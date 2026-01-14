LOL／上路玩家要不到尾選「秒鎖悠咪」揚言開戳！還在選角就吃到系統懲罰

一名實況主「i0ki」近日表示遇到路人想選上路悠咪開戳，結果連召喚峽谷都還沒進去，遊戲就被系統強制終結了。

遊戲角落合成 圖／YouTube @leagueoflegends

i0ki 專精輔助位，根據描述，上路隊友要求尾選時被他拒絕，惱羞之下秒鎖悠咪上路。i0ki 詢問「你現在是不想贏？」對方表示「對啊」，結果遊戲就被系統強制結束了。

圖／X（推特）@i0ki_LoL

i0ki 分享此事後，卻在推特掀起兩極反應：一方稱「正義必得伸張」大讚系統幹得好，亦有網友認為其他 MOBA 遊戲也應引進類似系統。但另一方則聲挺該上路玩家，表示上路角色被剋會打得很難受，並認為原 Po 玩輔助沒有尾選的必要。

總體上，Riot 近年終於逐步強化積分對戰公平性，現在系統就連選角期間的一舉一動也可能造成影響──以筆者經驗來說，雖然近期沒遇過太多戳仔，但是檢舉不雅暱稱卻幾乎有求必應，至少在取 ID 一事希望各位玩家能慎選。

