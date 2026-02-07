Longchamp 品牌日驚喜開跑！情人節送禮、犒賞自己必收的 8 款命定包

每到情人節，想送包包卻怕預算爆表？想買實用款又怕不夠時尚？Longchamp絕對是你的救星！從經典尼龍到近年大熱的 Xtra 真皮系列，不僅擁有法國女人的優雅靈魂，更是耐用好裝的代名詞。這次精選了 8 款人氣最高的包型，從時下最夯的半月包、可愛度破表的迷你水餃包，到通勤族最愛的後背包，通通都有甜甜價。不管是男友要展現求生欲，還是女生想買個新包妝點約會穿搭，這份清單請務必收藏！

情人節禮物準備好了嗎？Longchamp 品牌日限時下殺，用輕奢法式美學擄獲她的心！（圖片來源：Yahoo奇摩購物中心）

1.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra hobo 半月型單肩包 (多色可選)

原價$21,700 ，結帳折後$16,999

廣告 廣告

近年來橫掃 IG 版面的「Hobo 包」！這款採用細緻牛皮製作，觸感柔軟高級。獨特的加寬肩帶設計，背起來舒適減壓，更能完美卡在腋下，拉長身材比例。隨性一背就散發出濃濃的法式慵懶感，是打造法式風格的必備單品。

點我購買🛒

慵懶法式半月包，隨性一背時髦度滿分。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.LONGCHAMP Le Pliage Xtra 奔馬烙印牛皮肩背水桶包

原價$20,800 ，折後$16,500

這款是官網熱騰騰的新款設計！新款圓筒肩揹袋線條更加俐落方正，展現出都會女性的幹練與知性。容量適中，能收納長夾、折疊傘與隨身化妝包。簡約的素面皮革搭配經典奔馬壓紋，低調卻充滿質感，上班見客戶也不失禮。

點我購買🛒

俐落剪裁新款上市，都會女性的質感首選。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra XS 奔馬烙印牛皮斜背水餃包 (多色可選)

原價$19,400 ，特價$14,500

小包控看過來！將經典的摺疊水餃包縮小，換上全牛皮材質，可愛度瞬間爆表。XS 尺寸雖然迷你，但立體剪裁讓它比想像中更能裝。斜背起來活潑俏皮，非常適合情人節出遊或逛街，是這兩年小紅書的寶藏Longchamp包款！

點我購買🛒

全皮質感迷你包，斜背出遊輕盈又可愛。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra 奔馬烙印牛皮手拿/斜背水餃包 (XS)

原價$13,500 ，特價$10,500

同樣是 XS 尺寸的真皮水餃包，這款特別強調「手提」與「斜背」的雙重魅力。拆掉背帶，它就是晚宴或正式餐廳裡最優雅的手拿包；扣上背帶，瞬間變身休閒小包。一包抵兩包用，CP值超高，多色選擇更能展現個人風格。

點我購買🛒

手提優雅斜背休閒，一包兩用切換不同風格。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.【LONGCHAMP】Le Foulonne L 荔紋牛皮半月手提/肩背包 (3色可選)

原價$29,900 ，特價$22,500

Le Foulonne 是品牌最經典的系列之一，主打耐磨耐用的荔枝紋牛皮。這款 L 號半月包容量充裕，半圓形的設計讓收納空間更深，水瓶也能輕鬆放入。適合喜歡低調奢華、不愛大Logo的成熟女性，展現內斂的好品味。

點我購買🛒

經典荔枝紋耐用滿分，L號容量滿足日常所需。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.【LONGCHAMP】Le Foulonne XL 荔紋牛皮半月手提/肩背包 (3色可選)

原價$32,000 ，特價$25,999

不僅要時尚，更要超大容量！XL 尺寸的 Le Foulonne 半月包，簡直是「移動的百寶箱」。無論是A4文件、平板電腦還是媽媽們的育兒用品，通通裝得下。寬版提把設計即使裝重物也不勒手，推薦給需要攜帶大量物品的上班族或新手媽媽。

點我購買🛒

XL超大容量設計，美感與實用性的完美平衡。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.【LONGCHAMP】Pliage M 尼龍後背包 (多款可選)

原價$6,400 ，特價$4,499

不想背著沉重的皮革包出門？這款尼龍後背包是你的最佳解方！輕量防水尼龍材質，加上可摺疊收納的特性，是國內外旅遊的必備神物。送給喜歡出國旅遊的女友，實用貼心指數一百分。

點我購買🛒

官網熱銷款下殺，輕量防水旅遊必備。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra S 奔馬烙印牛皮半月包 (多色可選)

原價$15,900 ，特價$10,800

如果覺得 XS 太小、L 太大，那麼 S 號絕對是你的黃金比例！這款 S 號真皮半月包，大小適中，既能裝下長夾與折疊傘，視覺上又不會壓矮身高。圓潤的包身線條柔和，搭配洋裝或牛仔褲都百搭，是日常使用率最高的冠軍款式。

點我購買🛒