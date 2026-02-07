Longchamp 品牌日驚喜開跑！情人節送禮、犒賞自己必收的 8 款命定包
每到情人節，想送包包卻怕預算爆表？想買實用款又怕不夠時尚？Longchamp絕對是你的救星！從經典尼龍到近年大熱的 Xtra 真皮系列，不僅擁有法國女人的優雅靈魂，更是耐用好裝的代名詞。這次精選了 8 款人氣最高的包型，從時下最夯的半月包、可愛度破表的迷你水餃包，到通勤族最愛的後背包，通通都有甜甜價。不管是男友要展現求生欲，還是女生想買個新包妝點約會穿搭，這份清單請務必收藏！
1.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra hobo 半月型單肩包 (多色可選)
原價$21,700，結帳折後$16,999
近年來橫掃 IG 版面的「Hobo 包」！這款採用細緻牛皮製作，觸感柔軟高級。獨特的加寬肩帶設計，背起來舒適減壓，更能完美卡在腋下，拉長身材比例。隨性一背就散發出濃濃的法式慵懶感，是打造法式風格的必備單品。
2.LONGCHAMP Le Pliage Xtra 奔馬烙印牛皮肩背水桶包
原價$20,800，折後$16,500
這款是官網熱騰騰的新款設計！新款圓筒肩揹袋線條更加俐落方正，展現出都會女性的幹練與知性。容量適中，能收納長夾、折疊傘與隨身化妝包。簡約的素面皮革搭配經典奔馬壓紋，低調卻充滿質感，上班見客戶也不失禮。
3.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra XS 奔馬烙印牛皮斜背水餃包 (多色可選)
原價$19,400，特價$14,500
小包控看過來！將經典的摺疊水餃包縮小，換上全牛皮材質，可愛度瞬間爆表。XS 尺寸雖然迷你，但立體剪裁讓它比想像中更能裝。斜背起來活潑俏皮，非常適合情人節出遊或逛街，是這兩年小紅書的寶藏Longchamp包款！
4.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra 奔馬烙印牛皮手拿/斜背水餃包 (XS)
原價$13,500，特價$10,500
同樣是 XS 尺寸的真皮水餃包，這款特別強調「手提」與「斜背」的雙重魅力。拆掉背帶，它就是晚宴或正式餐廳裡最優雅的手拿包；扣上背帶，瞬間變身休閒小包。一包抵兩包用，CP值超高，多色選擇更能展現個人風格。
5.【LONGCHAMP】Le Foulonne L 荔紋牛皮半月手提/肩背包 (3色可選)
原價$29,900，特價$22,500
Le Foulonne 是品牌最經典的系列之一，主打耐磨耐用的荔枝紋牛皮。這款 L 號半月包容量充裕，半圓形的設計讓收納空間更深，水瓶也能輕鬆放入。適合喜歡低調奢華、不愛大Logo的成熟女性，展現內斂的好品味。
6.【LONGCHAMP】Le Foulonne XL 荔紋牛皮半月手提/肩背包 (3色可選)
原價$32,000，特價$25,999
不僅要時尚，更要超大容量！XL 尺寸的 Le Foulonne 半月包，簡直是「移動的百寶箱」。無論是A4文件、平板電腦還是媽媽們的育兒用品，通通裝得下。寬版提把設計即使裝重物也不勒手，推薦給需要攜帶大量物品的上班族或新手媽媽。
7.【LONGCHAMP】Pliage M 尼龍後背包 (多款可選)
原價$6,400，特價$4,499
不想背著沉重的皮革包出門？這款尼龍後背包是你的最佳解方！輕量防水尼龍材質，加上可摺疊收納的特性，是國內外旅遊的必備神物。送給喜歡出國旅遊的女友，實用貼心指數一百分。
8.【LONGCHAMP】Le Pliage Xtra S 奔馬烙印牛皮半月包 (多色可選)
原價$15,900，特價$10,800
如果覺得 XS 太小、L 太大，那麼 S 號絕對是你的黃金比例！這款 S 號真皮半月包，大小適中，既能裝下長夾與折疊傘，視覺上又不會壓矮身高。圓潤的包身線條柔和，搭配洋裝或牛仔褲都百搭，是日常使用率最高的冠軍款式。
其他人也在看
2026新春穿搭！NET-A-PORTER精品購物指南 精品包/女裝/鞋履3折起一次搞定 領年終獎金讓自己變美～
2026新年、農曆馬年到來！拿了年終獎金、紅包當然就要買新衣服犒賞自己！精品實體店內擺放的商品有限，幾乎都是最新款，而且熱門款常常缺貨，立馬來試試最近討論度很高的NET-A-PORTER網購平台，這個專業的國際時尚零售平台集合了Gucci、Chloé、Balenciaga、Saint Laurent等超過800個精品設計師品牌和200個美容品牌，也就是說不只新品、熱門款也都能在這個平台上買到，隨便買都比台灣還便宜，提供快速配送服務，下單後可以快速收到，還有28天猶豫期，退換貨很方便，想跟上最潮又省荷包買精品的方法，很多人都在敲碗想知道怎麼入門，快看這篇手把手教學喔！
Panasonic熱銷家電清單出爐！8款必買神機，冰箱、洗衣機、電視全上榜
說真的，現在買家電已經不是能用就好，而是直接決定生活的質感。衣服洗不乾淨、冰箱塞爆、頭髮吹半天還毛躁…光想就阿雜。與其隨便買，不如一次挑耐用又實在的大品牌。Panasonic國際牌一直都是很多家庭默默愛用的存在，沒有太花俏的噱頭，就是穩穩地好用、省電耐操。從滾筒洗衣機、六門冰箱、OLED電視，到除濕機、吹風機、微波爐、吸塵器，都是日常生活天天會用到的家電。
威力彩連29槓！ 貳獎一注獨得拿1428萬...獎落高雄
威力彩第115011期昨（5日）晚間開獎，可惜頭獎又槓龜，連29槓，不過貳獎1注獨得，獎金高達1428萬1829元，獎落高雄市一間彩券行。
TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」
開放美國消費者自費直接向藥廠購買處方藥品的TrumpRx.gov網站5日晚間上線，至於多少病患將因此得以節省藥物花費，目...
連槓28期！威力彩今晚狂飆9.7億元 專家揭「熱門買法」中獎機率增
威力彩已連續28期未開出，今晚頭獎上看9.7億元，不少民眾前往購買試手氣。對此，有業者透露，近日的威力彩買氣大增，包牌客非常多，最熱門的就是800元包牌，也就是第二區1到8號全包。
桃園年貨大街消費送「高麗菜」 民眾買烏魚子：便宜！
桃園年貨大街，在今天(6號)正式開跑，不少民眾都來撿便宜，更要來看看有沒有什麼好貨，特別的是，只要消費，不限金額，憑著消費券，就能夠跟工作人員兌換一顆高麗菜，而且每顆高麗菜，都有4到5公斤，比市面上販售的還要大顆！ #桃園年貨大街#高麗菜#烏魚子
新春拜年、賞櫻、戶外出遊必備！網友最愛買Top7！STANLEY吸管杯、Nike粉嫩阿甘鞋…小CK人氣包款CP值破表| 揪愛Mei推好物
新春農曆年節正是與親友適合出遊的時刻，無論是拜年、賞櫻或是迎接即將到來的228連假，除了要提早規劃行程，也要搶先把行頭準備好～出遊必備的休閒包款、舒適好走的話題運動鞋，以及環保時尚隨行杯等，想要買好卻不想買貴， 「揪愛Mei」幫你選好網友最愛買的這幾款，讓你時髦出遊！
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。