新船交付後將立即投入能源公司長期租約，為公司帶來約六億美元的EBITDA合約儲備，並可視市場需求延長租期。

在船型設計方面，該型二十萬立方公尺LNG船全長約二百九十四點八公尺，型寬四十八點九公尺，裝載效率較傳統十七點四萬立方公尺船型大幅提升，可有效降低單位運輸成本，並搭載高效能軸帶發電機與LNG再液化系統，有助提升燃油效率與營運經濟性。韓國造船海洋表示，未來仍將以高附加價值與環保船舶作為接單主軸。

在接單結構上，韓國造船廠幾乎「囊括」去年大型LNG船訂單，三星重工、現代三湖、韓華海洋及其美國造船廠合計承接逾九成訂單。相較之下，中國造船廠僅於年底由滬東中華拿下三艘十七點四萬立方公尺LNG船，為全年唯一收穫。業界分析，中國大陸接單下滑主因包括美國三○一政策影響、部分船東態度轉變，及主流造船廠船位滿載，導致訂單轉向可提供較早交船的韓國。

展望未來，隨著美國LNG專案陸續推進、老舊船舶更新需求升溫，市場普遍看好LNG船訂單將持續回升。韓國航運業認為，LNG船將成為二○二六年接單核心，加上國際海事組織推動減碳新規，及美國能源政策變化，全球船東對高效率LNG船需求，將持續推升新一輪中韓造船業的競爭熱度。