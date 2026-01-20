LOL／Faker「超短TP」竟逼出對方閃現！遭戲稱「精神控制」6pek級操作

《英雄聯盟》昨（18）日 T1 對決 DRX 第三局，Faker 在中路塔下打出「超短 TP」的操作，看似失誤卻意外逼出對手的閃現，意外掀起「Faker 難道也看過 6pek」的討論。

Faker 超短傳送究竟是失誤還是 Bait？

在第三局遊戲時間約 8 分 22 秒時，Faker 玩歐羅拉在中路外塔幾乎原地按傳送，吸引 DRX 中路 Ucal 星朵拉上前攻擊他；沒想到 T1 打野 Oner 就在附近，嘉文四世大招一蓋，馬上逼出 Ucal 的閃現。

以結果論來說，Faker 這波原地傳送成功讓 Ucal 送出閃現，後續還提前支援幫助團戰勝利──但付出的代價有點太大，讓前賽評 Caedrel 不禁表示「是我理解不足嗎？」

6pek 是誰？Mind=Controlled 是什麼梗？

「6pek」是一名歐洲《英雄聯盟》實況主，Main 角為辛吉德，牌位約鑽石～大師之間，於 2023 年開始在 YouTube 上傳短片。

他以「看似無效花式操作」聞名，例如空中按金人、故意吃塔傷害、亂按閃現和傳送等等，先用看似送頭、毫無效率的方式丟招，讓對方放鬆戒心後再反殺對方。

只要對方被他騙到，他就會說對方被「mind controlled」了，意指對方被他精神操控。而在 6pek 的留言區，網友經常以 mind=controlled 的方式留言（中間一定要加等號），形成歐美《英雄聯盟》近年的迷因。

原地傳送→閃回塔下→R 加金人→把敵人騙回塔下→Q 吸血 E 恐懼→單殺

R 加金人→閃現進草叢→隔牆插眼→TP 眼上→單殺

6pek 本人看 Faker 操作

好笑的是，Faker 的超短傳送已經被 6pek 在實況上看過，本人看到也不禁爆笑，並簡短表示「超棒」（W bro），不過他在自己的實況剪輯頻道上，標題寫著「Faker 是我學生」，令人莞爾。

Caps 同一天也和 Faker 打出類似操作

有趣的是，1 月 18 日台灣時間凌晨，G2 中路選手 Caps 對決 MKOI 時，前期也按到超短距離傳送──一樣的操作，卻因為情境稍有不同，導致他最終被單殺，實在是殘酷的兩樣情。

