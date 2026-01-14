羅技在台40年：從新竹研發中心到全球唯一自有工廠，G502更是台灣團隊打造的傳奇

對許多資深電腦玩家來說，羅技是周邊裝置的代名詞。而羅技正式在台迎接深耕的第40個年頭，這家來自瑞士的品牌與台灣有極深淵源，不僅在1986年就在新竹成立製造基地，著名的電競滑鼠G502更是由台灣新竹研發中心一手打造。

在今日 (1/14) 的記者會上，羅技除了回顧這40年來的里程碑，同時也宣佈推出搭載全球首創HITS技術的PRO X 2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠，展現其在AI時代重新定義人機互動的野心。

五個第一，開創業界標竿

回顧過去40年，羅技在人機介面上的創新確實不少。根據羅技官方整理的資料，他們創下了「五個第一」的業界標竿：

• 第一支玻璃可用滑鼠：解決了傳統光學滑鼠無法在透明表面運作的痛點。

• 第一支跨裝置滑鼠：透過Flow技術，讓使用者能無縫在兩台電腦間切換控制與傳輸檔案。

• 第一支電磁滾輪滑鼠：MX系列招牌的MagSpeed滾輪，一秒捲動千行程式碼。

• 第一支邊玩邊充滑鼠：PowerPlay無線充電技術，解決了無線滑鼠的續航焦慮。

• 第一個遠端設備控制中心： 讓IT管理人員能透過Logi Tune等軟體遠端監控設備狀態。

這些技術積累也反映在銷售數字與獎項上，旗下的商務旗艦MX系列已經熱銷長達25年；而電競領域的傳奇G502系列全球銷量更突破百萬組，是全球唯一達成此成就的型號。此外，自2019年起，羅技已經獲得超過300項國際設計大獎，包含iF、Red Dot紅點設計獎、Good Design Award，以及IDA設計獎等殊榮。

台灣不只是工廠，更是研發大腦

羅技台港澳總經理施前江 (Ares) 在會中特別強調台灣在羅技全球版圖中的特殊地位。

羅技是目前周邊業界中，唯一堅持擁有自有工廠的品牌，這讓他們能從研發到製造一把抓，確保品質與產能。而這一切的起點，始於1986年在新竹成立的製造生產基地。

隨後的發展更證明台灣團隊的重要性：2000年，新竹轉型為研發中心，專注於電競與無線技術，並開發出首支軌跡球與人體工學概念滑鼠；2013年，Logitech G電競品牌在台上市，而備受玩家推崇的G502滑鼠正是由新竹團隊研發上市的代表作。

AI賦能與電競新品

展望下一個40年，羅技將重心放在「AI賦能」。除了既有的Logi Options+ Smart Actions智慧應用外，硬體端的創新也沒停下。

今日同步發表的PRO X2 SUPERSTRIKE無線類比遊戲滑鼠，主打與G2 Esports、NAVI等戰隊共同研發。其最大亮點是搭載了HITS (Hidden Inductive Technology Sensor) 觸覺感應觸發系統，並且具備RAPID TRIGGER功能。這讓滑鼠按鍵不再只是單純的0與1兩極化觸發，而是能透過10段觸發點與5段重置設定，配合6段觸覺回饋強度，實現極度細膩的客製化手感。

規格方面，搭載HERO 2感應器，支援8KHz無線回報率，重量僅61公克，續航力最長可達90小時。建議售價為新台幣5190元，預計1月19日開放預購。

