Loewe鴨嘴獸包包太萌！加碼五款咖啡色手袋推薦，聖誕送禮必看

Loewe「鴨嘴獸」包包

Loewe「鴨嘴獸」包包，手袋披上絨毛與皮革的拼貼質感，揹在肩上彷彿把一隻古靈精怪的小萌寵娃娃帶著走。

怪萌的鴨嘴獸裹上巧克力色羔羊絨毛的圓滾身形、短胖尾巴，揉合小牛皮革製成的蹼足與扁嘴，每一處細節都讓包款兼具趣味輪廓與精緻工藝，彷彿動畫中躍出的可愛角色，令人一見難忘！

Michael Kors Jordi 小折包

Michael Kors Jordi 小折包延續「折紙美學」設計概念，包身能依需求變換為梯型或長方形，使用者可像摺紙般自由調整外型，呈現更立體、也更具個性的視覺層次。包包更可以輕鬆折起收納，是旅行與通勤造型的理想選擇。最大亮點則是全新加入的 MK 金屬掛飾，增添俐落金屬光澤，讓整體更具精品精緻度。搭配可拆卸肩帶、磁釦與拉鍊雙重安全開口，外觀與機能兼具，是日常造型與差旅需求間的完美平衡。

Louis Vuitton Trunkie East West側背包

Louis Vuitton Trunkie East West 手袋有著經典輪廓， East West版本靈感源自原版設計，並呈現像法棍包的趣味輪廓。細節上選用材質Monogram塗層帆布，飾以牛皮飾邊和微纖維襯裡。五金運用金色金屬件，包括護角和飾釘，無論男女背上都能成為造型重點，時髦又帥氣！

agnès b. VOYAGE 雙向小單肩包

咖啡色系是本季時髦精必留意的重點，如果你想選擇簡約一點的手袋，來自法國品牌 agnès b.，專門製作配件的VOYAGE 系列近期呈現這款雙向丹肩包，材質選用類似絨面革材質，邊緣有蓬鬆的絨毛飾邊營造柔軟觸感與溫暖視覺。打破品牌包款一般使用尼龍、帆布的既定印象。

Matin Kim Glossy Quilting 小型鍊條包

受到當代年輕時尚迷追捧的韓國品牌 Matin Kim 推出這款帶些酒紅色調的深棕色小包，光澤感的皮革隨著擺動呈現反光質感，帶有絎縫（quilting）設計讓包包更具視覺層次，銀色金屬鏈條背帶搭配銀色標誌牌，精緻外型無論日常使用或年末派對都適合！

Moncler + Jil Sander 信封斜背包

崇尚極簡風格的時髦精，由 Moncler 與標誌性極簡品牌 Jil Sander 聯名斜背包推薦給你，信封式設計，外觀簡潔俐落，高品質棕色皮革製成，帶出光滑細膩的手感，可調節的肩帶，方便斜背或單肩背，另外，包側附有一個小巧的飾物吊牌讓手袋造型更添完整！





