「Long Stay禮金2.0」！集集安撫「老客戶」 推普發600元現金慰助

南投集集鎮公所推出5000元移居禮金後，引發長住集集的居民不平衡，公所最近再推普發600元慰助金，被認為是安撫「老客戶」消弭雜音。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮人口跌破1萬人，集集鎮公所為搶救人口，今年9月起推出「Long Stay」移居禮金，入籍可獲5000元，但卻引發既有鎮民不平衡，最近公所再推普發600元，讓集集原本的「老客戶」也能獲得現金慰助，被外界稱作「Long Stay禮金2.0」，公所表示，考量美國關稅等民生重大事件，才會普發慰助金，預計明年4月發放。

集集鎮近年受出生下滑與人口外移衝擊，人口自2023年跌破1萬人，目前人口數為9772人，公所為提振人口與地方經濟，9月起推出「Long Stay」移居禮金，只要到明年5月底遷入戶籍，或初次設籍在集集，並於明年8月31日仍在籍，就可獲得5000元禮金，盼能重返萬人大關。

廣告 廣告

惟入籍移居禮金推出後，除了被質疑是為守住萬人人口，確保明年選舉仍可保住目前11席鎮代席次外，也引發長年住在集集的居民不平衡，質疑公所只顧爭取新人入籍，忽略真正「Long Stay」的老鎮民，根本大小眼，因此公所後來補推600元普發現金，也被認為是藉此安撫並消弭雜音。

集集鎮公所回應，普發600元是因應今年以來的美國關稅造成的產業與就業衝擊，為降低這類民生重大事件影響，才會提出慰助金補貼鎮民，並已獲集集鎮代會審查通過，預計明年4月就會發放現金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

憲法法庭判憲訴法新制違憲 馬任命的前大法官黃虹霞：台灣全民的福氣

3大法官指憲訴法判決無效 學者張嘉尹：創憲政惡例、應送懲戒

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

