Logitech在台深耕40年，如何創造「人機互動」新價值？總座：未來整合AI技術

全球電腦周邊品牌羅技（Logitech）今年迎來在台40周年重要里程碑。從早期IT產業的重要推手，到如今橫跨電競、個人辦公、創作者與企業協作等多元領域，羅技以「人機互動」為核心，結合設計、美感與效能，打造兼具創新與溫度的科技體驗。展望未來，Logitech將以更貼近使用者情境的創新節奏，同步全球產品布局，積極拓展AI協作、金融科技等高成長市場，深化科技於日常與專業場域的價值。

Logitech台港澳總經理施前江（Aries Shih）表示，40年來Logitech始終以「體驗」作為創新的起點，未來也將透過軟硬體整合與AI技術，協助使用者在工作、創作與娛樂中發揮更高效能、創造更好的成果。

不僅如此，Logitech也宣布推出搭載全球首創HITS技術與RAPID TRIGGER功能的PRO X2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠，展現品牌在感測、回饋與沉浸式體驗上的研發實力。

20260120-PRO X2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠可調節10段觸發點、5段重置設定與6段觸覺強度。（Logitech提供）

成立於1981年的Logitech，自1986年進入台灣市場以來，從製造基地逐步發展為集研發、工程與創新設計於一體的關鍵據點。新竹研發中心長期參與無線與電競技術研發，從生產前哨升級為全球創新產品核心。

從光學滑鼠奠定人機互動基礎、HERO感應器與LIGHTSPEED無線技術引領電競標準，到導入AI的影像、聲音與互動架構，Logitech以持續創新的產品設計，滿足使用者對效率與體驗升級的需求。

施前江進一步指出，Logitech的優勢在於對市場趨勢與使用者行為的精準洞察，並能快速轉化為具體產品與解決方案。身為業界唯一持續投資自有工廠的鍵鼠品牌，Logitech研發出多項「第一」：包括可在玻璃上操作的高光學滑鼠、跨裝置切換滑鼠、以及支援無線充電邊玩邊充的電競滑鼠。

未來，Logitech將以創新為核心，將AI技術轉化為直覺、高效的生產力體驗，引領使用者邁向智慧應用新時代。

3大品類如何驅動羅技未來？從電競、辦公到商務協作全面升級

羅技近年展現穩健成長動能，3大核心品類齊頭並進。

・Logitech G電競系列：以PRO系列專業產品鞏固全球電競市場領導地位，並與G2 Esports、NAVI、BLG等戰隊深度合作，成為職業選手首選品牌。

・MX與ERGO個人辦公系列：針對混合工作型態崛起，結合人體工學設計與Logi Option+ AI快捷功能，提供兼具效率與健康的工作體驗。

・B2B商用視訊解決方案：以簡單（Simple）、智慧（Smart）、永續（Sustainable）為核心，結合AI智慧影像與聲音技術，持續強化企業協作效能。

憑藉多品類創新表現，Logitech獲選2025 Inc. Best in Business，並將持續聚焦 AI、無線與永續創新，透過軟硬體整合陪伴使用者邁向新世代數位生活。

即日起購買K98M鍵盤搭配指定滑鼠，即可獲贈價值1680元的品牌代言人好禮「李珠珢限量聯名鍵帽」。（Logitech提供）

品牌40年如何與消費者同行？限量活動為台灣用戶打造專屬回饋

為慶祝Logitech在台深耕40年，即日起購買K98M鍵盤搭配指定滑鼠，或PRO X TKL系列電競鍵盤，即可獲贈品牌代言人好禮「李珠珢限量聯名鍵帽」（價值1680元，數量有限，送完為止）。

毫秒之爭的極致體驗，PRO X2 SUPERSTRIKE如何改寫電競滑鼠定義？

同步登場的PRO X2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠，為全球首款搭載革命性 SUPERSTRIKE技術的電競滑鼠，其採用HITS觸覺感應系統，以電感式類比感測取代傳統微動，並支援RAPID TRIGGER功能，可調節10段觸發點、5段重置設定與6段觸覺強度，實現個人化、極速反應的操控體驗。

產品搭載HERO 2感應器與Power of 8技術，支援最高8 kHz LIGHTSPEED無線回報率、88G加速度與888 IPS精準追蹤，僅重61公克、續航最長90小時，並採用零添加PTFE圓弧腳墊，提供極致靈敏操控。

PRO X2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠售價5,190元，自1月19日起於全台 Logistore羅技旗艦館、Logi網路旗艦店與各大電商通路開放預購。凡於2月4日前完成登錄預購，即有機會抽中「香港電子競技朝聖之旅」。產品也將於2026台北國際電玩展（1月29日至1月31日） 現場展出。

