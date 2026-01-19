Longchamp搖搖馬樂園空降台北101！新年系列限定La Roseau、小馬吊飾，有年味又超可愛

每到農曆新年，各大品牌紛紛推出年節限定系列，以奔馬作為品牌標誌的Longchamp在本命年當然也不會缺席，在今年以象徵自由的奔馬與馬術精神作為靈感來源，推出馬年限定系列，同時在台北101打造「Longchamp搖搖馬樂園」，有什麼好買？怎麼玩？編輯一次帶你看！

Longchamp新年系列展現品牌馬術精神

為了慶祝2026農曆馬年的到來，Longchamp以品牌的馬術核心打造了馬年限定系列，將經典的La Roseau包款換上了胭脂紅或勃根地紅兩種不同的色系，而標誌性的竹節釦以及奔馬Logo則以閃耀的金色與蝴蝶結設計點綴在包包之上，展現既有年味又實用的包款，同步也推出以奔馬造型打造的毛絨吊飾，為新年系列加入了可愛元素。馬年限定系列將於1月15日起於全台專門店及官網同步上市。

Longchamp打造童趣搖搖馬樂園

廣告 廣告

隨著新年限定系列的亮相，Longchamp也同步在台北101專門點前廣場打造了奔馬化身的可愛搖搖馬樂園互動專區，為新春氣息加入童趣的元素，在活動期間，民眾可透過刮刮卡遊戲獲得搖搖馬體驗幣，體驗互動裝置區區的搖搖馬與四連拍，而週末特定時段也有搖搖馬造型華夫餅餐車，好吃好玩好買一次搞定。

「LONGCHAMP 搖搖馬樂園」活動資訊

活動日期：1 月 15 日（四）- 2 月 1 日（日）

活動時間：11:00 - 21:00

地點：Longchamp 台北 101 精品店前方廣場 (台北市信義區市府路 45 號1樓松智路出入口)

更多活動資訊： Longchamp 官方 LINE 帳號





延伸閱讀：

金世正機場拎的Longchamp最新爆款是這顆！風衣造型演繹高級美拉德穿搭

近期Longchamp買什麼？金世正、曹柔理同款超Q手套、時髦大包、竹節包…皆是送禮首選

【包你入坑5原因】Longchamp Le Smart 本季話題包摩卡色已售罄，你一定要認識？









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Valentino新春燈會體驗東方文化與義式融合：遊戲小攤＋藝術燈籠好好玩！孫儷、宋祖兒…都來拜早年

● 凱特王妃44歲生日快樂！釋出療癒影片賦予「藍寶石訂婚戒指」新意義