LOEWE × ON全新Cloudsolo運動鞋快點跟上 本季不能少了這一雙

LOEWE × ON再度合作，推出2025秋冬系列。（LOEWE提供）

近幾季非常流行的On鞋款，你跟上了嗎？

LOEWE再度與On聯手推出2025秋冬系列，並以雙方過去攜手的第一款運動鞋Cloudsolo為焦點，新色丹寧灰及丹寧藍是季節色彩，高性能科技材質服飾主打能應付日常變幻莫測的氣候，多種款式裡更有點綴著兩個品牌共同研發的全新條紋，別緻又實用。

LOEWE與On攜手設計的Cloudsolo運動鞋可以說是西班牙奢華時尚與瑞士工程技術的結晶，體現兩大品牌對於靈活動感、創新設計及工藝的專注與執著，鞋款細節融合雙方最有代表性的設計元素於一身。

本季聯名系列主打雙方合作的第一雙鞋款Cloudsolo。價格店洽（LOEWE提供）

鞋面為On研製的功能型半透明織網，配上LOEWE標誌石卵形鞋帶扣及可調節彈性鞋帶，鞋側點綴LOEWE x On聯名標誌。Cloudsolo備有綠松石色、橙色、青檸綠色及多個中性色調，新款則披上丹寧灰及丹寧藍等季度新色，並保留高性能織網鞋面、橡膠保護鞋頭以及有品牌標誌的鞋跟環等特色細節。

.Cloudsolo鞋側點綴LOEWE x On聯名標誌。價格店洽（LOEWE提供）

服裝上，植絨連帽風衣的靈感源自LOEWE時裝系列的奢華觸感，其他如工裝褲及外套等款式，皆是都市生活中完全能應付喧鬧的繁忙時段以及突如其來的傾盆大雨好夥伴；系列另有包括運動內衣、T恤、緊身褲及功能型短褲等，當中多個款式點綴著兩個品牌共同研發的全新條紋，是特別的巧思。

短版科技棉派克外套。價格店洽（LOEWE提供）

高性能科技布料短褲。價格店洽（LOEWE提供）

