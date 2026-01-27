LNGSHOT RYUL挑染刺蝟頭太帥！誰適合染？該如何整理？全部解析給你聽

LNGSHOT是誰？

由朴宰範（Jay Park） 親自製作的新人男團 LNGSHOT，以濃厚 K-HIPHOP 基因結合 K-POP 編制正式亮相。四位成員包括 Ohyul、Ryul、Woojin 和 Louis，團名「LNGSHOT」源自 Long Shot 的意象，象徵即使勝算不高、仍選擇全力一搏的態度，也呼應他們不迎合短期流行、走自己音樂路線的核心精神。

廣告 廣告

成員 RYUL（金律） 是團內主 Rap 擔當，2006 年出生、來自韓國釜山。180 公分的高挑身形搭配冷靜內斂的氣場，讓他的舞台存在感格外強烈！他還參與過由《Show Me The Money》製作團隊打造的嘻哈生存節目《RAP:PUBLIC》，饒舌線條俐落、節奏感鮮明成為他在團體的風格標誌，只要聽過 RYUL 的 RAP 就一定會陷入他的魅力中！

私下性格偏理性的 ISTJ，卻常流露無理頭的可愛，一站上舞台立刻切換成狠勁全開的表演模式，這種反差真的很難不被圈粉！再加上他招牌的挑染刺蝟頭，完全是讓人一眼就記住的存在。

刺蝟頭是什麼？

刺蝟頭指的是一種整體偏短、線條往上立起的男生短髮造型。整體長度偏短，但並非一體成形，而是透過大量碎剪與高低不一的層次，讓髮絲自然往上站立，形成類似放射狀的立體線條，因為造型的緣故看起來就像刺蝟的刺一樣所以統稱「刺蝟頭」這種剪法能避免頭型扁塌，反而強調頭頂高度，讓臉部輪廓看起來更立體、有精神。

RYUL 則以俐落的短版刺蝟頭為基礎，透過不規則碎剪堆疊出立體層次，讓頭頂線條自然炸開、不顯僵硬。深色底髮中加入細緻挑染，刻意落在髮束邊緣與尖端位置，在燈光下勾勒出更鮮明的輪廓感，也讓整體造型多了一點舞台張力。既有態度、又不會過於張揚，是近年男星造型中很具代表性的帥感範本！

哪種臉型適合刺蝟頭？

刺蝟頭特別適合想要強化五官立體度的人。像是圓臉或偏肉感臉型，透過頭頂往上的線條可以拉長比例，視覺上臉型會更俐落；方臉則能藉由不規則碎剪，柔化原本偏硬的下顎線條，讓整體更有時髦感。就算是鵝蛋臉或瘦長臉，刺蝟頭也能成立，只要避免剪得過高、過尖，保留一點空氣感，就能維持平衡、不顯頭型過長。

刺蝟頭該怎麼整理？

刺蝟頭講究的是線條感而非整齊度。髮束之間保留些微不規則感，刻意不修到過於平滑，才能展現出「刺感」的個性氛圍。整理時建議選擇霧感或偏乾質地的造型產品，取少量於掌心搓開，從髮根往上抓，重點放在頭頂立體度即可，不需要反覆塑形。越是刻意抓得太工整，反而會失去刺蝟頭原本那種隨性、帶點態度的帥感。

延伸閱讀：

2026男生髮型推薦：「Texture Cut」CORTIS嚴成玹同款剪裁，正是韓國髮型趨勢關鍵字

Slick Back髮型回歸！CORTIS馬丁新造型解析，男生油頭該怎麼梳才不老氣？

SEVENTEEN Joshua 18 歲在洛杉磯被星探發掘、綽號是「教堂哥哥」盤點知秀3個小秘密、 5款耐看不退流行的髮型範本！

2026男生韓系髮型分享！短髮、捲髮、染髮都有，不整理也好看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● CORTIS 嚴成玹、安乾鎬分不清楚？3招認人技巧， 一次搞懂這對團體裡的雙胞胎

● 崔美娜秀是誰？參加《單身即地獄5》被稱「海后」、曾是選美冠軍、私下保養秘訣公開