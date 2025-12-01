Logitech G合作WeMo推出「電競騎士任務」，活動送李珠珢與冼迪琦周邊

全球電競周邊領導品牌 Logitech G 首次攜手共享移動領導品牌 WeMo 推出期間限定「電競騎士任務」，即日起至 12/31 期間邀請民眾擔任城市玩家展開街頭城市尋「禮」，完成即有機會獲得 Logitech 雙品牌代言人李珠珢與 LOGI PLAY 形象大使冼迪琦（小迪）限量開廂禮、珠珠大鼠墊和小迪簽名寫真。

Logitech G 首度跨界 WeMo 打造「電競騎士任務」抽好禮（來源：Logitech G官方提供）

羅技為回饋消費者與玩家的支持，也特別在充滿幸福感的年末推出一連串主題活動，陪伴大家度過溫馨美好的歲末佳節！即日起至 12/28 消費可享 Logitech 「全民普發相挺」活動，以及 12/15 至 12/28 期間限定「星願聖誕」滿額贈好康優惠，最高可抽價值破萬元好禮，羅技回饋不間斷，為年底幸福時光增添新意。

Logitech G × WeMo「電競騎士任務」 羅技代言人珠珠、形象大使小迪開廂禮直接帶回家

Logitech G 首度攜手 WeMo，共同打造城市尋寶企劃「電競騎士任務」，讓通勤過程也能擁有遊戲般的沉浸體驗。即日起至 12/31，玩家可透過以下任務解鎖羅技代言人李珠珢與LOGI PLAY 形象大使冼迪琦（小迪）限量好禮註：

WeMo 城市尋禮： 消費者尋找 Logitech G X WeMo 限定 SKIN 車款，即有機會獲得限量珠珠款或小迪款開廂禮吊飾（隨機發送）。

限定回饋禮： 憑車廂內折價券至全台 Logi Store 旗艦館消費電競品項滿 3,690 元，即贈獨家限量珠珠款或小迪款金屬吊飾（隨機發送）。

騎乘打卡抽好禮： 凡完成騎乘拍照打卡，標記指定文字可抽珠珠大鼠墊（限量 3 名）或小迪簽名寫真（限量 3 名），更多活動詳情請見 WeMo 官網。

滿額登錄送：凡於旗艦店或官網購買電競品項滿 3,690 元，並登錄發票，即可抽珠珠簽名滑鼠（限量 1 名）或珠珠簽名明信片（限量 1 名）；滿 8,000 元即可登錄送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭（價值 2,190 元，顏色隨機）。

尋找 Logitech G X WeMo 限定 SKIN 車款，即有機會解鎖珠珠款或小迪款限量開廂禮（來源：Logitech G官方提供）

Logitech 相挺全民普發放大招 星願聖誕再抽萬元「豪」禮

為響應全民普發一萬元現金，Logitech 推出限定回饋活動，即日起至 12/28 多款熱銷商品最高現折 2,200 元！消費者至指定門市加入羅技官方 LINE 帳號領券，單筆消費滿 2,000 元即可現折 100 元、門市獨家指定品項消費單筆滿 3,000 元，登錄發票送 Uber Eats 400 元現金抵用券、含任一指定商品單筆滿 8,000 元，登錄發票即送 MINIROLL 攜帶式藍牙喇叭（價值 2,190 元，顏色隨機），完整活動資訊可至官網或各門市公告查詢。

Logitech 普發萬元放大招，熱銷商品最高現折 2,200 元（來源：Logitech G官方提供）

羅技暖心不僅於此！為迎接溫馨聖誕，Logitech 接續於 12/15 至 12/28 期間推出「星願聖誕」活動，線下 Logi Store 旗艦館將舉辦星願轉盤活動，除了現場滿額回饋外，更有機會抽中價值破萬元「豪」禮，邀請消費者共享年末幸福時光！

Logitech 於 12月15日 至 12月28日 期間推出「星願聖誕」，共享年末幸福時光（來源：Logitech G官方提供）

