LOL／加里歐新造型「神盾機甲」超像自由鋼彈！帥到還沒上架就被吹爆

《英雄聯盟》即將推出全新造型系列「Aegis Frame」（以下暫譯「神盾機甲」），包含加里歐、顎爾兩名英雄，其中加里歐酷似鋼彈的外型、華麗的視覺特效十分吸引目光，還沒正式上架就廣受玩家社群讚譽。

遊戲角落合成 圖／《英雄聯盟》

這次加里歐造型特效超多，守護家園加速有噴射推進器的特效、Ctrl+1～4 各有特色，大招「英靈之門」還會大喊「爸爸回家了！」（Daddy's Home!），是集帥氣與搞笑為一體的造型。

圖／《英雄聯盟》

圖／YouTube @SkinSpotlights

《英雄聯盟》也正式推出 26.1 版本，推出大幅度改動，例如五路各有路線任務、全新道具、遊戲節奏與野區調整，詳情可閱讀官方更新公告。

