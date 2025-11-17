Longchamp 2026春夏哪些焦點新包？編輯精選3款：超軟萌毛衣包、都會質感托特包…
Longchamp近年來憑藉著經典法式與實用風格，在眾多奢華精品之間取得了廣大的人氣，新一季趁勝追擊，又新增了好多值得介紹的新包款！Longchamp 2026春夏以「Slide in style」為題，強調透過優雅自信的生活態度來成就時尚感，從滑冰場到海灘衝浪場域，為我們帶來初春的明亮與活力，多彩的服裝和配件單品都令人眼前一亮，本篇聚焦包款部分，分享編輯推薦的3款新包！
Longchamp 2026春夏3款推薦新包
Le Smart
Longchamp 全新包款Le Smart 跟上了Belt-Bag的風潮，帶來實用的托特包型與水桶包型，光滑皮革包面上方以穿孔搭配同色系皮革繫帶，並透過品牌經典竹節金屬扣飾作為標誌性的元素，極簡的外觀與實用性，特別適合質感都會女性們的通勤與上班日常！
LeRoseau幸運餅乾包
Longchamp暢銷的Le Roseau竹節包系列推出全新手提包型，形似幸運餅乾的形狀，只要調節竹節金屬扣的部分，就可以隨意變化成手提包會是肩背包，是一款兼具趣味與優雅的新包！
Le Pliage毛衣包、手套包、毛帽包
經典Le Pliage幻化出了超軟萌的針織款式，直接將毛衣的手袖變成肩背包的背帶，可以自由拆解、打結，製造出不同長度與隨性態度；同色系的手套、毛帽也加入了皮革袋蓋、皮革手提把，變成特殊造型的手袋，全套一起搭配更具溫暖氣息，實在是太可愛了！
