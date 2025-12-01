Yahoo奇摩遊戲編輯部

Logitech G合作WeMo推出「電競騎士任務」，活動送李珠珢與冼迪琦周邊

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部
更新時間

全球電競周邊領導品牌 Logitech G 首次攜手共享移動領導品牌 WeMo 推出期間限定「電競騎士任務」，即日起至 12/31 期間邀請民眾擔任城市玩家展開街頭城市尋「禮」，完成即有機會獲得 Logitech 雙品牌代言人李珠珢與 LOGI PLAY 形象大使冼迪琦（小迪）限量開廂禮、珠珠大鼠墊和小迪簽名寫真。

Logitech G 首度跨界 WeMo 打造「電競騎士任務」抽好禮（來源：Logitech G官方提供）
Logitech G 首度跨界 WeMo 打造「電競騎士任務」抽好禮（來源：Logitech G官方提供）

羅技為回饋消費者與玩家的支持，也特別在充滿幸福感的年末推出一連串主題活動，陪伴大家度過溫馨美好的歲末佳節！即日起至 12/28 消費可享 Logitech 「全民普發相挺」活動，以及 12/15 至 12/28 期間限定「星願聖誕」滿額贈好康優惠，最高可抽價值破萬元好禮，羅技回饋不間斷，為年底幸福時光增添新意。

Logitech G × WeMo「電競騎士任務」 羅技代言人珠珠、形象大使小迪開廂禮直接帶回家

Logitech G 首度攜手 WeMo，共同打造城市尋寶企劃「電競騎士任務」，讓通勤過程也能擁有遊戲般的沉浸體驗。即日起至 12/31，玩家可透過以下任務解鎖羅技代言人李珠珢與LOGI PLAY 形象大使冼迪琦（小迪）限量好禮註：

  • WeMo 城市尋禮：消費者尋找 Logitech G X WeMo 限定 SKIN 車款，即有機會獲得限量珠珠款或小迪款開廂禮吊飾（隨機發送）。

  • 限定回饋禮：憑車廂內折價券至全台 Logi Store 旗艦館消費電競品項滿 3,690 元，即贈獨家限量珠珠款或小迪款金屬吊飾（隨機發送）。

  • 騎乘打卡抽好禮：凡完成騎乘拍照打卡，標記指定文字可抽珠珠大鼠墊（限量 3 名）或小迪簽名寫真（限量 3 名），更多活動詳情請見 WeMo 官網。

  • 滿額登錄送：凡於旗艦店或官網購買電競品項滿 3,690 元，並登錄發票，即可抽珠珠簽名滑鼠（限量 1 名）或珠珠簽名明信片（限量 1 名）；滿 8,000 元即可登錄送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭（價值 2,190 元，顏色隨機）。

尋找 Logitech G X WeMo 限定 SKIN 車款，即有機會解鎖珠珠款或小迪款限量開廂禮（來源：Logitech G官方提供）
尋找 Logitech G X WeMo 限定 SKIN 車款，即有機會解鎖珠珠款或小迪款限量開廂禮（來源：Logitech G官方提供）

Logitech 相挺全民普發放大招 星願聖誕再抽萬元「豪」禮

為響應全民普發一萬元現金，Logitech 推出限定回饋活動，即日起至 12/28 多款熱銷商品最高現折 2,200 元！消費者至指定門市加入羅技官方 LINE 帳號領券，單筆消費滿 2,000 元即可現折 100 元、門市獨家指定品項消費單筆滿 3,000 元，登錄發票送 Uber Eats 400 元現金抵用券、含任一指定商品單筆滿 8,000 元，登錄發票即送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭（價值 2,190 元，顏色隨機），完整活動資訊可至官網或各門市公告查詢。

廣告
Logitech 普發萬元放大招，熱銷商品最高現折 2,200 元（來源：Logitech G官方提供）
Logitech 普發萬元放大招，熱銷商品最高現折 2,200 元（來源：Logitech G官方提供）

羅技暖心不僅於此！為迎接溫馨聖誕，Logitech 接續於 12/15 至 12/28 期間推出「星願聖誕」活動，線下 Logi Store 旗艦館將舉辦星願轉盤活動，除了現場滿額回饋外，更有機會抽中價值破萬元「豪」禮，邀請消費者共享年末幸福時光！

Logitech 於 12月15日 至 12月28日 期間推出「星願聖誕」，共享年末幸福時光（來源：Logitech G官方提供）
Logitech 於 12月15日 至 12月28日 期間推出「星願聖誕」，共享年末幸福時光（來源：Logitech G官方提供）

以上內容為廠商提供資料原文

其他人也在看

黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】

黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】

黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、UNIQLO感謝祭66折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。

Yahoo夯好物 ・ 2 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧　意外之財不斷

威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧　意外之財不斷

威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。

中天新聞網 ・ 1 小時前
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！

12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！

祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 9 小時前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折

2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折

週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！

Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物

2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物

秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～

Yahoo夯好物 ・ 3 週前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、kkday不限金額95折

2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、kkday不限金額95折

天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！

Yahoo夯好物 ・ 1 個月前

冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗

台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法

自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。

民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄

冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄

亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間

自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

EBC東森新聞 ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手

淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手

位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

影／許媽媽牽許瑋甯進場　「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案　台日網友怒炸

日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案　台日網友怒炸

近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則　會員讚翻

好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則　會員讚翻

美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿

EBC東森新聞 ・ 20 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

民視 ・ 6 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源

你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門

常春月刊 ・ 8 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前